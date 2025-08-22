https://ukraina.ru/20250822/aleksandr-mikhaylov-tramp-navernyaka-vse-proschital-i-ssha-mogut-vozrodit-severnye-potoki--1067451671.html

Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"

Переговоры США и РФ по Украине скорее не связаны с задержанием украинца за подрыв "Северных потоков". Сам же газопровод имеет особую ценность для Трампа. Если американский лидер возродит его, он получит политические и экономические выгоды и войдет в историю.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Итальянская полиция 20 августа арестовала украинца Сергея К. Его подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Расследование проводит Германия. Ранее в Киеве отрицали причастность к теракту, а Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".Кроме того, по словам портала CBS News, директор Национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля подписала директиву, которая предписывает не передавать разведданные о русско-украинских контактах даже союзникам по объединению "Пять глаз".— Александр Георгиевич, почему три года подозреваемого в подрыве “Северных потоков” не трогали? Не потому ли, что все знали, что теракт мог быть устроен с одобрения Байдена и руководства Британии?— Необходимо исходить из фабулы обвинения. Мы, увы, не знаем, что вменяется арестованному Сергею К. О том, кто на самом деле причастен к диверсии на "Северных потоках" знают все, но с исполнителями персонально не очень ясно. Все что известно — это версии, которые необходимо прорабатывать. Но нас же не допускают к расследованию... Но то что Британия причастна очевидно по нескольким причинам. Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке. Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты. — Действительно ли Сергей К. — это истинный участник теракта или это скорее подсадная утка, чтобы замести следы? Что говорит ваш опыт работы в ФСБ?— Один человек вряд ли мог совершить такой подрыв. Во-первых, для осуществления такой диверсии требуется серьезное оборудование для работы на глубине. Во-вторых, в подобном "мероприятии" должны присутствовать высококвалифицированные подводники. В-третьих, необходим, большой запас взрывчатки. Мы же видели разрушения. Здесь явно работал целый отряд подводных специалистов, настоящих профессионалов. Это не были просто дайверы. Кроме того, здесь особенно важна координация надводных и подводных судов. У Украины их просто нет, и мы не знаем, что послужило основанием для ареста указанного лица.— Ранее западные СМИ писали, что спецпредставитель президента США по особым вопросам Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных переговоров по возможному возобновлению работы "Северного потока-2". Видимо, американцы хотят контролировать подачу газа в Германию и извлекать выгоду из этого?— А почему нет. Это дорогой проект, и если США смогут грамотно его возродить, им, конечно, будет выгода. В отношении “Северных потоков” Дональд Трамп может получить и политические, и экономические выгоды.Напомню, что "Северные потоки", их строительство — проект века. Если Трампу удастся восстановить функциональность газопровода, он войдет в историю. Плюс, повторюсь, получит хорошую коммерческую выгоду. Американский лидер, наверняка, все просчитал.— Есть ли взаимосвязь между переговорным процессом по Украине и задержанием украинца?— Сомневаюсь. Косвенно, конечно, можно предположить, что между этими событиями есть связь. Но смысл? Что, Италия хочет показать себя, хотя бы частично, сторонником правосудия? Повторюсь, пока нет фабулы и причины обвинения, мы можем строить что угодно, но это будет все неправильно.— Как вы считаете какой должна быть наша реакция на этот арест с учётом заявлений нашего президента? (Ранее Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".)— Не думаю, что наша реакция будет скоропалительной. Возможно, в правовом плане будет какое-то движение с российской стороны. Но вряд ли итальянцы будут делиться информацией, тем более, повторюсь, мы не знаем истинных причин задержания украинца. Может быть, его на самом деле поймали с наркотиками или он набедокурил в Германии, и поэтому выдали ордер на его арест.— А почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине от Британии и от любых других спецслужб? Это значит, что команда Трампа не рассматривает сейчас Британию как союзника? — Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам "чужие уши"? Тем более, что наверняка тема Украины имела не главный, хоть и важный аспект в переговорах с Россией. Неужели президентам России и США нечего кроме Украины обсуждать? Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приеме. Что касается мира на Украине, Трамп, безусловно, сторонник урегулирования ситуации. И он видит это иначе, чем Европа. Но амбиции миротворца у него завышенные…Две новости об аресте Сергея Кузнецова в Италии по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" и очередной атаке дронов на нефтепровод "Дружба" увязываются в сюрреалистическую картину. Украина совершает диверсии на энергетических объектах Европы, а лидеры ЕС продолжают поддерживать Зеленского, укрывая в своих стенах диверсантов. Об этом в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".

Анна Черкасова

Анна Черкасова

