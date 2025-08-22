Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"
Переговоры США и РФ по Украине скорее не связаны с задержанием украинца за подрыв "Северных потоков". Сам же газопровод имеет особую ценность для Трампа. Если американский лидер возродит его, он получит политические и экономические выгоды и войдет в историю.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Итальянская полиция 20 августа арестовала украинца Сергея К. Его подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Расследование проводит Германия. Ранее в Киеве отрицали причастность к теракту, а Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".
Кроме того, по словам портала CBS News, директор Национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля подписала директиву, которая предписывает не передавать разведданные о русско-украинских контактах даже союзникам по объединению "Пять глаз".
— Александр Георгиевич, почему три года подозреваемого в подрыве “Северных потоков” не трогали? Не потому ли, что все знали, что теракт мог быть устроен с одобрения Байдена и руководства Британии?
— Необходимо исходить из фабулы обвинения. Мы, увы, не знаем, что вменяется арестованному Сергею К. О том, кто на самом деле причастен к диверсии на "Северных потоках" знают все, но с исполнителями персонально не очень ясно.
Все что известно — это версии, которые необходимо прорабатывать. Но нас же не допускают к расследованию... Но то что Британия причастна очевидно по нескольким причинам.
Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке. Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты.
14 октября 2022, 12:02Александр Михайлов: кто онЧлен Высшего совета Общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ"
— Действительно ли Сергей К. — это истинный участник теракта или это скорее подсадная утка, чтобы замести следы? Что говорит ваш опыт работы в ФСБ?
— Один человек вряд ли мог совершить такой подрыв.
Во-первых, для осуществления такой диверсии требуется серьезное оборудование для работы на глубине. Во-вторых, в подобном "мероприятии" должны присутствовать высококвалифицированные подводники. В-третьих, необходим, большой запас взрывчатки.
Мы же видели разрушения. Здесь явно работал целый отряд подводных специалистов, настоящих профессионалов. Это не были просто дайверы.
Кроме того, здесь особенно важна координация надводных и подводных судов. У Украины их просто нет, и мы не знаем, что послужило основанием для ареста указанного лица.
— Ранее западные СМИ писали, что спецпредставитель президента США по особым вопросам Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных переговоров по возможному возобновлению работы "Северного потока-2". Видимо, американцы хотят контролировать подачу газа в Германию и извлекать выгоду из этого?
— А почему нет. Это дорогой проект, и если США смогут грамотно его возродить, им, конечно, будет выгода. В отношении “Северных потоков” Дональд Трамп может получить и политические, и экономические выгоды.
Напомню, что "Северные потоки", их строительство — проект века. Если Трампу удастся восстановить функциональность газопровода, он войдет в историю. Плюс, повторюсь, получит хорошую коммерческую выгоду. Американский лидер, наверняка, все просчитал.
— Есть ли взаимосвязь между переговорным процессом по Украине и задержанием украинца?
— Сомневаюсь. Косвенно, конечно, можно предположить, что между этими событиями есть связь. Но смысл? Что, Италия хочет показать себя, хотя бы частично, сторонником правосудия? Повторюсь, пока нет фабулы и причины обвинения, мы можем строить что угодно, но это будет все неправильно.
© Фото : Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
© Фото : Командование обороны Дании
Место утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
— Как вы считаете какой должна быть наша реакция на этот арест с учётом заявлений нашего президента? (Ранее Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".)
— Не думаю, что наша реакция будет скоропалительной. Возможно, в правовом плане будет какое-то движение с российской стороны.
Но вряд ли итальянцы будут делиться информацией, тем более, повторюсь, мы не знаем истинных причин задержания украинца. Может быть, его на самом деле поймали с наркотиками или он набедокурил в Германии, и поэтому выдали ордер на его арест.
— А почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине от Британии и от любых других спецслужб? Это значит, что команда Трампа не рассматривает сейчас Британию как союзника?
— Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам "чужие уши"? Тем более, что наверняка тема Украины имела не главный, хоть и важный аспект в переговорах с Россией. Неужели президентам России и США нечего кроме Украины обсуждать?
Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приеме.
Что касается мира на Украине, Трамп, безусловно, сторонник урегулирования ситуации. И он видит это иначе, чем Европа. Но амбиции миротворца у него завышенные…
15 августа, 05:23Сергей Храпач: Чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа на суше, Британия может устроить диверсию на мореЕсли Британия решится на диверсии на море против РФ, скорее всего бить будут не по судам теневого флота, а по местам их концентрации на погрузке – разгрузке, начнут давление на страховые компании, на банки, обслуживающие транзакции, на потребителя. Но спецслужбы России тоже не дремлют и ведут точечную работу по выявленным разведкой данным.
Две новости об аресте Сергея Кузнецова в Италии по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" и очередной атаке дронов на нефтепровод "Дружба" увязываются в сюрреалистическую картину. Украина совершает диверсии на энергетических объектах Европы, а лидеры ЕС продолжают поддерживать Зеленского, укрывая в своих стенах диверсантов. Об этом в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
Подписывайся на