Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик

Российская армия практически на всех направлениях перешла к массированному огневому давлению, одновременно — от Сум, Волчанска и Купянска до Часов Яра, Дзержинска, Красноармейская и далее вплоть до предместий Гуляйполя.

Так, в районе Серебрянского леса заметное продвижение наших штурмовых групп. Ключевым участком здесь является Красный Лиман, обозначенный на картах наших штабистов как крупный железнодорожный узел. ВСУ используют его как логистический хаб. Отсюда идут обстрелы Краматорска. Здесь же идут поставки ВСУ в Харьковскую область. Освобождение Лимана считается одной из ключевых задач для российской армии на этом направлении.Пробиваться к Харькову на этом направлении, на мой взгляд, вряд ли имеет смысл. А вот осуществить наступательные и маневренные действия вдоль границы ЛНР к Белгородской области представляется вполне возможно. Противник вынужден будет снимать резервы по линии от Купянска до Волчанска. И здесь мы получаем тактическое преимущество, растягивая ВСУ по нескольким направлениям. Освобождение Красного Лимана даст нам возможность ещё больше дезориентировать противника. Киев сейчас упирается в Купянске и в Волчанске, которые вряд ли смогут удержать. А тут им ещё Лиман подкинули. Разрыв мозга у украинских генералов. Харьков сидит у них в голове, не случайно туда Зеленский приезжал и визжал об обороне города.Тем самым, продолжается выполнение основной задачи, стоящей перед частями и подразделениями наших войск — выбить украинскую армию из ДНР и ЛНР, и Красный Лиман — это часть общего замысла и нашего плана. А дальше, как и предполагалось- создание буферной зоны, в которую входят как Харьковская, так и Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Идёт нормальная боевая работа, которая каждый день дает свои результаты.Весьма серьезные изменения в обороне противника произошли после нанесения огневых ударов (ВКС, оперативно-тактические и крылатые ракеты, ударные дроны) по тыловым районам и базам снабжения ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В результате высокоточного удара по Лозовой стратегическая железнодорожная инфраструктура, включая развязки и подстанции, выведена из строя. Параллельно поражены цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК. Лозовая обладала уникальной железнодорожной развязкой, имеющей критическое значение для переброски вражеских сил.К слову, массированное огневое воздействие продолжалось всю минувшую неделю. Особенно на Купянском участке фронта. Под дроновые удары попали учебные центры по формированию и подготовке диверсионных и мобильных подразделений противника в Изюме, Балаклее, Чугуеве. Сам населенный пункт Купянск сжимается как шагреневая кожа. Наши войска охватывают его с нескольких сторон, попутно зачищая окрестные села. Бои идут как в окрестностях города, так и по-восточному и западному берегу реки Оскол. Главное — постепенное продвижение, которое в ближайшей перспективе позволит перерезать трассу Н-26 — основную артерию снабжения Купянска.Тактические действия российских войск здесь напоминает тактику, уже опробованную в Покровске (Красноармейске): вместо кровопролитных штурмов используется стратегия блокирования и изоляции, вынуждающая противника оставлять позиции без масштабных сражений.Почему Купянск может в ближайшее время оказаться под контролем ВС РФ? На мой взгляд, основную роль здесь играют несколько факторов. Слабое насыщение фронта дополнительными силами ВСУ — украинское командование вынуждено перебрасывать резервы на более горячие участки (Лиманское, Покровское направления), оставляя Купянск без серьезного усиления. Весьма удобный природный ландшафт — лесистая местность севернее Соболевки позволяет скрытно накапливать силы и выходить на коммуникации. И, конечно, стремительное ухудшение логистики ВСУ — чем ближе наши подразделения подходят к Н-26(трасса Купянск-Шевченково-Чугуев), тем сложнее противнику удерживать город.На Константиновском направлении оборона противника трещит по швам. Здесь ситуация продолжает развиваться также в пользу российской армии. Последние несколько дней отмечаются резким усилением активности штурмовых подразделений, что уже не представляет собой локальные столкновения, а указывает на системную попытку прорвать оборону противника. Цель российской армии вполне очевидна — создать условия для наступления на Константиновку, один из ключевых опорных пунктов ВСУ в регионе.Оборонительные позиции ВСУ в Полтавке находятся под постоянным огневым воздействием РСЗО и дальнобойной артиллерии. Штурмовые группы ВС РФ регулярно заходят в посадки в юго-восточной части села, пытаясь перехватить контроль над ключевыми участками. Интенсивные артиллерийские удары и давление на флангах делают ситуацию для противника крайне сложной и создают реальную перспективу быстрого ослабления оборонительных позиций ВСУ. В Русином Яре российские штурмовые группы действуют с целью прорвать оборону противника через поля. В результате такой активности нашим штурмовым подразделениям удалось сразу увеличить зону контроля на несколько километров, что создаёт дополнительные проблемы для обороны украинских сил. Усиление давления на флангах и прогресс в контроле над территорией ставят ВСУ в очень трудное положение, вынуждая их мобилизовать дополнительные силы для удержания линии фронта.В районе Торецка (Дзержинска) продолжаются интенсивные позиционные бои, где подразделениям ВС РФ удалось увеличить зону контроля до 500 метров. Это расширение имеет важное оперативно-тактическое значение, так как оно создает дополнительные возможности для манёвра и дальнейшего давления на украинские позиции.Обстановка на Южно-Донецком направлении остаётся динамичной, с увеличением интенсивности боевых действий, что позволяет армейским подразделениям армии России закрепиться на стратегически важных участках. Особое внимание уделяется районам Искры, Александровграда, Малиевки и Январского, где российские войска наращивают давление на оборону противника с целью перехвата ключевых коммуникаций и подготовки к дальнейшему наступлению.В восточной части Искры уже зафиксированы пребывания наших разведывательных групп. Используя хаотичную застройку и лесополосы, бойцы закрепились на окраинах села, что создаёт угрозу для соседних участков обороны противника. Эти действия свидетельствуют о важности района как возможного плацдарма для последующих операций, а также подчеркивают высокую динамичность боевых действий в этом секторе. В Александровграде российские войска продолжают осуществлять давление, действуя малыми штурмовыми группами с поддержкой артиллерийских ударов. Тактика постепенного наращивания усилий с применением артиллерийских и авиационных ударов позволяет российским силам осуществлять постоянное разрушение обороны, выявляя слабые места в украинских позициях и подготавливать почву для новых прорывов.В Малиевке наши передовые группы предпринимают попытки закрепиться на рубежах южнее села. Боевые действия продолжаются с переменным успехом, при этом российские войска усиливают свои позиции, чтобы укрепить контроль над ключевыми дорогами и коммуникациями, что критично для стабильности обороны противника. В районе Январского продолжаются интенсивные позиционные бои. Подразделения ВС РФ сохраняют частичное присутствие в лесных массивах и балках восточнее и юго-восточнее населённого пункта. Ситуация остаётся динамичной, с постоянными попытками укрепить позиции и расширить зону контроля. Наличие сильных лесных массивов затрудняет манёвры обеих сторон, однако наши штурмовики продолжают активно выполнять боевые задачи, действуя малыми группами.Вооруженные Силы России нанесли удар по железнодорожном узлу в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ в четверг. Этот объект обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, уточнили в ведомстве. Также отмечено, что поражение железнодорожному узлу было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, ВС России поразили пункты управления противника и места хранения беспилотников большой дальности. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников – эти задачи российские военнослужащие выполняли в 133 районах, сообщили в МО РФ.Переход к множеству фронтальных тактических проникающих ударов с развитыми элементами просачивания (инфильтрации) в пористую оборону ВФУ обнажил ее слабости и старые проблемы. К примеру, и без того недостаточные резервы не успевают в "горячие точки" фронта, передний край все больше напоминает решето, а командование ВС РФ не предоставляет противнику оперативных пауз (не дает передыху).Общая протяженность Восточного фронта лишает ВСУ возможности гибкого маневра — тактическая оборона теряет опору в тылу, оперативная и тактическая глубина сокращается, а изношенные соединения не пополняются в нужном темпе. Дроны, на которых ВСУ пытались строить основу тактического контроля, больше не дают прежнего эффекта. ВС РФ наладили системное подавление БПЛА украинской стороны с помощью гибкого сочетания тактической ПВО и РЭБ, а также развили собственную систему FPV-ударов, особенно на базе оптоволоконный БПЛА КВН и им подобных. Это подорвало устойчивость тактических групп ВСУ, оставив украинских солдат на позициях без "глаз" и без оперативной обратной связи.Ставка на высокотехнологичную оборону обнулилась не из-за отсутствия "железа", с этим-то как раз в украинской армии все в порядке. Кризис обороны противника стал следствием системного отказа многодоменой боевой среды в целом: людские ресурсы, воздух, плотность тылового обеспечения — все пошло вниз. Особую уязвимость вскрыла активизация наших диверсионных групп и проникновение их в тактически (а иногда и в оперативные) тылы ВСУ. Отсутствие сплошного фронта, растянутые промежутки, нестабильная связь между позициями — всё это создало окна для российских ДРГ. Они не просто атакуют логистику — они рушат каркас обороны изнутри, деморализуют и создают среди украинских солдат на первой линии ощущение брошенности.Трудно не признать — "пористая" концепция обороны в украинском исполнении рухнула. Не из-за недостатков замысла, а из-за невозможности поддерживать ее в условиях русского превосходства в огневой и наступательной мощи и перманентной потери ресурсного баланса ВСУ. Она слишком сильно зависела от условий, которые уже не контролируются штабами НАТО и ГШ ВСУ в Киеве: от дронов, точечных ударов, быстрой ротации, активной западной артиллерии и свежих маршевых рот, и батальонов с пополнением. Как только несколько этих элементов перестали работать, конструкция посыпалась.Тем не менее, командование украинской армии пытается стабилизировать фронт. Идёт возвращение к принципу сплошной линии боевого соприкосновения(ЛБС) — хотя бы в "опасных зонах". На передний край возвращаются сплошные инженерные заграждения, закладываются новые фортификационные контуры, усиливаются направления, где возможен прорыв. Но времени катастрофически не хватает. Возврат к позиционной модели идет в форсированном, но истощенном темпе.Как считают авторитетные военные специалисты и эксперты, ситуация на фронте также требует переоценки роли БПЛА в структуре современного боя. Да, дроны — это сила. Но они не заменяют солдат, не держат траншею, не обеспечивают устойчивость фронта в условиях, когда ВС РФ наступают по-взрослому. Наступают огневой массой тяжелой артиллерии, РСЗО и бомбовых воздушных ударов (а с недавнего времени ввода в бой на тактическом уровне значительного количества "Гераней"), и хорошо обученной, качественной и мотивированной штурмовой пехотой.Роль дронов в тактическом звене оказывается несколько преувеличенной, если они не встроены в плотную систему, где есть стабильно пополняемая обученная пехота, защищённые коммуникации и живые подвижные и защищенные фланги.На фоне растущего давления на фронте и серьёзных потерь в бронетехнике, командование Вооружённых сил Украины в 2024–2025 годах даже инициировало реорганизацию своих тяжёлых манёвренных подразделений. В центре этой реформы — формирование так называемых тяжёлых механизированных бригад (ТМБр), призванных стать модульными общевойсковыми соединениями с усиленным танковым и артиллерийским компонентом. Однако на практике эта реформа проявляется не как доктринальный прорыв, а как вынужденная реакция на нехватку техники, управленческий кризис и нестабильную оперативную обстановку.Такие бригады создаются на базе остатков советской бронетехники (Т-64БВ, Т-72М1), а также ограниченного количества западных образцов (Leopard 1A5, Leopard 2A4, Challenger 2).Цель — сформировать автономные, подвижные формирования, способные как к обороне, так и к локальным контратакам. Это попытка создать облегченную замену украинским танковым бригадам старого образца в условиях отсутствия ресурсов для полноценного оперативного маневра.При этом, не стоит забывать, что война возвращается к классике: Украина сейчас вынуждена отказываться от красивой, экономной, технологичной модели ради тяжелой, ресурсоемкой, старомодной, но рабочей системы — глубоко зарытой сплошной окопно-траншейной обороны. Иначе — дыры на переднем крае обороны, просачивание наших разведывательных и мобильных групп, тактические окружения и огневые ловушки. А в конце концов, множественное одновременно схлопывание узлов и районов обороны, за которым следует неминуемый развал фронта.О том, что говорят на Украине о новой тактике ВС РФ - в статье Дмитрия Ковалевича ""Тотальное просачивание" россиян и их автономные дроны. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

