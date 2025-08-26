https://ukraina.ru/20250826/eto-byli-ne-prosto-dayvery-general-mayor-fsb-raskryl-detali-operatsii-po-podryvu-severnykh-potokov-1067638098.html

"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков"

Арест итальянской полицией гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" вскрывает лишь верхушку айсберга, а настоящие заказчики диверсии остаются в тени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

По мнению эксперта, один человек физически не мог совершить такой сложный и масштабный теракт. "Один человек вряд ли мог совершить такой подрыв, — заявил Михайлов. — Во-первых, для осуществления такой диверсии требуется серьезное оборудование для работы на глубине. Во-вторых, в подобном "мероприятии" должны присутствовать высококвалифицированные подводники. В-третьих, необходим большой запас взрывчатки".Эксперт подчеркнул, что масштаб разрушений явно указывает на работу группы профессионалов. "Мы же видели разрушения. Здесь явно работал целый отряд подводных специалистов, настоящих профессионалов. Это не были просто дайверы", — убежден собеседник издания.Кроме того, Михайлов отметил, что для такой операции была особенно важна координация надводных и подводных судов, что ставит под сомнение причастность Украины в одиночку. Эксперт также обратил внимание на то, что общественности до сих пор неизвестна фабула обвинения арестованному, что оставляет пространство для различных версий.Таким образом, арест украинца может быть лишь частью более сложной политической игры, в то время как реальные организаторы остаются за кулисами, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.Также на тему подрыва газопроводов — в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".

