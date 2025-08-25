Правозащитник Иван Копыл: Даже освобождение Славянска и Краматорска сразу не решит проблему воды в ДНР

https://ukraina.ru/20250825/pravozaschitnik-ivan-kopyl-dazhe-osvobozhdenie-slavyanska-i-kramatorska-srazu-ne-reshit-problemu-vody-v-1067626921.html

У проблемы с водоснабжением Донбасса нету одного простого решения, ее необходимо решать комплексно. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и глава правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл

"На текущий момент ситуация с водой в Донецкой Народной Республике стала чуть получше, однако обеспечивать регион водой таким образом постоянно не является возможным", - заявил Иван Копыл и добавил, что речь идет об оснащении республики именно питьевой водой.Эксперт отметил, что многие регионы России присылают в ДНР грузы бутилированной питьевой воды, которую администрация и волонтеры прежде всего пожилым людям, но с технической водой ситуация по-прежнему непростая. "У меня из крана вода не течет уже два месяца, ни разу не было. Единственный способ обеспечить мой район -- подвозить машинами воду. А это происходит не так часто, поскольку очень много людей нужно обеспечить, машин для развоза воды не хватает, несмотря на то, что подобные машины прислали из Москвы и других регионов" - подчеркивает Копыл. Эксперт отметил, что нехватка воды зафиксирована и на юге ДНР - в частности, ее испытывают фермерские хозяйства, что неизбежно сказывается на производимой продукции. Среди причин кризиса Копыл отмечает засушливый год - из-за этого естественное поступление воды в водохранилища ограничилось, они начали пересыхать. Параллельно с этим, с его слов, в ДНР стало значительно больше людей после того, как фронт отодвинули от Донецка - и в результате серьезно увеличилось потребление воды. Также дополнительной нагрузкой на водоснабжение стал запуск ряда промышленных предприятий. Важным фактором, помимо вышеуказанных, правозащитник называет проблему шахтных вод. Копыл отмечает, что ранее из шахт Донбасса откачивалось большое количество воды, которая впоследствии пополняла естественные источники. Из-за боевых действий многие шахты закрылись, из них не откачивают скопившуюся воду, отмечает эксперт. Военкор подчеркнул, что по мере продвижения фронта все большее количество шахт перестает работать, поскольку украинские боевики взрывают их при отступлении и приводят в негодность. Соответственно, в заброшенных шахтах скапливается вода, которая не попадает в природный круговорот. Копыл подчеркивает, что в советское время регулярная откачка воды из шахт была также важным элементом подпитки региона водой. Эксперт предположил, что даже освобождение Славянско-Краматорской агломерации не позволит в сжатые сроки решить проблему водоснабжения Донбасса. Среди причин Копыл отмечает серьезные разрушения коммуникаций канала "Северский Донец - Донбасс".Журналист также подчеркнул, что насосные станции забора воды возле Славянска также серьезно повреждены - по его словам, часть из них взорвана или разрушена, часть - распилена на металлолом. Копыл предполагает, что это сделано с санкции украинского военно-политического руководства, чтобы работающая инфраструктура не досталась России во время освобождения территории. Он также подчеркивает, что Украина будет стремиться не допустить разрешения водного кризиса - в качестве примера журналист привел недавний удар по фильтровальной станции в Енакиево и назвал это военным преступлением. Кроме того, военкор отметил, что до 2014-го года Донбасс получал воду не только из Северского Донца, но и из Днепра, через канал "Днепр - Донбасс", поэтому для решения проблемы необходимо также получить контроль и над ним. Впрочем, он допустил, что овладение Славянско-Краматорской агломерации все же облегчит положение остальной части ДНР. Из позитивных моментов Копыл отмечает массовую отправку в ДНР ремонтных бригад из Москвы, которые в текущий момент заняты ремонтом "водного скелета" Донецка - по его словам, капитальный ремонт городских коммуникаций позволит значительно уменьшить потерю воды из-за постоянных аварий. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что решение проблемы возможно только комплексное - и через откачку шахтных вод, и через хотя бы частичное восстановление советской системы водоснабжения Донбасса, и через полный ремонт системы водоснабжения Донецкой агломерации. О ситуации вокруг "водного кризиса" в ДНР и возможных путях его решения рассказал изданию Украина.ру волонтер и общественник Савва Федосеев.

