Волонтер Савва Федосеев: Быстро смягчить остроту водного кризиса в ДНР возможно

Нехватка воды в ДНР имеет объективные причины, однако быстро облегчить жизнь людям вполне возможно. Об этом изданию Украина.ру заявил Савва Федосеев, волонтер, член политсовета движения "Общество. Будущее"

Эксперт подчеркнул, что частичное решение водного кризиса в ДНР возможно только через постройку крупных водоводов, аналогичных ранее сооруженному "Дон - Донбасс", а полное - лишь через восстановление работы канала "Северский Донец - Донбасс". Последнее, отмечает он, не является возможным без освобождения от ВСУ Славянска и Краматорска."Кризис водоснабжения в ДНР связан с двумя факторами - обмелением большинства скважин и их загрязнением с одной стороны и плохим состоянием систем водоснабжения с другой", - заявил волонтер Савва Федосеев и добавил, что в первую очередь жители ДНР испытывают нехватку питьевой воды.Общественник подчеркнул, что употребление воды из большинства скважин в ДНР в качестве питьевой без обработки чревато целым рядом заболеваний, о чем сообщают местные жители, и поэтому местную воду лучше использовать только в технических целях, поскольку она содержит много щелочи и в целом сильно загрязнена из-за большого количества шахт в регионе. По словам эксперта, водный кризис имеет также и климатические причины - он отмечает, что прошедшая зима в ДНР была бесснежной, текущее лето является крайне сухим, что привело к тому, что имеющиеся водоемы Донбасса испытывают дефицит воды. Кроме того, по его словам, существующая инфраструктура водоснабжения направлена в первую очередь на то, чтобы обеспечивать водой крупные городские агломерации, в которых нет возможности пользоваться скважинами.Федосеев также отмечает, что в ДНР существует такая проблема, как нехватка питьевой социальной воды, которую структуры правительства республики развозят в бочках и которая имеет твердую цену в 3,5 рубля - "социальную воду" очень быстро разбирают и ее не хватает на всех. В результате страдают незащищенные слои населения, такие как пенсионеры - поскольку они вынуждены покупать питьевую воду в магазинах по коммерческой цене. Впрочем, иногда нет и такой возможности, особенно в маленьких селах и прифронтовых населенных пунктах - и тогда людям приходиться пить грязную техническую воду. Федосеев отмечает, что проблемы у жителей ДНР не только с питьевой водой, но и с технической - из кранов течет в "день воды" как раз техническая вода, однако не у всех она идет вовремя и в достаточном количестве, часто на бытовые нужды ее не хватает. Общественник подчеркивает, что организация "Общество. Будущее", в которой он состоит, в своей волонтерской работе по раздаче питьевой воды сосредоточила свое внимание на сельской местности, окраинах Донецка и недавно освобожденных территориях. Он также отмечает, что в настоящий момент в Донбасс приехало большое количество волонтеров, которые заняты раздачей населению воды, и таким образом удается не допустить катастрофической ситуации.Эксперт подчеркнул, что частичное решение водного кризиса в ДНР возможно только через постройку крупных водоводов, аналогичных ранее сооруженному "Дон - Донбасс", а полное - лишь через восстановление работы канала "Северский Донец - Донбасс". Последнее, отмечает он, не является возможным без освобождения от ВСУ Славянска и Краматорска.Федосеев также отмечает и другие факторы, которые объясняют нехватку воды - по его словам, свое влияние оказал частичный запуск промышленных предприятий ДНР, которые также потребляют воду. Другой проблемой является встречающаяся время от времени склонность руководителей на местах замалчивать проблемы с водоснабжением или преуменьшать их - в результате в некоторых районах меры принимаются несвоевременно и уже не столь эффективны. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что уменьшить остроту водного кризиса в ДНР вполне возможно в ближайший месяц, однако данную работу следует вести комплексно. В частности, волонтер предложил возобновить практику действительно масштабных гуманитарных конвоев в ДНР - только на этот раз сделать фокус на доставку питьевой воды. Кроме того, необходимо в срочном порядке производить капитальный ремонт систем водоснабжения по всей республике. Федосеев подчеркнул, что одновременно с этим следует активизировать работы по возведению новых водоводов из ближайших крупных водоемов России.

