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Продолжительность жизни в России за 25 лет выросла на 8 лет — до 74 лет

Продолжительность жизни в России за 25 лет выросла на 8 лет — до 74 лет - 02.06.2026 Украина.ру

Продолжительность жизни в России за 25 лет выросла на 8 лет — до 74 лет

Средняя продолжительность жизни в России за четверть века выросла на 8 лет — до 74 лет. Растущее долголетие связано с улучшением здоровья: состояние людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T20:06

2026-06-02T20:06

2026-06-02T20:06

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петербургский международный экономический форум (фонд)

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новости

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Авторы доклада "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленного изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс" к ПМЭФ, выяснили, что за последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась на 7 лет в среднем по миру (с 66 до 74 лет) и на 8 лет в России (с 65 до 74 лет). Улучшение здоровья позволяет людям продолжать активную жизнь и быть включёнными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию.Тем временем президент Сербии Александар Вучич предупредил о риске серьёзного экономического кризиса в Евросоюзе. По словам сербского лидера, между Европой, Китаем и США появляется всё больше барьеров для торговли и инвестиций, а политика экономического протекционизма лишь усугубляет ситуацию. При этом Сербия остаётся ключевым партнёром Китая в Европе: за последние годы Пекин вложил миллиарды долларов в сербскую экономику — от горнодобывающей промышленности до высокотехнологичных производств - "Европу ждёт крах": Вучич сделал тревожный прогноз для Евросоюза.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, ес, петербургский международный экономический форум (фонд), александр вучич, россия, украина, сербия, новости