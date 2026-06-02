"Война закончится, когда будет ликвидирована Украина": Ищенко о том, когда ВСУ прекратят обстрелы - 02.06.2026 Украина.ру
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"Война закончится, когда будет ликвидирована Украина": Ищенко о том, когда ВСУ прекратят обстрелы
"Война закончится, когда будет ликвидирована Украина": Ищенко о том, когда ВСУ прекратят обстрелы - 02.06.2026 Украина.ру
"Война закончится, когда будет ликвидирована Украина": Ищенко о том, когда ВСУ прекратят обстрелы
Война закончится только после ликвидации Украины, а любые перемирия без этого — лишь пауза перед новыми обстрелами. Так устроена Украина, так она живёт и так умрёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-02T18:09
2026-06-02T18:09
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Ночью 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар по оборонным заводам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, а также по военным аэродромам, сообщили в МО РФ. В Минобороны уточнили, что это ответ на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. В Киеве были поражены десять предприятий ОПК, в том числе "Абрис ПТ", КБ "Спектр", "Завод Маяк" и "УкрСпецэкспорт", а также три ТЦК.Комментируя террористический удар ВСУ по Старобельску Ищенко заявил, что обстрелы прекратятся только после окончания войны, а война закончится только после ликвидации Украины. Всё остальное, по его словам, — лишь перемирие перед новыми ударами.В подтверждение своих слов он привёл многолетние дискуссии с жителями Донбасса.— Когда нас перестанут обстреливать?— Когда война закончится. Война закончится, когда будет взят Киев и Львов. Одним словом, когда Украина закончится. Пока Украина не закончится, она не перестанет вас обстреливать.— А вот и нет. Нас перестанут обстреливать, когда Россия пошлет войска на Украину.— Ошибаетесь. Когда Россия пошлет войска на Украину, Украина будет обстреливать и вас, и Россию."Так устроена Украина. Так она живет, и так она умрет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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"Война закончится, когда будет ликвидирована Украина": Ищенко о том, когда ВСУ прекратят обстрелы

18:09 02.06.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли дома мирных жителей в Енакиево в ДНР
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Война закончится только после ликвидации Украины, а любые перемирия без этого — лишь пауза перед новыми обстрелами. Так устроена Украина, так она живёт и так умрёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ночью 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар по оборонным заводам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, а также по военным аэродромам, сообщили в МО РФ.
В Минобороны уточнили, что это ответ на атаку ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. В Киеве были поражены десять предприятий ОПК, в том числе "Абрис ПТ", КБ "Спектр", "Завод Маяк" и "УкрСпецэкспорт", а также три ТЦК.
Комментируя террористический удар ВСУ по Старобельску Ищенко заявил, что обстрелы прекратятся только после окончания войны, а война закончится только после ликвидации Украины. Всё остальное, по его словам, — лишь перемирие перед новыми ударами.
В подтверждение своих слов он привёл многолетние дискуссии с жителями Донбасса.
— Когда нас перестанут обстреливать?
— Когда война закончится. Война закончится, когда будет взят Киев и Львов. Одним словом, когда Украина закончится. Пока Украина не закончится, она не перестанет вас обстреливать.
— А вот и нет. Нас перестанут обстреливать, когда Россия пошлет войска на Украину.
— Ошибаетесь. Когда Россия пошлет войска на Украину, Украина будет обстреливать и вас, и Россию.
"Так устроена Украина. Так она живет, и так она умрет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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