Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира - 19.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250819/aleksandr-kargin-o-vstreche-trampa-zelenskogo-i-chlenov-es-peregovory-shli-ne-ob-ukraine-a-o-razdele-1067231357.html
Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира
Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира - 19.08.2025 Украина.ру
Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира
Во-первых, переговоры в Белом доме — это не про Украину, а про новое мироустройство. Во-вторых, главным “оружием” европейцев на этой встрече оказалось подхалимство. Я сильно сомневаюсь, что будет встреча “на троих”.
2025-08-19T06:00
2025-08-19T06:00
интервью
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
ес
вооруженные силы украины
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047813441_100:25:814:427_1920x0_80_0_0_88723eee894d90e928ef17b02e2fca2f.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин.В Белом доме 18 августа прошли встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими лидерами.— Александр, в чем особенность мероприятия в Белом доме с участием Трампа, Зеленского и евролидеров?— Перед этой встречей многие эксперты гадали, чем она завершится. И большинство сходились во мнение, что следует ожидать одного из двух исходов. Либо Трамп продавит Зеленского, либо они поругаются, и Америка выйдет из украинского кейса. Однако я изначально писал у себя в ТГ-канале, что наиболее вероятный вариант развития событий — это промежуточные решения, которые не приведут к внятному результату. При этом переговорный процесс продолжится, а Трамп объявит себя молодцом. Собственно, почти так и получилось.— Стоит ли ожидать трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского?— Не уверен, что такая встреча возможна. Мало ли что говорили Трамп и Зеленский — Владимир Путин об этом не делал заявлений. Я могу ошибаться, но посмотрим...Тут важно понимать, что для России сложившаяся ситуация, сделка с Трампом — вообще не про Украину. Это про нечто более глобальное, про новый формат мироустройства, про распределение ролей на геополитической карте мира.Россия не раз, побеждая в военных противостояниях, в рамках дипломатического процесса где-то не дожимала и упускала важные для себя аспекты. Например, взять войны с Наполеоном, когда казаки в итоге дошли до Парижа, победили, а потом в ходе дипломатических пертурбаций на французский престол взошел не ставленник Александра I (сын Бонапарта), а Бурбоны — протеже Британии.Либо взять русско-турецкую войну, когда наши войска должны были брать Константинополь, но в итоге начался переговорный процесс, в результате которого наши военные достижения в полной мере реализованы не были.То есть наши военные победы, конечно, никуда не ушли, но в полной мере воспользоваться их результатами не удалось.Таким образом, Трамп как реалист (а не пророссийский президент США) понимает, что имеет дело с огромной державой, чьи интересы, в том числе на Украине, невозможно не учитывать. Но украинский кейс — это не суть переговоров.Основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия, Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила — и взаимоотношения между ними. А Зеленский в данном случае не играет никакой роли. Именно поэтому я сильно сомневаюсь, что будет встреча “на троих”.Кстати, я уверен, что, если бы Трамп захотел принудить Украину немедленно к миру, он бы сделал это без всякого давления на Зеленского. Президент США мог бы заявить, что предоставит каждому жителю Украины американское гражданство, и открыть границы. И с Украины почти все уедут, не останется никого из сторонников Зеленского.Трамп легко при желании может решить эту часть головоломки.— Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности" для Украины, заявил Трамп. Европейцы же настаивают на том, чтобы в качестве гарантии безопасности Украины войска "коалиции желающих" были введены в страну сразу после прекращения огня. Как Трамп собирается распутывать этот узел?— Трамп верит, что он мегахаризматичен. И при всей его комичности, он выглядит уверенным в себе. Он смог получить президентское кресло на второй срок, во что мало кто верил.Поэтому Трамп считает, что способен привести всех к некоему компромиссу. Понятно,что вариант с присутствием войск европейских стран на территории Украины крайне маловероятен. Это не устраивает Москву. Американские войска Трамп на украинские земли тоже не введет, потому что сейчас США, наоборот, выводят военные контингенты из разных точек планеты.— Какой вывод мы можем сделать из этой поездки? Европейцы впустую съездили в США?— Я упомянул выше, что был вариант, что Трамп начнет ломать Зеленского, выкинет его из Белого дома. И дальше США полностью выйдут из переговорного процесса. То есть полностью прекратят военные поставки ВСУ, обмен разведданными, и так далее. Для Украины это был бы конец.Так вот вся европейская братия поехала, чтобы смягчить этот аспект. Они, как вы видели, активно подлизывались к Трампу, делали ему миллионы комплиментов. И в итоге наиболее жесткого сценария не случилось.То есть вроде что-то приняли, о чем-то договорились — непонятно до конца о чем. И в ближайшие часы мы скорее всего узнаем, что переговорный процесс продолжится. При этом повторюсь, Трамп заявит, что у него со всеми прошли замечательные встречи, он молодец. А Киев и Европа его завалят комплиментами в ответ.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в интервью Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html
https://ukraina.ru/20250818/bolshoy-den-v-belom-dome-agitbrigada-partii-voyny-edet-obrabatyvat-trampa-1067189562.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/05/1047813441_143:0:778:476_1920x0_80_0_0_63153994b29494f3c4329e4a69060d9d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, ес, вооруженные силы украины, переговоры, конфликт, нато, владимир путин
Интервью, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, переговоры, конфликт, НАТО, Владимир Путин

Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира

06:00 19.08.2025
 
© Фото : karginizmАлександр Каргин интервью
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : karginizm
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во-первых, переговоры в Белом доме — это не про Украину, а про новое мироустройство. Во-вторых, главным “оружием” европейцев на этой встрече оказалось подхалимство. Я сильно сомневаюсь, что будет встреча “на троих”.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин.
В Белом доме 18 августа прошли встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими лидерами.
— Александр, в чем особенность мероприятия в Белом доме с участием Трампа, Зеленского и евролидеров?
— Перед этой встречей многие эксперты гадали, чем она завершится. И большинство сходились во мнение, что следует ожидать одного из двух исходов. Либо Трамп продавит Зеленского, либо они поругаются, и Америка выйдет из украинского кейса.
Однако я изначально писал у себя в ТГ-канале, что наиболее вероятный вариант развития событий — это промежуточные решения, которые не приведут к внятному результату. При этом переговорный процесс продолжится, а Трамп объявит себя молодцом. Собственно, почти так и получилось.
Александр Каргин
6 июля 2023, 04:05
Александр Каргин: кто онПолитолог, постоянный участник политических ток-шоу на ТВ, эксперт по Ближнему Востоку и США
— Стоит ли ожидать трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского?
— Не уверен, что такая встреча возможна. Мало ли что говорили Трамп и Зеленский — Владимир Путин об этом не делал заявлений. Я могу ошибаться, но посмотрим...
Тут важно понимать, что для России сложившаяся ситуация, сделка с Трампом — вообще не про Украину. Это про нечто более глобальное, про новый формат мироустройства, про распределение ролей на геополитической карте мира.
Россия не раз, побеждая в военных противостояниях, в рамках дипломатического процесса где-то не дожимала и упускала важные для себя аспекты.
Например, взять войны с Наполеоном, когда казаки в итоге дошли до Парижа, победили, а потом в ходе дипломатических пертурбаций на французский престол взошел не ставленник Александра I (сын Бонапарта), а Бурбоны — протеже Британии.
Либо взять русско-турецкую войну, когда наши войска должны были брать Константинополь, но в итоге начался переговорный процесс, в результате которого наши военные достижения в полной мере реализованы не были.
То есть наши военные победы, конечно, никуда не ушли, но в полной мере воспользоваться их результатами не удалось.
Таким образом, Трамп как реалист (а не пророссийский президент США) понимает, что имеет дело с огромной державой, чьи интересы, в том числе на Украине, невозможно не учитывать. Но украинский кейс — это не суть переговоров.
Основные игроки сейчас — это Россия, Америка, Китай, Индия, Евросоюз как единая, пусть и деструктивная, сила — и взаимоотношения между ними. А Зеленский в данном случае не играет никакой роли. Именно поэтому я сильно сомневаюсь, что будет встреча “на троих”.
Кстати, я уверен, что, если бы Трамп захотел принудить Украину немедленно к миру, он бы сделал это без всякого давления на Зеленского. Президент США мог бы заявить, что предоставит каждому жителю Украины американское гражданство, и открыть границы. И с Украины почти все уедут, не останется никого из сторонников Зеленского.
Трамп легко при желании может решить эту часть головоломки.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Встреча президентов России и США на Аляске
— Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности" для Украины, заявил Трамп. Европейцы же настаивают на том, чтобы в качестве гарантии безопасности Украины войска "коалиции желающих" были введены в страну сразу после прекращения огня. Как Трамп собирается распутывать этот узел?
— Трамп верит, что он мегахаризматичен. И при всей его комичности, он выглядит уверенным в себе. Он смог получить президентское кресло на второй срок, во что мало кто верил.
Поэтому Трамп считает, что способен привести всех к некоему компромиссу. Понятно,что вариант с присутствием войск европейских стран на территории Украины крайне маловероятен. Это не устраивает Москву. Американские войска Трамп на украинские земли тоже не введет, потому что сейчас США, наоборот, выводят военные контингенты из разных точек планеты.
— Какой вывод мы можем сделать из этой поездки? Европейцы впустую съездили в США?
— Я упомянул выше, что был вариант, что Трамп начнет ломать Зеленского, выкинет его из Белого дома. И дальше США полностью выйдут из переговорного процесса. То есть полностью прекратят военные поставки ВСУ, обмен разведданными, и так далее. Для Украины это был бы конец.
Так вот вся европейская братия поехала, чтобы смягчить этот аспект. Они, как вы видели, активно подлизывались к Трампу, делали ему миллионы комплиментов. И в итоге наиболее жесткого сценария не случилось.
То есть вроде что-то приняли, о чем-то договорились — непонятно до конца о чем. И в ближайшие часы мы скорее всего узнаем, что переговорный процесс продолжится. При этом повторюсь, Трамп заявит, что у него со всеми прошли замечательные встречи, он молодец. А Киев и Европа его завалят комплиментами в ответ.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Вчера, 12:43
Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать ТрампаВ конфликте на Украине наступает своеобразный момент истины, после которого станет ясно, идет ли все-таки дело к мирному решению, либо же спираль эскалации будет раскручиваться дальше
Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в интервью Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийЕСВооруженные силы УкраиныпереговорыконфликтНАТОВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:09Энергетические войны: Венгрия и Словакия без сырья из РФ, а в США ждут нефть дешевле $50
06:00Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира
06:00"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ
05:52"Людей на Украине отрезвляют только калёное железо и бомбы". Украинские эксперты о происходящем
05:30"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии
05:15"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится
05:00"Из 21 века в 23-й": какие современные технологии поразили вернувшихся из Финляндии россиян
04:42ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:30Тайные военные заводы: военный эксперт рассказал, где Украина может возродить производство оружия
04:17Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания
04:02Переговоры в Белом доме и удары по "Дружбе": сводка основных событий прошедшего понедельника
04:0012 лет в очереди за "финской мечтой": вернувшаяся из Финляндии россиянка поделилась воспоминаниями
03:52В обеспечении гарантий безопасности для Украины будут участвовать и неевропейские страны — Рубио
03:40Подразделения ВС РФ продолжают наступление под Константиновкой
03:18Ракеты пошли: к работе по целям на Украине подключились Ту-95 ВКС России
03:07Гарантии безопасности для Украины будут проработаны в течение 10 дней — Зеленский
02:48Следующие шаги Киева, включая вопрос территорий, будут зависеть от гарантий безопасности — генсек НАТО
02:31Угроза атаки БПЛА на российские регионы: сводка по состоянию на 2:30
02:15Зеленский после переговоров с Трампом и лидерами стран ЕС отказался от запланированного интервью Fox News
02:06Военная сводка за 18 августа от ТГ-канала "Дневник десантника"
Лента новостейМолния