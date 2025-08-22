Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" - 22.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250822/aleksandr-mikhaylov-tramp-navernyaka-vse-proschital-i-ssha-mogut-vozrodit-severnye-potoki--1067451671.html
Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"
Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" - 22.08.2025 Украина.ру
Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"
Переговоры США и РФ по Украине скорее не связаны с задержанием украинца за подрыв "Северных потоков". Сам же газопровод имеет особую ценность для Трампа. Если американский лидер возродит его, он получит политические и экономические выгоды и войдет в историю.
2025-08-22T15:32
2025-08-22T15:32
интервью
северный поток
подрыв
теракт
диверсия
фсб
дональд трамп
александр михайлов
британия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_25:18:840:476_1920x0_80_0_0_e81dd1c208f2548ae99885e12022861e.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Итальянская полиция 20 августа арестовала украинца Сергея К. Его подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Расследование проводит Германия. Ранее в Киеве отрицали причастность к теракту, а Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".Кроме того, по словам портала CBS News, директор Национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля подписала директиву, которая предписывает не передавать разведданные о русско-украинских контактах даже союзникам по объединению "Пять глаз".— Александр Георгиевич, почему три года подозреваемого в подрыве “Северных потоков” не трогали? Не потому ли, что все знали, что теракт мог быть устроен с одобрения Байдена и руководства Британии?— Необходимо исходить из фабулы обвинения. Мы, увы, не знаем, что вменяется арестованному Сергею К. О том, кто на самом деле причастен к диверсии на "Северных потоках" знают все, но с исполнителями персонально не очень ясно. Все что известно — это версии, которые необходимо прорабатывать. Но нас же не допускают к расследованию... Но то что Британия причастна очевидно по нескольким причинам. Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке. Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты. — Действительно ли Сергей К. — это истинный участник теракта или это скорее подсадная утка, чтобы замести следы? Что говорит ваш опыт работы в ФСБ?— Один человек вряд ли мог совершить такой подрыв. Во-первых, для осуществления такой диверсии требуется серьезное оборудование для работы на глубине. Во-вторых, в подобном "мероприятии" должны присутствовать высококвалифицированные подводники. В-третьих, необходим, большой запас взрывчатки. Мы же видели разрушения. Здесь явно работал целый отряд подводных специалистов, настоящих профессионалов. Это не были просто дайверы. Кроме того, здесь особенно важна координация надводных и подводных судов. У Украины их просто нет, и мы не знаем, что послужило основанием для ареста указанного лица.— Ранее западные СМИ писали, что спецпредставитель президента США по особым вопросам Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных переговоров по возможному возобновлению работы "Северного потока-2". Видимо, американцы хотят контролировать подачу газа в Германию и извлекать выгоду из этого?— А почему нет. Это дорогой проект, и если США смогут грамотно его возродить, им, конечно, будет выгода. В отношении “Северных потоков” Дональд Трамп может получить и политические, и экономические выгоды.Напомню, что "Северные потоки", их строительство — проект века. Если Трампу удастся восстановить функциональность газопровода, он войдет в историю. Плюс, повторюсь, получит хорошую коммерческую выгоду. Американский лидер, наверняка, все просчитал.— Есть ли взаимосвязь между переговорным процессом по Украине и задержанием украинца?— Сомневаюсь. Косвенно, конечно, можно предположить, что между этими событиями есть связь. Но смысл? Что, Италия хочет показать себя, хотя бы частично, сторонником правосудия? Повторюсь, пока нет фабулы и причины обвинения, мы можем строить что угодно, но это будет все неправильно.— Как вы считаете какой должна быть наша реакция на этот арест с учётом заявлений нашего президента? (Ранее Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".)— Не думаю, что наша реакция будет скоропалительной. Возможно, в правовом плане будет какое-то движение с российской стороны. Но вряд ли итальянцы будут делиться информацией, тем более, повторюсь, мы не знаем истинных причин задержания украинца. Может быть, его на самом деле поймали с наркотиками или он набедокурил в Германии, и поэтому выдали ордер на его арест.— А почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине от Британии и от любых других спецслужб? Это значит, что команда Трампа не рассматривает сейчас Британию как союзника? — Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам "чужие уши"? Тем более, что наверняка тема Украины имела не главный, хоть и важный аспект в переговорах с Россией. Неужели президентам России и США нечего кроме Украины обсуждать? Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приеме. Что касается мира на Украине, Трамп, безусловно, сторонник урегулирования ситуации. И он видит это иначе, чем Европа. Но амбиции миротворца у него завышенные…Две новости об аресте Сергея Кузнецова в Италии по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" и очередной атаке дронов на нефтепровод "Дружба" увязываются в сюрреалистическую картину. Украина совершает диверсии на энергетических объектах Европы, а лидеры ЕС продолжают поддерживать Зеленского, укрывая в своих стенах диверсантов. Об этом в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
https://ukraina.ru/20221014/1039731439.html
https://ukraina.ru/20250815/sergey-khrapach-chtoby-sorvat-peregovory-putina-i-trampa-na-sushe-britaniya-mozhet-ustroit-diversiyu-na-1066999592.html
британия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0c/1039656524_131:0:766:476_1920x0_80_0_0_60612cdcc51988ea3c3a507761026156.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, северный поток, подрыв, теракт, диверсия, фсб, дональд трамп, александр михайлов, британия, украина, сша, спецслужба, украинец, арест, переговоры, переговоры по украине 2025
Интервью, Северный поток, подрыв, теракт, диверсия, ФСБ, Дональд Трамп, Александр Михайлов, Британия, Украина, США, спецслужба, украинец, арест, переговоры, переговоры по Украине 2025

Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"

15:32 22.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАлександр Михайлов интервью
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Переговоры США и РФ по Украине скорее не связаны с задержанием украинца за подрыв "Северных потоков". Сам же газопровод имеет особую ценность для Трампа. Если американский лидер возродит его, он получит политические и экономические выгоды и войдет в историю.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Итальянская полиция 20 августа арестовала украинца Сергея К. Его подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков". Расследование проводит Германия. Ранее в Киеве отрицали причастность к теракту, а Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".
Кроме того, по словам портала CBS News, директор Национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля подписала директиву, которая предписывает не передавать разведданные о русско-украинских контактах даже союзникам по объединению "Пять глаз".
— Александр Георгиевич, почему три года подозреваемого в подрыве “Северных потоков” не трогали? Не потому ли, что все знали, что теракт мог быть устроен с одобрения Байдена и руководства Британии?
— Необходимо исходить из фабулы обвинения. Мы, увы, не знаем, что вменяется арестованному Сергею К. О том, кто на самом деле причастен к диверсии на "Северных потоках" знают все, но с исполнителями персонально не очень ясно.
Все что известно — это версии, которые необходимо прорабатывать. Но нас же не допускают к расследованию... Но то что Британия причастна очевидно по нескольким причинам.
Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке. Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты.
Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября 2022, 12:02
Александр Михайлов: кто онЧлен Высшего совета Общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ"
— Действительно ли Сергей К. — это истинный участник теракта или это скорее подсадная утка, чтобы замести следы? Что говорит ваш опыт работы в ФСБ?
— Один человек вряд ли мог совершить такой подрыв.
Во-первых, для осуществления такой диверсии требуется серьезное оборудование для работы на глубине. Во-вторых, в подобном "мероприятии" должны присутствовать высококвалифицированные подводники. В-третьих, необходим, большой запас взрывчатки.
Мы же видели разрушения. Здесь явно работал целый отряд подводных специалистов, настоящих профессионалов. Это не были просто дайверы.
Кроме того, здесь особенно важна координация надводных и подводных судов. У Украины их просто нет, и мы не знаем, что послужило основанием для ареста указанного лица.
— Ранее западные СМИ писали, что спецпредставитель президента США по особым вопросам Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных переговоров по возможному возобновлению работы "Северного потока-2". Видимо, американцы хотят контролировать подачу газа в Германию и извлекать выгоду из этого?
— А почему нет. Это дорогой проект, и если США смогут грамотно его возродить, им, конечно, будет выгода. В отношении “Северных потоков” Дональд Трамп может получить и политические, и экономические выгоды.
Напомню, что "Северные потоки", их строительство — проект века. Если Трампу удастся восстановить функциональность газопровода, он войдет в историю. Плюс, повторюсь, получит хорошую коммерческую выгоду. Американский лидер, наверняка, все просчитал.
— Есть ли взаимосвязь между переговорным процессом по Украине и задержанием украинца?
— Сомневаюсь. Косвенно, конечно, можно предположить, что между этими событиями есть связь. Но смысл? Что, Италия хочет показать себя, хотя бы частично, сторонником правосудия? Повторюсь, пока нет фабулы и причины обвинения, мы можем строить что угодно, но это будет все неправильно.
© Фото : Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
Место утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
— Как вы считаете какой должна быть наша реакция на этот арест с учётом заявлений нашего президента? (Ранее Владимир Путин называл версию об украинском следе "чушью".)
— Не думаю, что наша реакция будет скоропалительной. Возможно, в правовом плане будет какое-то движение с российской стороны.
Но вряд ли итальянцы будут делиться информацией, тем более, повторюсь, мы не знаем истинных причин задержания украинца. Может быть, его на самом деле поймали с наркотиками или он набедокурил в Германии, и поэтому выдали ордер на его арест.
— А почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине от Британии и от любых других спецслужб? Это значит, что команда Трампа не рассматривает сейчас Британию как союзника?
— Во-первых, это нормальная практика. Зачем американцам и нам "чужие уши"? Тем более, что наверняка тема Украины имела не главный, хоть и важный аспект в переговорах с Россией. Неужели президентам России и США нечего кроме Украины обсуждать?
Во-вторых, эти вопросы не касаются европейских политических карликов. Пусть сидят в своей песочнице. Кстати, участие Европы в переговорах в США тому свидетельство. Сидели в коридоре, как у терапевта на приеме.
Что касается мира на Украине, Трамп, безусловно, сторонник урегулирования ситуации. И он видит это иначе, чем Европа. Но амбиции миротворца у него завышенные…
Сергей Храпач интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
15 августа, 05:23
Сергей Храпач: Чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа на суше, Британия может устроить диверсию на мореЕсли Британия решится на диверсии на море против РФ, скорее всего бить будут не по судам теневого флота, а по местам их концентрации на погрузке – разгрузке, начнут давление на страховые компании, на банки, обслуживающие транзакции, на потребителя. Но спецслужбы России тоже не дремлют и ведут точечную работу по выявленным разведкой данным.
Две новости об аресте Сергея Кузнецова в Италии по подозрению в подрыве газопровода "Северный поток" и очередной атаке дронов на нефтепровод "Дружба" увязываются в сюрреалистическую картину. Украина совершает диверсии на энергетических объектах Европы, а лидеры ЕС продолжают поддерживать Зеленского, укрывая в своих стенах диверсантов. Об этом в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюСеверный потокподрывтерактдиверсияФСБДональд ТрампАлександр МихайловБританияУкраинаСШАспецслужбаукраинецарестпереговорыпереговоры по Украине 2025
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Вице-спикер парламента Словакии призвал МИД вызвать посла Украины из-за повторной атаки на "Дружбу"
16:01Как сдерживать Китай, не привлекая внимания санитаров. Программа украинской власти в изложении Подоляка
15:49В донецких пабликах распространяют фейковую рекламу "подключения к новой системе водоснабжения"
15:32Александр Михайлов: Трамп, наверняка, все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки"
15:30Путин не разрешил ударить "Орешником" по Банковой в Киеве. Новости к 15.30
15:21В Киево-Печерской лавре собираются уничтожить некоторые фрески и иконы
14:59Путин готов встретиться с Зеленским, если будет повестка дня для саммита - Лавров
14:56На Константиновском направлении начались затяжные бои за ключевые рубежи
14:49% Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения Трампа по урегулированию на Украине
14:44На Украине в спортивный регламент внесли штраф за "использование футболистом языка страны-агрессора"
14:40Трампа очень разозлила атака Украины на нефтепровод "Дружба"
14:14Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков"
14:04Телеграм-канал Легитимный объяснил "схему Ермака" с Офисом Зеленского
13:51Санду дала молдавское гражданство иноагентам Пьяных* и Долину*
13:27В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода - ООН
13:00Ермак использует опыт РФ, но есть нюанс. Главное на 13:00 22 августа
12:57Премьер Украины подала в Раду законопроект об уголовной ответственности за побег через границу
12:30Анатолий Кошкин: Япония ждет, что война на Украине ослабит обороноспособность России на Дальнем Востоке
12:21ВС РФ освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
12:00Обстановка на Запорожском направлении
Лента новостейМолния