Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира

Во-первых, переговоры в Белом доме — это не про Украину, а про новое мироустройство. Во-вторых, главным “оружием” европейцев на этой встрече оказалось подхалимство. Я сильно сомневаюсь, что будет встреча “на троих”.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин.В Белом доме 18 августа прошли встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими лидерами.— Александр, в чем особенность мероприятия в Белом доме с участием Трампа, Зеленского и евролидеров?— Перед этой встречей многие эксперты гадали, чем она завершится. И большинство сходились во мнение, что следует ожидать одного из двух исходов. Либо Трамп продавит Зеленского, либо они поругаются, и Америка выйдет из украинского кейса. Однако я изначально писал у себя в ТГ-канале, что наиболее вероятный вариант развития событий — это промежуточные решения, которые не приведут к внятному результату. При этом переговорный процесс продолжится, а Трамп объявит себя молодцом. Собственно, почти так и получилось.— Стоит ли ожидать трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского?— Не уверен, что такая встреча возможна. Мало ли что говорили Трамп и Зеленский — Владимир Путин об этом не делал заявлений. Я могу ошибаться, но посмотрим...Тут важно понимать, что для России сложившаяся ситуация, сделка с Трампом — вообще не про Украину. Это про нечто более глобальное, про новый формат мироустройства, про распределение ролей на геополитической карте мира.Россия не раз, побеждая в военных противостояниях, в рамках дипломатического процесса где-то не дожимала и упускала важные для себя аспекты. Например, взять войны с Наполеоном, когда казаки в итоге дошли до Парижа, победили, а потом в ходе дипломатических пертурбаций на французский престол взошел не ставленник Александра I (сын Бонапарта), а Бурбоны — протеже Британии.Либо взять русско-турецкую войну, когда наши войска должны были брать Константинополь, но в итоге начался переговорный процесс, в результате которого наши военные достижения в полной мере реализованы не были.То есть наши военные победы, конечно, никуда не ушли, но в полной мере воспользоваться их результатами не удалось.Таким образом, Трамп как реалист (а не пророссийский президент США) понимает, что имеет дело с огромной державой, чьи интересы, в том числе на Украине, невозможно не учитывать. Но украинский кейс — это не суть переговоров.Основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия, Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила — и взаимоотношения между ними. А Зеленский в данном случае не играет никакой роли. Именно поэтому я сильно сомневаюсь, что будет встреча “на троих”.Кстати, я уверен, что, если бы Трамп захотел принудить Украину немедленно к миру, он бы сделал это без всякого давления на Зеленского. Президент США мог бы заявить, что предоставит каждому жителю Украины американское гражданство, и открыть границы. И с Украины почти все уедут, не останется никого из сторонников Зеленского.Трамп легко при желании может решить эту часть головоломки.— Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности" для Украины, заявил Трамп. Европейцы же настаивают на том, чтобы в качестве гарантии безопасности Украины войска "коалиции желающих" были введены в страну сразу после прекращения огня. Как Трамп собирается распутывать этот узел?— Трамп верит, что он мегахаризматичен. И при всей его комичности, он выглядит уверенным в себе. Он смог получить президентское кресло на второй срок, во что мало кто верил.Поэтому Трамп считает, что способен привести всех к некоему компромиссу. Понятно,что вариант с присутствием войск европейских стран на территории Украины крайне маловероятен. Это не устраивает Москву. Американские войска Трамп на украинские земли тоже не введет, потому что сейчас США, наоборот, выводят военные контингенты из разных точек планеты.— Какой вывод мы можем сделать из этой поездки? Европейцы впустую съездили в США?— Я упомянул выше, что был вариант, что Трамп начнет ломать Зеленского, выкинет его из Белого дома. И дальше США полностью выйдут из переговорного процесса. То есть полностью прекратят военные поставки ВСУ, обмен разведданными, и так далее. Для Украины это был бы конец.Так вот вся европейская братия поехала, чтобы смягчить этот аспект. Они, как вы видели, активно подлизывались к Трампу, делали ему миллионы комплиментов. И в итоге наиболее жесткого сценария не случилось.То есть вроде что-то приняли, о чем-то договорились — непонятно до конца о чем. И в ближайшие часы мы скорее всего узнаем, что переговорный процесс продолжится. При этом повторюсь, Трамп заявит, что у него со всеми прошли замечательные встречи, он молодец. А Киев и Европа его завалят комплиментами в ответ.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в интервью Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.

