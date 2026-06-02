Отречение от Зеленского, провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 2 июня

Зеленский больше не является желанным гостем в Польше. Российские военные уничтожают противника и технику в зоне СВО, киевские власти ужасаются последствиями удара возмездия

2026-06-02T13:00

Владимир Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявил вице-спикер сейма республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.Он подчеркнул, что сам Зеленский приезжает в Польшу только тогда, когда ему что-то нужно."Как ему будет что-то надо, то приедет", - заверил парламентарий.По его словам, Украина относится к Польше, как к государству второй категории.Он отметил, что в вопросе эксгумаций Украина предоставила Германии лучшие условия."Если речь идет о разблокировании эксгумаций, то это не символический жест. Украинцы имеют с немцами иное соглашение, нежели с Польшей. В случае с Польшей все блокируется, а в случае Германии – нет. К нам относятся как к государству второй категории. Это состояние продолжается с 90-х годов", - посетовал парламентарий.Он добавил, что если страна хочет оказать реальное давление на Украину, то должна "перейти к более конкретным действиям, которые будут попросту успешно действовать".Польша и Украина крупно поссорились из-за решения Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций — почетного наименования "имени героев УПА"*.Известно, что на счету УПА* — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить Зеленского высшей награды страны.Накануне бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Зеленским в 2022 году "в связи с решениями президента Украины, чествующими УПА* и коллаборационистов немецких нацистов".Провалы ВСУВ ночь на вторник российские военные в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, информировало Минобороны РФ.Утром новые взрывы прогремели в Харькове, Сумах и некоторых других городах Украины.Небо над украинской столицей затянуло дымом, пишут местные паблики.Также россияне нанесли комбинированный удар по одному из ключевых объектов "Нафтогаза" в Харьковской области. Сначала объект атаковали беспилотниками. Примерно через час российские силы нанесли повторный удар ракетами.Часть абонентов в Киеве, Киевской, Донецкой (подконтрольной Киеву части), Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях Украины остались без электроснабжения, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго". По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.Владимир Зеленский пожаловался, что Россия выпустила более 600 дронов и 73 ракеты. Основной удар россиян, по его словам, пришелся по Киеву. Он снова обратился к США с просьбой поставить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что Россия запустила ночью по Украине восемь ракет "Циркон" с двух направлений. По его словам, это наибольшее количество таких ракет, запущенных во время одного удара.Всего же россияне запустили по Украине 73 ракеты, подтвердил он. В Воздушных силах объяснили, что большинство из них било по баллистической траектории, из-за чего произошло много попаданий.Игнат также пожаловался, что Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем.В начале мая Игнат уже сообщал, что Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, приходится просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки полупусты.Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х, комментируя удар, заверила, что Зеленский не сможет остановить ВС РФ."Этот ужас будет повторяться до тех пор, пока не произойдет что-то действительно невообразимое. А между тем все больше семей будут тихо собирать вещи и планировать бегство", — указала она.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, трое человек получили ранения после атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус, следовавший через Кременную в ЛНР, посетовал глава республики Леонид Пасечник на платформе "Макс".По его словам, еще один удар неонацисты нанесли по частному сектору Стаханова, ранения получили двое мужчин. Они доставлены в городскую больницу.О других атаках - в материале Возгорание на НПЗ, пострадавший ребенок: ПВО уничтожила почти 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру. * Признана экстремистской и запрещена в России.

