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Никол Пашинян назвал условие для проведения референдума о выборе между ЕАЭС и Европейским союзом

Никол Пашинян назвал условие для проведения референдума о выборе между ЕАЭС и Европейским союзом - 02.06.2026 Украина.ру

Никол Пашинян назвал условие для проведения референдума о выборе между ЕАЭС и Европейским союзом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что референдум о членстве республики в Европейском союзе или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе может состояться только после того, как Ереван официально подаст заявку на вступление в ЕС. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T20:12

2026-06-02T20:12

2026-06-02T20:14

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Выступая на предвыборном митинге, Пашинян подчеркнул: пока Армения официально не подаст заявку в Евросоюз на полноправное членство, референдума не будет. Как только это произойдёт, голосование состоится. С призывом как можно скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС ранее выступили четыре государства — лидера союза: Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Пашинян тогда заявил, что Армения останется в ЕАЭС и будет работать "спокойно, без споров, без нервов", пока выбор не станет неизбежным. В декабре Высшему Евразийскому экономическому совету представят доклад о возможных последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении.Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 17 партий и два политических блока. Судя по опросам, больше всего шансов на победу имеет партия "Гражданский договор" действующего премьера Никола Пашиняна. Главным конкурентом выступает блок "Сильная Армения", созданный бизнесменом Самвелом Карапетняном. Третья оппозиционная сила — "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна, которая выступает за сохранение стратегических отношений с Россией и Ираном при углублении сотрудничества с ЕС и США.Больше информации о ситуации в Армении читайте в материале: Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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