https://ukraina.ru/20260602/2-maya-2026-goda-vecherniy-efir-1079732689.html

2 мая 2026 года, вечерний эфир

2 мая 2026 года, вечерний эфир - 02.06.2026 Украина.ру

2 мая 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.06.2026

2026-06-02T18:51

2026-06-02T18:51

2026-06-02T18:51

россия

афганистан

донецк

игорь юшков

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Михаил Филиппов с позывным "Архангел" - руководитель школы беспилотников* Большое интервью. О создании дата-центров в космосе и состоянии украинской энергетики. Гость: Игорь Юшков - эксперт Финансового университета при Правительстве РФ* Тема дня Новороссии. "Душа Донбасса": как из гуманитарной миссии вырос центр психологической устойчивости региона" Гость: Галина Золотухина - директор центра реабилитации инвалидов и помощи бойцам "Душа Донбасса"* Наши защитники. Первый офис Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций начал свою работу в Донецке. Гость: Дмитрий Огилец - председатель комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО

россия

афганистан

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, афганистан, донецк, игорь юшков, новороссия сегодня, видео