ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы - 02.06.2026 Украина.ру
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ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы
ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы - 02.06.2026 Украина.ру
ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы
Целенаправленные удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции – это часть одного большого плана по провоцированию России, раскачиванию... Украина.ру, 02.06.2026
2026-06-02T18:50
2026-06-02T18:50
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экологическая катастрофа
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Целенаправленные удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции – это часть одного большого плана по провоцированию России, раскачиванию обстановки внутри страны и как следствие – сперва расчленение, а затем уничтожение нашей Родины. Такое мнение в комментарии Украина.ру высказал политолог, публицист, подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.Комментируя недавнюю атаку ВСУ по ЗАЭС, он отметил, что удары наносятся всё ближе к реакторам, однако Киев не остановится даже перед угрозой катастрофы. Но почему Европа продолжает спонсировать террористический режим, если бедствие может обрушиться не только на Россию и Украину – смотрите в видео.
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видео, новости, россия, украина, удары, вооруженные силы украины, запорожье, запорожская аэс, экологическая катастрофа, катастрофа, энергетика, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, видео
Видео, Новости, Россия, Украина, удары, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Запорожская АЭС, экологическая катастрофа, катастрофа, энергетика, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО

ВСУ тестирует запас прочности ЗАЭС. Что предпримет РФ, чтобы защитить мир от катастрофы

18:50 02.06.2026
 
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Целенаправленные удары Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции – это часть одного большого плана по провоцированию России, раскачиванию обстановки внутри страны и как следствие – сперва расчленение, а затем уничтожение нашей Родины. Такое мнение в комментарии Украина.ру высказал политолог, публицист, подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

Комментируя недавнюю атаку ВСУ по ЗАЭС, он отметил, что удары наносятся всё ближе к реакторам, однако Киев не остановится даже перед угрозой катастрофы. Но почему Европа продолжает спонсировать террористический режим, если бедствие может обрушиться не только на Россию и Украину – смотрите в видео.
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