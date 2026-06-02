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ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы

ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы - 02.06.2026 Украина.ру

ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы

Целенаправленные удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции – это часть одного большого плана по провоцированию России, раскачиванию... Украина.ру, 02.06.2026

2026-06-02T18:50

2026-06-02T18:50

2026-06-02T18:50

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Целенаправленные удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции – это часть одного большого плана по провоцированию России, раскачиванию обстановки внутри страны и как следствие – сперва расчленение, а затем уничтожение нашей Родины. Такое мнение в комментарии Украина.ру высказал политолог, публицист, подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.Комментируя недавнюю атаку ВСУ по ЗАЭС, он отметил, что удары наносятся всё ближе к реакторам, однако Киев не остановится даже перед угрозой катастрофы. Но почему Европа продолжает спонсировать террористический режим, если бедствие может обрушиться не только на Россию и Украину – смотрите в видео.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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