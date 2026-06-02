Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом - 02.06.2026 Украина.ру
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Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом
Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом - 02.06.2026 Украина.ру
Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ предложил наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и представлять его ежегодно. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T20:02
2026-06-02T20:02
украина.ру
владимир путин
россия
сша
украина
юрий ушаков
петербургский международный экономический форум (фонд)
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Глава государства также отметил появление первого в истории страны стратегического документа в этой сфере.Путин заявил, что впервые в России появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков республик и других народов, проживающих в стране. План мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утверждён. Президент поручил правительству обеспечить его финансирование и исполнение. Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что пленарное заседание с участием Владимира Путина станет центральным мероприятием Петербургского международного экономического форума. Глава государства выступит с большой речью и встретится с руководителями ведущих мировых информационных агентств. На форум приедут делегаты из порядка 76 стран, включая официальную делегацию США впервые за несколько лет - Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, владимир путин, россия, сша, украина, юрий ушаков, петербургский международный экономический форум (фонд), новости
Украина.ру, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Петербургский международный экономический форум (фонд), Новости

Владимир Путин предложил сделать доклад о языковой политике ежегодным государственным документом

20:02 02.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ предложил наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного и представлять его ежегодно. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Глава государства также отметил появление первого в истории страны стратегического документа в этой сфере.
Путин заявил, что впервые в России появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков республик и других народов, проживающих в стране.
План мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики уже утверждён.
Президент поручил правительству обеспечить его финансирование и исполнение.
Заседание Совета проходит в преддверии Пушкинского дня России и Дня русского языка, которые отмечаются 6 июня.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что пленарное заседание с участием Владимира Путина станет центральным мероприятием Петербургского международного экономического форума.
Глава государства выступит с большой речью и встретится с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
На форум приедут делегаты из порядка 76 стран, включая официальную делегацию США впервые за несколько лет - Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью.
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