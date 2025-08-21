https://ukraina.ru/20250821/ukrainskiy-keys--eto-ne-sut-peregovorov-ekspert-zayavil-o-vtorostepennoy-roli-kieva-v-bolshoy-igre-1067332127.html

Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре

Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре - 21.08.2025 Украина.ру

Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре

Текущие переговоры между мировыми державами вышли далеко за рамки украинского урегулирования и касаются фундаментального перераспределения ролей в глобальной политике, где второстепенные игроки не имеют решающего голоса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин

2025-08-21T04:45

2025-08-21T04:45

2025-08-21T04:45

новости

украина

россия

америка

владимир зеленский

дональд трамп

ес

украина.ру

александр каргин

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg

Аналитик подчеркнул, что диалог между сверхдержавами определяет контуры нового мирового порядка, в котором Украина является лишь одним из многих вопросов, а не центральным элементом. По его словам, сложившаяся ситуация для России вообще не про Украину.Каргин четко обозначил основных участников этого процесса, отметив, что основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия и Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила. Политолог подчеркнул, что в этой расстановке сил украинский кейс не является сутью переговоров, а Зеленский не играет никакой значимой роли."Основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия, Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила — и взаимоотношения между ними. А Зеленский в данном случае не играет никакой роли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Подробно про встречу Трампа с Зеленским и лидерами Евросоюза — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме".

https://ukraina.ru/20250820/dmitriy-drobnitskiy-u-trampa-net-realnoy-vlasti-poetomu-osenyu-kongress-razrushit-peregovornyy-1067277890.html

украина

россия

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, америка, владимир зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру, александр каргин, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры