Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
Текущие переговоры между мировыми державами вышли далеко за рамки украинского урегулирования и касаются фундаментального перераспределения ролей в глобальной политике, где второстепенные игроки не имеют решающего голоса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Аналитик подчеркнул, что диалог между сверхдержавами определяет контуры нового мирового порядка, в котором Украина является лишь одним из многих вопросов, а не центральным элементом. По его словам, сложившаяся ситуация для России вообще не про Украину.
"Тут важно понимать, что для России сложившаяся ситуация, сделка с Трампом — вообще не про Украину. Это про нечто более глобальное, про новый формат мироустройства, про распределение ролей на геополитической карте мира", — заявил эксперт.
Каргин четко обозначил основных участников этого процесса, отметив, что основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия и Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила. Политолог подчеркнул, что в этой расстановке сил украинский кейс не является сутью переговоров, а Зеленский не играет никакой значимой роли.
"Основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия, Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила — и взаимоотношения между ними. А Зеленский в данном случае не играет никакой роли", — резюмировал собеседник издания.
