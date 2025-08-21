Волонтер Савва Федосеев: Быстро смягчить остроту водного кризиса в ДНР возможно - 21.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250821/volonter-savva-fedoseev-bystro-smyagchit-ostrotu-vodnogo-krizisa-v-dnr-vozmozhno-1067401527.html
Волонтер Савва Федосеев: Быстро смягчить остроту водного кризиса в ДНР возможно
Волонтер Савва Федосеев: Быстро смягчить остроту водного кризиса в ДНР возможно - 21.08.2025 Украина.ру
Волонтер Савва Федосеев: Быстро смягчить остроту водного кризиса в ДНР возможно
Нехватка воды в ДНР имеет объективные причины, однако быстро облегчить жизнь людям вполне возможно. Об этом изданию Украина.ру заявил Савва Федосеев, волонтер, член политсовета движения "Общество. Будущее"
2025-08-21T20:55
2025-08-21T20:55
вода
донбасс
донецкая народная республика
славянск
украина.ру
вооруженные силы украины
донецк
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067401134_0:13:640:373_1920x0_80_0_0_79ceb079989a00b1e653b0bd24abeb67.jpg
Эксперт подчеркнул, что частичное решение водного кризиса в ДНР возможно только через постройку крупных водоводов, аналогичных ранее сооруженному "Дон - Донбасс", а полное - лишь через восстановление работы канала "Северский Донец - Донбасс". Последнее, отмечает он, не является возможным без освобождения от ВСУ Славянска и Краматорска."Кризис водоснабжения в ДНР связан с двумя факторами - обмелением большинства скважин и их загрязнением с одной стороны и плохим состоянием систем водоснабжения с другой", - заявил волонтер Савва Федосеев и добавил, что в первую очередь жители ДНР испытывают нехватку питьевой воды.Общественник подчеркнул, что употребление воды из большинства скважин в ДНР в качестве питьевой без обработки чревато целым рядом заболеваний, о чем сообщают местные жители, и поэтому местную воду лучше использовать только в технических целях, поскольку она содержит много щелочи и в целом сильно загрязнена из-за большого количества шахт в регионе. По словам эксперта, водный кризис имеет также и климатические причины - он отмечает, что прошедшая зима в ДНР была бесснежной, текущее лето является крайне сухим, что привело к тому, что имеющиеся водоемы Донбасса испытывают дефицит воды. Кроме того, по его словам, существующая инфраструктура водоснабжения направлена в первую очередь на то, чтобы обеспечивать водой крупные городские агломерации, в которых нет возможности пользоваться скважинами.Федосеев также отмечает, что в ДНР существует такая проблема, как нехватка питьевой социальной воды, которую структуры правительства республики развозят в бочках и которая имеет твердую цену в 3,5 рубля - "социальную воду" очень быстро разбирают и ее не хватает на всех. В результате страдают незащищенные слои населения, такие как пенсионеры - поскольку они вынуждены покупать питьевую воду в магазинах по коммерческой цене. Впрочем, иногда нет и такой возможности, особенно в маленьких селах и прифронтовых населенных пунктах - и тогда людям приходиться пить грязную техническую воду. Федосеев отмечает, что проблемы у жителей ДНР не только с питьевой водой, но и с технической - из кранов течет в "день воды" как раз техническая вода, однако не у всех она идет вовремя и в достаточном количестве, часто на бытовые нужды ее не хватает. Общественник подчеркивает, что организация "Общество. Будущее", в которой он состоит, в своей волонтерской работе по раздаче питьевой воды сосредоточила свое внимание на сельской местности, окраинах Донецка и недавно освобожденных территориях. Он также отмечает, что в настоящий момент в Донбасс приехало большое количество волонтеров, которые заняты раздачей населению воды, и таким образом удается не допустить катастрофической ситуации.Эксперт подчеркнул, что частичное решение водного кризиса в ДНР возможно только через постройку крупных водоводов, аналогичных ранее сооруженному "Дон - Донбасс", а полное - лишь через восстановление работы канала "Северский Донец - Донбасс". Последнее, отмечает он, не является возможным без освобождения от ВСУ Славянска и Краматорска.Федосеев также отмечает и другие факторы, которые объясняют нехватку воды - по его словам, свое влияние оказал частичный запуск промышленных предприятий ДНР, которые также потребляют воду. Другой проблемой является встречающаяся время от времени склонность руководителей на местах замалчивать проблемы с водоснабжением или преуменьшать их - в результате в некоторых районах меры принимаются несвоевременно и уже не столь эффективны. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что уменьшить остроту водного кризиса в ДНР вполне возможно в ближайший месяц, однако данную работу следует вести комплексно. В частности, волонтер предложил возобновить практику действительно масштабных гуманитарных конвоев в ДНР - только на этот раз сделать фокус на доставку питьевой воды. Кроме того, необходимо в срочном порядке производить капитальный ремонт систем водоснабжения по всей республике. Федосеев подчеркнул, что одновременно с этим следует активизировать работы по возведению новых водоводов из ближайших крупных водоемов России.
донбасс
донецкая народная республика
славянск
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067401134_0:14:640:494_1920x0_80_0_0_cca3f1fc8ce2eed8eabb0c1f33baedfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вода, донбасс, донецкая народная республика, славянск, украина.ру, вооруженные силы украины, донецк, эксклюзив
вода, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Славянск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Донецк, Эксклюзив

Волонтер Савва Федосеев: Быстро смягчить остроту водного кризиса в ДНР возможно

20:55 21.08.2025
 
Савва Федосеев
Савва Федосеев
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нехватка воды в ДНР имеет объективные причины, однако быстро облегчить жизнь людям вполне возможно. Об этом изданию Украина.ру заявил Савва Федосеев, волонтер, член политсовета движения "Общество. Будущее"
Эксперт подчеркнул, что частичное решение водного кризиса в ДНР возможно только через постройку крупных водоводов, аналогичных ранее сооруженному "Дон - Донбасс", а полное - лишь через восстановление работы канала "Северский Донец - Донбасс". Последнее, отмечает он, не является возможным без освобождения от ВСУ Славянска и Краматорска.
"Кризис водоснабжения в ДНР связан с двумя факторами - обмелением большинства скважин и их загрязнением с одной стороны и плохим состоянием систем водоснабжения с другой", - заявил волонтер Савва Федосеев и добавил, что в первую очередь жители ДНР испытывают нехватку питьевой воды.
Общественник подчеркнул, что употребление воды из большинства скважин в ДНР в качестве питьевой без обработки чревато целым рядом заболеваний, о чем сообщают местные жители, и поэтому местную воду лучше использовать только в технических целях, поскольку она содержит много щелочи и в целом сильно загрязнена из-за большого количества шахт в регионе.
По словам эксперта, водный кризис имеет также и климатические причины - он отмечает, что прошедшая зима в ДНР была бесснежной, текущее лето является крайне сухим, что привело к тому, что имеющиеся водоемы Донбасса испытывают дефицит воды. Кроме того, по его словам, существующая инфраструктура водоснабжения направлена в первую очередь на то, чтобы обеспечивать водой крупные городские агломерации, в которых нет возможности пользоваться скважинами.
© Роман ГнатюкПредупреждающий знак о непригодности воды для питья
Предупреждающий знак о непригодности воды для питья
© Роман Гнатюк
Предупреждающий знак о непригодности воды для питья
Федосеев также отмечает, что в ДНР существует такая проблема, как нехватка питьевой социальной воды, которую структуры правительства республики развозят в бочках и которая имеет твердую цену в 3,5 рубля - "социальную воду" очень быстро разбирают и ее не хватает на всех. В результате страдают незащищенные слои населения, такие как пенсионеры - поскольку они вынуждены покупать питьевую воду в магазинах по коммерческой цене. Впрочем, иногда нет и такой возможности, особенно в маленьких селах и прифронтовых населенных пунктах - и тогда людям приходиться пить грязную техническую воду.
Федосеев отмечает, что проблемы у жителей ДНР не только с питьевой водой, но и с технической - из кранов течет в "день воды" как раз техническая вода, однако не у всех она идет вовремя и в достаточном количестве, часто на бытовые нужды ее не хватает. Общественник подчеркивает, что организация "Общество. Будущее", в которой он состоит, в своей волонтерской работе по раздаче питьевой воды сосредоточила свое внимание на сельской местности, окраинах Донецка и недавно освобожденных территориях. Он также отмечает, что в настоящий момент в Донбасс приехало большое количество волонтеров, которые заняты раздачей населению воды, и таким образом удается не допустить катастрофической ситуации.
© Взято с телеграм-канала сооснователя общественной организации "Общество. Будущее" Романа ЮнеманаВолонтеры общественной организации "Общество. Будущее" раздают воду жителям ДНР
Волонтеры общественной организации Общество. Будущее раздают воду жителям ДНР
© Взято с телеграм-канала сооснователя общественной организации "Общество. Будущее" Романа Юнемана
Волонтеры общественной организации "Общество. Будущее" раздают воду жителям ДНР
Эксперт подчеркнул, что частичное решение водного кризиса в ДНР возможно только через постройку крупных водоводов, аналогичных ранее сооруженному "Дон - Донбасс", а полное - лишь через восстановление работы канала "Северский Донец - Донбасс". Последнее, отмечает он, не является возможным без освобождения от ВСУ Славянска и Краматорска.

Скважины бурить, к сожалению там бесполезно - вся грунтовая вода ушла, потому что этот год с бесснежной зимой и сухим летом. Их пытаются бурить, но они часто либо пустые, либо грязные очень.

Савва Федосеев
Волонтер, член политсовета движения "Общество. Будущее"
Федосеев также отмечает и другие факторы, которые объясняют нехватку воды - по его словам, свое влияние оказал частичный запуск промышленных предприятий ДНР, которые также потребляют воду. Другой проблемой является встречающаяся время от времени склонность руководителей на местах замалчивать проблемы с водоснабжением или преуменьшать их - в результате в некоторых районах меры принимаются несвоевременно и уже не столь эффективны.

Например, в некоторых районах автомойки закрыли относительно недавно, хотя можно было это сделать сильно раньше.

Савва Федосеев
Волонтер, член политсовета движения "Общество. Будущее"
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что уменьшить остроту водного кризиса в ДНР вполне возможно в ближайший месяц, однако данную работу следует вести комплексно. В частности, волонтер предложил возобновить практику действительно масштабных гуманитарных конвоев в ДНР - только на этот раз сделать фокус на доставку питьевой воды. Кроме того, необходимо в срочном порядке производить капитальный ремонт систем водоснабжения по всей республике.
Федосеев подчеркнул, что одновременно с этим следует активизировать работы по возведению новых водоводов из ближайших крупных водоемов России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
водаДонбассДонецкая Народная РеспубликаСлавянскУкраина.руВооруженные силы УкраиныДонецкЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:24Киевский Майдан против войны
21:15Полевые командиры против Зеленского: ультраправые готовы силой не допустить вывода войск с Донбасса
21:10Скандал в Берлине: немецкие политики требуют допросить Зеленского. Главные новости к 21:10
20:55Волонтер Савва Федосеев: Быстро смягчить остроту водного кризиса в ДНР возможно
20:25Ожесточённые бои идут за Московку
20:22Точечный удар по наемникам: российские дроны пресекли переброску подкреплений ВСУ в Сумской области
20:15Западные СМИ резко вспомнили о богатствах Донбасса
20:05Академия наук Белоруссии своеобразно информирует о военном конфликте на Украине
19:26В Полтаве уклонистов перевели на положение скота: видео
19:14Первосортные и второсортные. Почему власти Молдавии не нуждаются в избирателях из Приднестровья
19:01США послали Зеленскому сигнал, в чьих руках теперь судьба Украины
18:59Купянское направление: на переправе разгромлены подразделения ВСУ
18:38ВСУ нанесли удар по жилому массиву в Енакиево, есть погибшие и раненые: видео
18:37Задержание в Римини, в ожидании интересных времён. Итоги 21 августа
18:27ВС РФ выходят к Константиновке, ВСУ атакуют Белгород дронами. Новости к 18.30
18:19Народные деньги для ВСУшника ушли на машину для его бывшей жены
18:15Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского
18:12Армия России продвигается в направлении Красноармейск (Покровск) - Доброполье
18:10Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска
18:09Украина и засуха: почему в ДНР так плохо с водой?
Лента новостейМолния