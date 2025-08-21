Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре - 21.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250821/ukrainskiy-keys--eto-ne-sut-peregovorov-ekspert-zayavil-o-vtorostepennoy-roli-kieva-v-bolshoy-igre-1067332127.html
Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре - 21.08.2025 Украина.ру
Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
Текущие переговоры между мировыми державами вышли далеко за рамки украинского урегулирования и касаются фундаментального перераспределения ролей в глобальной политике, где второстепенные игроки не имеют решающего голоса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
2025-08-21T04:45
2025-08-21T04:45
новости
украина
россия
америка
владимир зеленский
дональд трамп
ес
украина.ру
александр каргин
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg
Аналитик подчеркнул, что диалог между сверхдержавами определяет контуры нового мирового порядка, в котором Украина является лишь одним из многих вопросов, а не центральным элементом. По его словам, сложившаяся ситуация для России вообще не про Украину.Каргин четко обозначил основных участников этого процесса, отметив, что основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия и Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила. Политолог подчеркнул, что в этой расстановке сил украинский кейс не является сутью переговоров, а Зеленский не играет никакой значимой роли."Основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия, Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила — и взаимоотношения между ними. А Зеленский в данном случае не играет никакой роли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Подробно про встречу Трампа с Зеленским и лидерами Евросоюза — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме".
https://ukraina.ru/20250820/dmitriy-drobnitskiy-u-trampa-net-realnoy-vlasti-poetomu-osenyu-kongress-razrushit-peregovornyy-1067277890.html
украина
россия
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_eb531e7a3f53305ba900d71b5d29c63a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, америка, владимир зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру, александр каргин, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры
Новости, Украина, Россия, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, Александр Каргин, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры

Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре

04:45 21.08.2025
 
© AP / Ben Curtis
- РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP / Ben Curtis
Читать в
ДзенTelegram
Текущие переговоры между мировыми державами вышли далеко за рамки украинского урегулирования и касаются фундаментального перераспределения ролей в глобальной политике, где второстепенные игроки не имеют решающего голоса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Аналитик подчеркнул, что диалог между сверхдержавами определяет контуры нового мирового порядка, в котором Украина является лишь одним из многих вопросов, а не центральным элементом. По его словам, сложившаяся ситуация для России вообще не про Украину.
"Тут важно понимать, что для России сложившаяся ситуация, сделка с Трампом — вообще не про Украину. Это про нечто более глобальное, про новый формат мироустройства, про распределение ролей на геополитической карте мира", — заявил эксперт.
Каргин четко обозначил основных участников этого процесса, отметив, что основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия и Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила. Политолог подчеркнул, что в этой расстановке сил украинский кейс не является сутью переговоров, а Зеленский не играет никакой значимой роли.
"Основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия, Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила — и взаимоотношения между ними. А Зеленский в данном случае не играет никакой роли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
Подробно про встречу Трампа с Зеленским и лидерами Евросоюза — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме".
Дмитрий Дробницкий интервью - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Вчера, 07:00
Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процессНад Трампом висит дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину. Там есть группа республиканцев, которые выступают за урегулирование, уход США из Европы, но она в меньшинстве.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияАмерикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСУкраина.руАлександр Каргинновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025чем закончились переговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
05:15"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в Вашингтоне
05:00"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
04:45Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
04:30"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским
04:24ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Они активно подлизывались к Трампу": эксперт раскрыл истинную миссию евролидеров в Вашингтоне
03:49Стратегическая авиация ВКС России осуществила пуск ракет по целям на Украине
03:37Более пяти вражеских БПЛА уничтожили силы ПВО в Воронежской области
03:24Воздушная тревога объявлена по всей Украине: "Кинжалы" и "Калибры" пошли к целям
03:07«Красный» уровень опасности по БПЛА объявлен в Липецкой области
03:01Президент России очень рассудителен и заботится об интересах страны — Вэнс
02:35"Красный" уровень опасности по БПЛА объявлен в Белгородской, Волгоградской и Воронежской областях
02:27Вражеские БПЛА приближаются к Крыму
02:18США больше не заинтересованы публично обсуждать урегулирование на Украине — Белый дом
02:10США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Киева — Пентагон
01:47«Красный» уровень опасности по БПЛА объявлен в Каменске-Шахтинском Ростовской области
01:39Главное за день 20 августа
01:28Фронтовая сводка за 20 августа от ТГ-канала "Дневник десантника"
01:21Киев и другие в ожидании 300 "Гераней" и ракет: сводка по ударам на 1:00
Лента новостейМолния