https://ukraina.ru/20250810/aleksandr-tikhanskiy-belorussiya-gotovit-tyazhelyy-otvet-vsu-na-yuge-poka-nato-vet-gnezda-u-ee-granits-1066693111.html

Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ

Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ - 10.08.2025 Украина.ру

Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ

Для защиты южного фланга Белоруссии формируется новая бригада сил специального назначения (ССО). Бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками. Это позволит снять военное напряжение на этом участке белорусской границы, где с украинской стороны находится крупная группировка ВСУ.

2025-08-10T07:15

2025-08-10T07:15

2025-08-10T07:15

интервью

белоруссия

польша

россия

кароль навроцкий

геннадий алехин

нато

вооруженные силы украины

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047517523_56:32:816:460_1920x0_80_0_0_38ede0b03f68d66d33a61189ab014bea.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.СБУ, ГУР польская Служба военной разведки совместно с белорусской оппозицией планируют 9–10 августа обсудить в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии.- Александр Иванович, на что спецслужбы этих стран могут рассчитывать для достижения своей цели? Удары БПЛА, агентура?- Инициатором провокации, которая готовится в Варшаве, являются польские спецслужбы. Там засветилось и Главное управление разведки (ГУР). Это заявление рассчитано на то, чтобы оправдать уровень милитаризации соседей Белоруссии. Калининградский особый оборонительный район находятся в окружении стран НАТО. Потенциальную опасность представляет и украинская группировка возле южных границ Белоруссии.Размещение "Орешника" поднимает потенциал белорусских вооруженных сил. Поэтому сейчас стоит задача поднять информационную шумиху и представить Беларусь как главного милитариста в регионе. Беглых оппозиционеров используют как дешевую рабочую политическую силу в Варшаве.- Как вы оцениваете роль системы "Орешник" на фоне отказа России соблюдать мораторий по ракетам средней и меньшей дальности в системе в военном противостоянии с силами НАТО?- Военный баланс нашими "соседями" был давно нарушен. Восточный фланг НАТО укрепляется постоянно. В Литве появилась 45-я бронетанковая бригада бундесвера, чисто немецкое подразделение. Это первая птичка, которая вьет себе гнездо у границ Белоруссии.На фоне этого будут проведены учения Запад-2025, которые заявлены как сугубо оборонительные. В их сценарии запланировано возможное применение тактического ядерного оружия, которое уже находится на территории Белоруссии. В конце года должны появиться ракетные комплексы "Орешник".Они будут расположены в восточной части Белоруссии в силу того, что их минимальная дальность – 600 километров. Это чуть меньше, чем вся протяженность Белоруссии с востока на запад. Все возможные военные угрозы нейтрализуются.- Группировку ВСУ в Черниговской области у южных границ Белоруссии оценивают в 50 тысяч солдат и офицеров, что чуть меньше, чем численность ВС республики. При каких условиях она может начать наступательные действия против Белоруссии?- Ситуация на фронте для ВСУ плачевная. В том числе в силу недостаточного обеспечения людскими ресурсами и техникой. В этой ситуации украинский режим готов на любые провокации. Свои неудачи на фронте они компенсируют ударами по тыловым районам России.Год назад группировка "Север" на южных границах Белоруссии насчитывала 120 тысяч человек. Хотя части оттуда перебрасываются на фронт, наступательный потенциал у этой группировки есть. Недавно произошла провокация с дроном немецкой конструкции Fp-1, который долетел до Минска и был лишен управления средствами РЭБ. Боеприпас не взорвался, поэтому здесь налицо попытка Украины обратить внимание на ее военные возможности.Поэтому начинается формирование еще одной бригады сил специального назначения, как сказал командующий ССО Белоруссии генерал Денисенко, именно в интересах защиты южного фланга Белоруссии.Сейчас граница с Украиной укрепляется за счет ротационных мероприятий, то есть какая-то бригада несет дежурство тех районах, а затем ее меняют. Поскольку основные части ВС Белоруссии находятся на западном и северо-западном направлениях на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Защита южной границы возлагалась в основном на 5-ю бригаду сил спецопераций.Новая бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками. Это позволит нам снять военное напряжение на этом участке.- Возможно, украинское командование опасается повторения сценария 2022 года, то есть наступления ВС РФ с территории Белоруссии.- Приоритетные направления у российской армии на украинском фронте другие. В военном плане начинать новое наступление с территории Белоруссии не имеет смысла. Что касается 50-тысячной украинской группировки, то большую часть из нее составляют подразделения территориальной обороны. Но учитывая политический авантюризм правящей верхушки Украины, от киевского режима можно ожидать чего угодно.- Новый президент Польши Кароль Навроцкий, продолжая риторику своих предшественников, грозится сделать польскую армию ведущей силой НАТО в Европе. Насколько ВС Польши близки к тому, чтобы стать самой грозной военной силой Альянса на континенте?- Среди членов НАТО, после США, первой была армия Турции. Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно стараться долго. Польша планирует получить из Южной Кореи тысячу танков, поскольку число американских танков в польской армии будет составлять всего 250 штук. Перевооружение идет быстрыми темпами.Кроме того, на границе Калининградской области формируется объединение дивизий, пехотных и моторизованных, для усиления наступательного потенциала польской армии. В качестве ответа на учения Запад-2025 на территории Польши осенью будут проведены учения стран НАТО "Железный защитник". К ним будет привлечено до 34 тысяч военнослужащих. А в российско-белорусских учениях примут участие чуть более 13 тысяч военнослужащих. То есть мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Это касается и техники. К учениям "Железный защитник-2025" привлекут до 600 единиц бронетехники. Учения пройдут почти в одно и то же время.Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое. Чтобы ослабить военное напряжение, белорусский генштаб перенес учения вглубь Белоруссии. Подальше от западных границ, чтобы показать, что замысел наших учений чисто оборонительный.Подробнее о ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы

https://ukraina.ru/20250808/konrad-renkas-navrotskiy-bez-kolebaniy-odobrit-prikaz---napast-na-rossiyu-poluchiv-ego-iz-zapadnykh-1066678909.html

https://ukraina.ru/20250807/golymi-rukami-protiv-dronov-vsu-udivitelnye-istorii-s-fronta-ot-polkovnika-yamakhi-1066637829.html

белоруссия

польша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, белоруссия, польша, россия, кароль навроцкий, геннадий алехин, нато, вооруженные силы украины, "орешник"