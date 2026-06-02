2 мая 2026 года, вечерний эфир - 02.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260602/2-maya-2026-goda-vecherniy-efir-1079732689.html
2 мая 2026 года, вечерний эфир
2 мая 2026 года, вечерний эфир - 02.06.2026 Украина.ру
2 мая 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.06.2026
2026-06-02T18:51
2026-06-02T18:51
россия
афганистан
донецк
игорь юшков
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/02/1079732439_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_07a8706a1551c51debe23904bb26c339.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Михаил Филиппов с позывным "Архангел" - руководитель школы беспилотников* Большое интервью. О создании дата-центров в космосе и состоянии украинской энергетики. Гость: Игорь Юшков - эксперт Финансового университета при Правительстве РФ* Тема дня Новороссии. "Душа Донбасса": как из гуманитарной миссии вырос центр психологической устойчивости региона" Гость: Галина Золотухина - директор центра реабилитации инвалидов и помощи бойцам "Душа Донбасса"* Наши защитники. Первый офис Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций начал свою работу в Донецке. Гость: Дмитрий Огилец - председатель комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО
россия
афганистан
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/02/1079732439_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5668ba73551162921ebc042c54b7713d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, афганистан, донецк, игорь юшков, новороссия сегодня, видео
Россия, Афганистан, Донецк, Игорь Юшков, Новороссия сегодня

2 мая 2026 года, вечерний эфир

18:51 02.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки. Гость: Михаил Филиппов с позывным "Архангел" - руководитель школы беспилотников

* Большое интервью. О создании дата-центров в космосе и состоянии украинской энергетики. Гость: Игорь Юшков - эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

* Тема дня Новороссии. "Душа Донбасса": как из гуманитарной миссии вырос центр психологической устойчивости региона" Гость: Галина Золотухина - директор центра реабилитации инвалидов и помощи бойцам "Душа Донбасса"

* Наши защитники. Первый офис Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций начал свою работу в Донецке. Гость: Дмитрий Огилец - председатель комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияАфганистанДонецкИгорь ЮшковНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:03Аналитик Малек Дудаков: война с Ираном привела к рекордному падению сбережений американцев
00:0093% укрытий на Украине имеют недостатки
23:50Комитет Красного Креста после визита в Старобельск выразил соболезнования в связи с трагедией
23:46В Одесской области запретили "Измаильское пушкинское общество", просуществовавшее почти 29 лет
23:44"Украинские деколонизаторы" приписывают себе создателя рамочного улья Прокоповича
23:40Украинские сми признали, что Россия способна наносить массированные удары каждые 5–10 дней
23:37Станция Джанкой закрыта для посадки пассажиров, поезда следуют изменённым маршрутом
23:35В Белгородской области после детонации украинского беспилотника пострадал мирный житель
23:33Украинский философ назвал "мову" детскими хотелками для идиотов
23:30Ограничения временной защиты для украинских мужчин в Европейском союзе будут отвечать интересам Украины
23:23В Горловке в результате удара украинского БПЛА ранен мирный житель. Главные новости к этому часу
23:12Киевский режим расширяет зону принудительной эвакуации в Харьковской области
23:09В польской прессе обсуждают лишение Зеленского Ордена Белого орла на фоне героизации бандеровцев
22:44Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, и обвинил в дезинформации "фейк-ньюс"
22:42Владимир Зеленский заявил о возможном новом массированном ракетном ударе по украинским объектам
22:16"Бомбы падают, а сидеть надо": Ищенко объяснил, почему из Киева не эвакуируют дипломатов
22:15В Ровенской области сотрудники ТЦК избили 61-летнего ветерана афганской войны
22:10Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Европейский союз
21:58Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву
21:55ТЦК травят только бедных и одиноких
Лента новостейМолния