"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков" - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/eto-byli-ne-prosto-dayvery-general-mayor-fsb-raskryl-detali-operatsii-po-podryvu-severnykh-potokov-1067638098.html
"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков"
"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков" - 26.08.2025 Украина.ру
"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков"
Арест итальянской полицией гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" вскрывает лишь верхушку айсберга, а настоящие заказчики диверсии остаются в тени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
2025-08-26T05:30
2025-08-26T05:30
новости
украина
сша
александр михайлов
украина.ру
фсб
офицеры россии
северный поток
дональд трамп
подрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/19/1041202429_33:0:1100:600_1920x0_80_0_0_1947c9d873d4b0a8c9b1546c06e234c3.jpg
По мнению эксперта, один человек физически не мог совершить такой сложный и масштабный теракт. "Один человек вряд ли мог совершить такой подрыв, — заявил Михайлов. — Во-первых, для осуществления такой диверсии требуется серьезное оборудование для работы на глубине. Во-вторых, в подобном "мероприятии" должны присутствовать высококвалифицированные подводники. В-третьих, необходим большой запас взрывчатки".Эксперт подчеркнул, что масштаб разрушений явно указывает на работу группы профессионалов. "Мы же видели разрушения. Здесь явно работал целый отряд подводных специалистов, настоящих профессионалов. Это не были просто дайверы", — убежден собеседник издания.Кроме того, Михайлов отметил, что для такой операции была особенно важна координация надводных и подводных судов, что ставит под сомнение причастность Украины в одиночку. Эксперт также обратил внимание на то, что общественности до сих пор неизвестна фабула обвинения арестованному, что оставляет пространство для различных версий.Таким образом, арест украинца может быть лишь частью более сложной политической игры, в то время как реальные организаторы остаются за кулисами, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.Также на тему подрыва газопроводов — в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
https://ukraina.ru/20250824/kto-zhe-vzorval-severnye-potoki-i-prichem-tut-otstavnoy-general-zaluzhnyy-1067562057.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/19/1041202429_281:0:1081:600_1920x0_80_0_0_0407c98ee2ce112a2b00b95c7ac10ceb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, александр михайлов, украина.ру, фсб, офицеры россии, северный поток, дональд трамп, подрыв, газопровод, диверсия, диверсанты, арест, главные новости, новости украины
Новости, Украина, США, Александр Михайлов, Украина.ру, ФСБ, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Северный поток, Дональд Трамп, подрыв, газопровод, диверсия, диверсанты, арест, Главные новости, Новости Украины

"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков"

05:30 26.08.2025
 
© ФотоСеверный поток-2
Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Арест итальянской полицией гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" вскрывает лишь верхушку айсберга, а настоящие заказчики диверсии остаются в тени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
По мнению эксперта, один человек физически не мог совершить такой сложный и масштабный теракт.
"Один человек вряд ли мог совершить такой подрыв, — заявил Михайлов. — Во-первых, для осуществления такой диверсии требуется серьезное оборудование для работы на глубине. Во-вторых, в подобном "мероприятии" должны присутствовать высококвалифицированные подводники. В-третьих, необходим большой запас взрывчатки".
Эксперт подчеркнул, что масштаб разрушений явно указывает на работу группы профессионалов. "Мы же видели разрушения. Здесь явно работал целый отряд подводных специалистов, настоящих профессионалов. Это не были просто дайверы", — убежден собеседник издания.
Кроме того, Михайлов отметил, что для такой операции была особенно важна координация надводных и подводных судов, что ставит под сомнение причастность Украины в одиночку.
Эксперт также обратил внимание на то, что общественности до сих пор неизвестна фабула обвинения арестованному, что оставляет пространство для различных версий.
Таким образом, арест украинца может быть лишь частью более сложной политической игры, в то время как реальные организаторы остаются за кулисами, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
Также на тему подрыва газопроводов в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
Утечка газа Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
24 августа, 15:35
Кто же взорвал "Северные потоки" и при чем тут отставной генерал ЗалужныйВ Италии задержан бывший командир ВСУ Сергей Кузнецов. Кроме того, это бывший офицер СБУ, причём не абы какого департамента, а департамента военной разведки. Итальянцы задержали его по предъявлению Германии, и сейчас готовится экстрадиция.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШААлександр МихайловУкраина.руФСБОФИЦЕРЫ РОССИИСеверный потокДональд ТрампподрывгазопроводдиверсиядиверсантыарестГлавные новостиНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Александр Михайлов: Восстановление Трампом "Северного потока-2" может войти в историю
06:15"После поражения нам скажут, что мы победили, и что наше сало самое жирное". Эксперты о будущем Украины
06:00Тимофей Борисов: Если у ВСУ закончатся люди, Германия завезет на Украину наемников из Латинской Америки
05:30"Это были не просто дайверы": генерал-майор ФСБ раскрыл детали операции по подрыву "Северных потоков"
05:00"Отработанная за время СВО тактика": полковник Алехин о продвижении вдоль железнодорожных путей
04:40"Политические карлики" Европы сидели в коридоре: Михайлов про секретность переговоров России и США
04:20Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
04:07ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:00"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
03:54Рубио и главы МИД Европы и Украины договорились продолжить усилия по завершению конфликта
03:39Мониторинговые каналы сообщают о пролёте украинских БПЛА в Псковской области
03:25Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ
02:54Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады
02:32Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
02:08Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
01:58Удар по "Дружбе": Киев стреляет себе в ногу?
01:40Силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА
01:29ВС РФ выбили противника из Серебрянского лесничества
01:15"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Нижегородской области
01:07Успехи на фронте, Вуди Аллен в Москве: сводка событий 25 августа
Лента новостейМолния