2 мая 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Михаил Филиппов с позывным "Архангел" - руководитель школы беспилотников
* Большое интервью. О создании дата-центров в космосе и состоянии украинской энергетики. Гость: Игорь Юшков - эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
* Тема дня Новороссии. "Душа Донбасса": как из гуманитарной миссии вырос центр психологической устойчивости региона" Гость: Галина Золотухина - директор центра реабилитации инвалидов и помощи бойцам "Душа Донбасса"
* Наши защитники. Первый офис Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций начал свою работу в Донецке. Гость: Дмитрий Огилец - председатель комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО
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