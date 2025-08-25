Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским - 25.08.2025 Украина.ру
Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским
Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским
Британская мейнстримная пресса торжественно отпраздновала "день независимости Украины". Ведущие издания Соединенного Королевства уделили этой теме основное внимание — несмотря на то, что внутренняя ситуация в стране продолжает накаляться, и основной массе читателей совершенно неинтересно, что происходит в Киеве.
Как раз сейчас в английских городах проходят массовые протестные демонстрации, переходящие в столкновения с нарядами полицейских. Десятки тысяч людей вышли на выходных на улицы, требуя оказать реальную помощь жителям сектора Газа, которых убивают с помощью искусственно организованного голода и бомбежек — при непосредственной поддержке правительства Кира Стармера.Многие британские общины вывешивают в своих кварталах флаги Палестины, а националисты поднимают над своими домами "Юнион Джек" или флаги Святого Георгия. Причём эта война флагов приобрела характер настоящей эпидемии, постепенно охватывая всю территорию Великобритании. И в некоторых регионах противоборствующие стороны уже вступили друг с другом в жёсткие столкновения.Однако британские газеты предпочитают отодвигать неудобную тему Газы на задний план. Вместо этого они рассказывают о вымышленных достижениях режима Зеленского и призывают британцев отмечать чужой для них праздник — вместе с украинским диктатором, которого, вдобавок ко всему, финансируют за счёт ограбленных правительством британских налогоплательщиков."Британию третий день сотрясают массовые демонстрации протеста и контрпротеста. Вчера в нескольких городах произошли стычки протестующих между собой и с полицией. В результате немало арестованных. Как вы думаете, что сегодня на первых полосах консервативной прессы Британии в качестве заглавных иллюстраций? Правильно, „день независимости“ Украины. Это же и ближе, и важнее для британцев, чем внутренние стычки и противоборство", — пишет об этом в телеграме политолог Владимир Корнилов.Подача украинской тематики по обыкновению сопровождается бессовестными манипуляциями. Газеты дружно публикуют на первом плане фотографии украинских женщин и детей, украшенных цветочными венками и яркими лентами. Эта информационная подача прицельно направлена на правый электорат. Обращаясь к консервативно настроенным избирателям, британские журналисты призывают их поддержать "белых, арийских и европейских" украинцев, которым якобы угрожают наступающие с востока "гунны".Однако подобные ухищрения практически не работают. Согласно данным социологических исследований, большинство жителей Великобритании прежде всего волнуют вопросы инфляции, безработицы, преступности, недоступности качественного бесплатного образования и медицинских услуг. А борьба за спасение умирающих палестинских детей в секторе Газа тоже является для них куда более важным делом, чем спасение политической карьеры просроченного Зеленского.Правительство лейбористов повторяет сейчас ошибку своих предшественников-консерваторов, которые поставили всё на украинскую карту — и проиграли.Газета The Daily Telegraph, известная особенно яростной поддержкой киевской власти, неожиданно опубликовала статью профессора философии Кембриджского университета Джеймса Орра, который высмеивает болезненную зацикленность на украинском вопросе, характерную для представителей британского политического истеблишмента.Причём он пишет, что ведущие британские консерваторы готовы "стоять за Киев" даже в ущерб собственному партийному проекту — несмотря на то, что он находится на грани политической смерти.Лейбористы наступили на те же самые грабли и сейчас расплачиваются за это по полной программе.По данным свежего соцопроса, половина избирателей, которые поддержали команду Стармера на выборах 2024 года, готова проголосовать сейчас за новый партийный проект, организованный изгнанным из Лейбористской партии Джереми Корбином. А каждый четвёртый активист лейбористов открыто собирается перейти в только что образованную левую партию, где даже не успели определиться с окончательным вариантом названия.Всё это говорит о неизбежности внеочередных выборов в британский парламент. Ожидается, что о них могут объявить уже осенью — после того, как Стармер представит британскому обществу проект нового бюджета, где предусмотрены новые сокращения социальных расходов и очередные репарационные выплаты Украине.Это наверняка приведёт к сильнейшей волне протестов и окончательно обрушит политические рейтинги лейбористов. Причём, по результатам новой избирательной кампании, они смогут рассчитывать только на третье место и будут бороться за него с полностью растерявшими прежнее влияние консерваторами.Похожая ситуация может сложиться в соседней Франции. 10 сентября в этой стране пройдут массовые демонстрации против нового бюджета, в котором запланировано сокращение на сумму 44 миллиарда евро — за счёт урезания социальной помощи, а также отмены двух праздников: Дня Победы и Пасхи.Опросы социологического института Elabe свидетельствуют, что рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до 21%, а личный рейтинг премьер-министра Франсуа Байру составляет совсем уже неприличные 12%. Это говорит о том, что французское общество категорически не доверяет собственной власти, которая действует по примеру Джонсона и Стармера, пытаясь поднять свою популярность за счёт информационной активности на украинском направлении.Французы тоже не желают слушать бесконечные героические истории про Зеленского. Они с удовольствием повторяют слова итальянского вице-премьера Маттео Сальвини. После того как Макрон в очередной раз потребовал послать на Украину войска, этот политик из соседней страны посоветовал французскому президенту "держаться за трамвай" — то есть убираться куда подальше.И это требование на разные лады повторяют сегодня многие европейцы, адресуя его своему обанкротившемуся руководству.Читайте также: "Безрассудная циничная авантюра". В Британии внезапно сказали правду о причинах конфликта на Украине
Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским

14:51 25.08.2025
 
Александр Сокуренко
Британская мейнстримная пресса торжественно отпраздновала "день независимости Украины". Ведущие издания Соединенного Королевства уделили этой теме основное внимание — несмотря на то, что внутренняя ситуация в стране продолжает накаляться, и основной массе читателей совершенно неинтересно, что происходит в Киеве.
Как раз сейчас в английских городах проходят массовые протестные демонстрации, переходящие в столкновения с нарядами полицейских. Десятки тысяч людей вышли на выходных на улицы, требуя оказать реальную помощь жителям сектора Газа, которых убивают с помощью искусственно организованного голода и бомбежек — при непосредственной поддержке правительства Кира Стармера.
Многие британские общины вывешивают в своих кварталах флаги Палестины, а националисты поднимают над своими домами "Юнион Джек" или флаги Святого Георгия. Причём эта война флагов приобрела характер настоящей эпидемии, постепенно охватывая всю территорию Великобритании. И в некоторых регионах противоборствующие стороны уже вступили друг с другом в жёсткие столкновения.
Однако британские газеты предпочитают отодвигать неудобную тему Газы на задний план. Вместо этого они рассказывают о вымышленных достижениях режима Зеленского и призывают британцев отмечать чужой для них праздник — вместе с украинским диктатором, которого, вдобавок ко всему, финансируют за счёт ограбленных правительством британских налогоплательщиков.
"Британию третий день сотрясают массовые демонстрации протеста и контрпротеста. Вчера в нескольких городах произошли стычки протестующих между собой и с полицией. В результате немало арестованных. Как вы думаете, что сегодня на первых полосах консервативной прессы Британии в качестве заглавных иллюстраций? Правильно, „день независимости“ Украины. Это же и ближе, и важнее для британцев, чем внутренние стычки и противоборство", — пишет об этом в телеграме политолог Владимир Корнилов.
Подача украинской тематики по обыкновению сопровождается бессовестными манипуляциями. Газеты дружно публикуют на первом плане фотографии украинских женщин и детей, украшенных цветочными венками и яркими лентами. Эта информационная подача прицельно направлена на правый электорат. Обращаясь к консервативно настроенным избирателям, британские журналисты призывают их поддержать "белых, арийских и европейских" украинцев, которым якобы угрожают наступающие с востока "гунны".
Однако подобные ухищрения практически не работают. Согласно данным социологических исследований, большинство жителей Великобритании прежде всего волнуют вопросы инфляции, безработицы, преступности, недоступности качественного бесплатного образования и медицинских услуг. А борьба за спасение умирающих палестинских детей в секторе Газа тоже является для них куда более важным делом, чем спасение политической карьеры просроченного Зеленского.
Правительство лейбористов повторяет сейчас ошибку своих предшественников-консерваторов, которые поставили всё на украинскую карту — и проиграли.
Газета The Daily Telegraph, известная особенно яростной поддержкой киевской власти, неожиданно опубликовала статью профессора философии Кембриджского университета Джеймса Орра, который высмеивает болезненную зацикленность на украинском вопросе, характерную для представителей британского политического истеблишмента.
Причём он пишет, что ведущие британские консерваторы готовы "стоять за Киев" даже в ущерб собственному партийному проекту — несмотря на то, что он находится на грани политической смерти.
"После выборов, на которых Консервативная партия потерпела одно из самых крупных поражений за всю историю, я обратился к группе потрясённых тори и предупредил их, что результаты выборов указывают на то, что их партия столкнулась с экзистенциальным вызовом, с которым она ещё не сталкивалась за всю свою долгую историю. Последовавшая за выступлением дискуссия мгновенно переключилась на войну на Украине и предполагаемую невежливость вице-президента США по отношению к президенту Зеленскому. На мгновение потеряв самообладание, я обвинил их в „украинском мышлении“ и заявил, что опросы общественного мнения, проведённые накануне выборов, недвусмысленно показали — британский народ предпочёл бы, чтобы его лидеры отдали приоритет „защите Кента, а не защите Киева“. Последовала ошеломлённая тишина, которую наконец нарушил агрессивный шёпот: „Киев“. Неистовое рвение, с которым столь многие консерваторы определённого возраста следят за каждым поворотом российско-украинского конфликта, даже находясь перед лицом электорального забвения, порой трудно понять. Возможно, наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что это психологическое смещение, способ обойти призрак национального упадка, погнавшись за призраком геополитического влияния, которое давно угасло".
Джеймс Орр
Лейбористы наступили на те же самые грабли и сейчас расплачиваются за это по полной программе.
По данным свежего соцопроса, половина избирателей, которые поддержали команду Стармера на выборах 2024 года, готова проголосовать сейчас за новый партийный проект, организованный изгнанным из Лейбористской партии Джереми Корбином. А каждый четвёртый активист лейбористов открыто собирается перейти в только что образованную левую партию, где даже не успели определиться с окончательным вариантом названия.
Всё это говорит о неизбежности внеочередных выборов в британский парламент. Ожидается, что о них могут объявить уже осенью — после того, как Стармер представит британскому обществу проект нового бюджета, где предусмотрены новые сокращения социальных расходов и очередные репарационные выплаты Украине.
Это наверняка приведёт к сильнейшей волне протестов и окончательно обрушит политические рейтинги лейбористов. Причём, по результатам новой избирательной кампании, они смогут рассчитывать только на третье место и будут бороться за него с полностью растерявшими прежнее влияние консерваторами.
Похожая ситуация может сложиться в соседней Франции. 10 сентября в этой стране пройдут массовые демонстрации против нового бюджета, в котором запланировано сокращение на сумму 44 миллиарда евро — за счёт урезания социальной помощи, а также отмены двух праздников: Дня Победы и Пасхи.
Опросы социологического института Elabe свидетельствуют, что рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до 21%, а личный рейтинг премьер-министра Франсуа Байру составляет совсем уже неприличные 12%. Это говорит о том, что французское общество категорически не доверяет собственной власти, которая действует по примеру Джонсона и Стармера, пытаясь поднять свою популярность за счёт информационной активности на украинском направлении.
Французы тоже не желают слушать бесконечные героические истории про Зеленского. Они с удовольствием повторяют слова итальянского вице-премьера Маттео Сальвини. После того как Макрон в очередной раз потребовал послать на Украину войска, этот политик из соседней страны посоветовал французскому президенту "держаться за трамвай" — то есть убираться куда подальше.
И это требование на разные лады повторяют сегодня многие европейцы, адресуя его своему обанкротившемуся руководству.
Читайте также: "Безрассудная циничная авантюра". В Британии внезапно сказали правду о причинах конфликта на Украине
