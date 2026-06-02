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США начали вывод более тысячи военных и техники из Литвы по окончании ротации

США начали вывод более тысячи военных и техники из Литвы по окончании ротации - 02.06.2026 Украина.ру

США начали вывод более тысячи военных и техники из Литвы по окончании ротации

Соединённые Штаты приступили к выводу из Литвы более тысячи своих военнослужащих и военной техники после истечения срока ротации. Вместо выводимых солдат ожидается прибытие новой группы, однако сроки и численность пока неизвестны, поскольку США пересматривают планы развертывания сил в Европе. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T19:59

2026-06-02T19:59

2026-06-02T19:59

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Портал TV3 сообщил, что США начали вывод военных и техники из Литвы. Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис отметил, что часть американских военнослужащих останется в стране до начала следующей ротации. В марте Stars and Stripes писала, что Вооружённые силы США получили 11,7 миллиона долларов на ремонт военных баз в Польше, Латвии и Эстонии — расширение жилья, обновление помещений для техники и улучшение систем безопасности. Накануне Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте и заявило решительный протест в связи с планами литовских властей ликвидировать захоронение советских солдат и офицеров в городе Вевисе. В Москве подчеркнули, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе за рубежом, уголовно наказуемо в Российской Федерации - Москва предупредила Вильнюс об уголовной ответственности за ликвидацию захоронений советских солдат.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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