Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков"

Две новости об аресте Сергея Кузнецова в Италии по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" и очередной атаке дронов на нефтепровод "Дружба" увязываются в сюрреалистическую картину. Украина совершает диверсии на энергетических объектах Европы, а лидеры ЕС продолжают поддерживать Зеленского, укрывая в своих стенах диверсантов

"После ареста подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Европа должна понять, что главную угрозу представляет не Москва, а Киев с националистами нацистского толка, которых вооружает НАТО", — написала итальянская Il Fatto Quotidiano.Итак, по порядку. 21 августа в итальянском Римини по требованию Интерпола был задержан украинский гражданин Сергей Кузнецо . Кузнецов — отставной капитан ВСУ, работал также в Службе безопасности Украины. Именно он, по предварительным данным, руководил операцией по подрыву вет CliveSystem: ветки "Северного потока" на дне Балтийского моря. Сейчас подрывника ожидает экстрадиция в Германию, где ему грозит до 15 лет лишения свободы. Но самое любопытное в этой истории то, что имена возможных фигурантов мелькали в различных журналистских расследованиях уже давно, но только спустя три года европейские правоохранители решили показательно арестовать одного из них. И произошло это именно после встречи европейских лидеров и Зеленского с Трампом.Журналист Диана Панченко опубликовала видео, где назвала фамилии всех причастных к этой операции. Среди них водолазы Сергей Бургомистренко, Олег Варава, Руслан Руденко, технодайвер "Мариша". Руководил операцией Роман Червинский. А вся операция проходила под прикрытием и при технической поддержке Штатов, а именно заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве Криса Смита.Так вот, именно сейчас США решили выйти из этой истории с чистыми руками. Так считает политик и журналист Дмитрий Василец."США и Британия начали операцию "чистые руки", по которой нужно полностью "стереть свои отпечатки пальцев" на месте подрыва газопроводов "Северный поток 1-2". В связи с этим в Италии уже арестовали некого гражданина Украины "Сергея К.", который является капитаном ЧВК "ВСУ" и ранее работал в СБУ. Козлы отпущения уже назначены, дело будет слушаться в закрытом режиме, без разницы, что там скажет этот "Сергей К.", его признают виновным вместе с остальными, возможно, вымышленными персонажами. Ну а после будет что брехать России и Китаю на международной арене, заявляя, мол, "вот видите, мы не международные террористы, Германия всех нашла и наказала"", - отметил эксперт.Эту точку зрения поддерживает и политолог Марат Баширов. Он убеждён, что Трампу нужно решить две задачи — обвинить в теракте Украину и вывести из бизнеса европейцев, выкупив "Северные потоки"."США начали не с коррупции на Украине, а с терактов. Косвенный вывод: Трампу нужны "Северные потоки", вернее, доля европейцев в проекте. Для этого надо перевести террористические стрелки на Украину, поставить власти ФРГ в зависимое положение в этом вопросе (запугать: а что молчали-то?) и понудить европейских акционеров продать актив".Однако есть версия, что к выдаче собственного исполнителя Кузнецова причастны сами украинские спецслужбы, а всё потому, что началась подготовка к выборам. Трамп чётко дал понять, что смена власти на Украине необходима. В это самое время оживился высланный на Британские острова бывший главком Валерий Залужный. Политический обозреватель Юрий Шумило считает, что операция по поимке подрывников должна дискредитировать генерала."Приняли (украинца — ред.) в Италии, того, который будто бы подорвал "Северные потоки". Подрывал он или нет — вопрос, пусть разбираются. Но, боюсь, что случай показательный и направлен на устранение из возможного выборного процесса на Украине Залужного. Бывшего главкома сделают паровозом в деле о теракте, и к выборам не допустят. Зеленский страхуется", - отметил Шумило.Тем временем сегодня ночью ВСУ в очередной раз атаковали нефтепровод "Дружба", который является важнейшим энергетическим объектом для Венгрии и Словакии. Это уже третий случай. На этот раз дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в городе Унеча Брянской области. В результате перекачка нефти остановлена.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал официальное заявление: "Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!"Сегодня Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с просьбой гарантировать безопасность поставок по нефтепроводу "Дружба" после атак ВСУ, следует из текста письма глав МИД стран: "Физические и географические реалии таковы, что надёжное снабжение наших стран без этого трубопровода просто невозможно".Чтобы понять значение нефтепровода "Дружба", следует обратиться к цифрам. Их приводит обозреватель Павел Демидович в своём ТГ-канале: "Остановка прокачки по "Дружбе" приводит к ежемесячным потерям отечественного экспорта сырой нефти на 370 млн евро, или 1,5 млрд евро до конца 2025 года. Клуб покупателей отечественных энергоресурсов в Европе за несколько лет основательно переформатировался. Германию, Нидерланды и Польшу сменили Венгрия, Франция и Словакия. В июле 2025 г. пять крупнейших импортёров российского ископаемого топлива из ЕС заплатили 1,1 млрд евро. Большая часть этого импорта (67%) — это несанкционированный трубопроводный газ и СПГ. Остальное — поставки сырой нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке нефтепровода "Дружба". Венгрия была крупнейшим импортёром российских энергоресурсов ЕС в июле, закупив российского ископаемого топлива на 485 млн евро. В их числе сырая нефть (200 млн евро) и трубопроводный газ (285 млн евро). Словакия в основном качала сырую нефть через "Дружбу" на 169 млн евро".Политический аналитик Вадим Трухачёв в связи с участившимися диверсиями на энергообъектах предлагает России переориентироваться на другие рынки, а европейцам оставить их проблемы с энергоресурсами. "То, что Украина бомбит нефтепровод, идущий в Венгрию и Словакию, Россию должно мало заботить. Пусть Орбан и Фицо вместо бесконечных заявлений перекроют Украине подачу электричества. Пусть прекратят военный транзит на Украину. Пусть запретят Чехии и Польше передавать Украине своё оружие. Пусть перестанут лечить бойцов ВСУ. Пусть прекратят невоенную помощь Украине. Но они этого не делают, потому что иначе Евросоюз за нарушение военной дисциплины полностью снимет их с довольствия. В политике оба давно, закон жанра знают. Если не можешь ничего сделать — много говори и выдавай гору гневных заявлений. Обращение к ЕС по такому поводу сродни обращению в "Спортлото". Там поставили цель отказаться от российской нефти, а Украина помогает её достичь. Снабжение Венгрии и Словакии — не наше дело. Это дело самих венгров и словаков. России надо искать покупателей своей нефти за пределами Европы. Хватит уделять этой теме столько внимания. У нас и внутри, и вовне есть дела поважнее. Венгрия и Словакия — члены ЕС и НАТО. Выходить оттуда они совершенно не собираются", - отмечает Трухачёв.Действительно, европейские лидеры всё больше похожи на сумасшедших: они с их маниакальной патологией снабжают оружием тех, кто этим же оружием подрывает их собственную энергетическую безопасность.Читайте также: Хроники энергетической войны. Польские ветряки-шпионы и очередная попытка Германии заместить газ из РФ

