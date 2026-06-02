https://ukraina.ru/20260602/vladimir-putin-predlozhil-sdelat-doklad-o-yazykovoy-politike-ezhegodnym-gosudarstvennym-dokumentom-1079734264.html

Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом

Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом - 02.06.2026 Украина.ру

Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ предложил наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и представлять его ежегодно. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T20:02

2026-06-02T20:02

2026-06-02T20:02

украина.ру

владимир путин

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сша

украина

юрий ушаков

петербургский международный экономический форум (фонд)

новости

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Глава государства также отметил появление первого в истории страны стратегического документа в этой сфере.Путин заявил, что впервые в России появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков республик и других народов, проживающих в стране. План мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утверждён. Президент поручил правительству обеспечить его финансирование и исполнение. Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что пленарное заседание с участием Владимира Путина станет центральным мероприятием Петербургского международного экономического форума. Глава государства выступит с большой речью и встретится с руководителями ведущих мировых информационных агентств. На форум приедут делегаты из порядка 76 стран, включая официальную делегацию США впервые за несколько лет - Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, владимир путин, россия, сша, украина, юрий ушаков, петербургский международный экономический форум (фонд), новости