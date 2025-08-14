"Наступают огневой массой тяжелой артиллерии": эксперт рассказал о смене приоритетов на фронте - 14.08.2025 Украина.ру
"Наступают огневой массой тяжелой артиллерии": эксперт рассказал о смене приоритетов на фронте
Несмотря на важную роль беспилотников, они не могут заменить традиционные виды вооружений в условиях масштабных боевых действий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин отмечает, что ВС РФ наладили эффективную систему противодействия украинским БПЛА: "ВС РФ наладили системное подавление БПЛА украинской стороны с помощью гибкого сочетания тактической ПВО и РЭБ". По его словам, это подорвало устойчивость тактических групп ВСУ, оставив их без важного преимущества."Да, дроны — это сила. Но они не заменяют солдат, не держат траншею, не обеспечивают устойчивость фронта в условиях, когда ВС РФ наступают по-взрослому", — подчеркивает военный аналитик. Он обращает внимание, что российские войска делают ставку на сочетание различных видов вооружений."Наступают огневой массой тяжелой артиллерии, РСЗО и бомбовых воздушных ударов, и хорошо обученной, качественной и мотивированной штурмовой пехотой", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Про защиту южного фланга Белоруссии — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ".
"Наступают огневой массой тяжелой артиллерии": эксперт рассказал о смене приоритетов на фронте

06:20 14.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Народная милиция ДНР продолжает освобождение Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Несмотря на важную роль беспилотников, они не могут заменить традиционные виды вооружений в условиях масштабных боевых действий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Роль дронов в тактическом звене оказывается несколько преувеличенной, если они не встроены в плотную систему, где есть стабильно пополняемая обученная пехота, защищённые коммуникации и живые подвижные и защищенные фланги", — утверждает эксперт.
Алехин отмечает, что ВС РФ наладили эффективную систему противодействия украинским БПЛА: "ВС РФ наладили системное подавление БПЛА украинской стороны с помощью гибкого сочетания тактической ПВО и РЭБ".
По его словам, это подорвало устойчивость тактических групп ВСУ, оставив их без важного преимущества.
"Да, дроны — это сила. Но они не заменяют солдат, не держат траншею, не обеспечивают устойчивость фронта в условиях, когда ВС РФ наступают по-взрослому", — подчеркивает военный аналитик. Он обращает внимание, что российские войска делают ставку на сочетание различных видов вооружений.
"Наступают огневой массой тяжелой артиллерии, РСЗО и бомбовых воздушных ударов, и хорошо обученной, качественной и мотивированной штурмовой пехотой", — заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Про защиту южного фланга Белоруссии — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ".
Лента новостейМолния