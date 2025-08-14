Конрад Рэнкас: "Навроцкий без колебаний одобрил бы приказ Запада о нападении на Россию"
© Фото : Telegram
© Фото : Telegram
Надежды на возможную нормализацию отношений между Польшей и Россией при новом президенте Кароле Навроцком абсолютно беспочвенны. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"Судя по всему, этот вопрос — грустная шутка?" — отреагировал эксперт на предположения о возможном потеплении отношений. "А против кого же направлено заявление президента об 'укреплении восточного фланга НАТО' — против наводнений?"
Рэнкас напомнил о резких высказываниях Навроцкого в адрес России во время предвыборной кампании: "Кароль Навроцкий призывал к разрыву дипломатических отношений с Россией, которую он считал "постсоветским, неоимперским, жестоким и варварским" государством".
Эксперт не сомневается в готовности польского руководства к эскалации: "Этот человек без колебаний одобрил бы приказ о нападении на Россию, если бы получил его из Вашингтона, Лондона и Берлина, а Ярослав Качиньский и Дональд Туск поддержали бы его в этом".
"Не нужно питать иллюзий — антироссийский курс Польши останется неизменным", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.
О роли Польши в гипотетическом штурме Калининграда войсками НАТО — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
6 августа, 05:18Польша накануне инаугурации нового президента Кароля Навроцкого. Без Украины не обошлосьВ среду, 6 августа, примет присягу новый президент Польши Кароль Навроцкий. Накануне его предшественник Анджей Дуда подвёл итоги 10 лет своего правления, а правительство начало очередной виток репрессий против оппозиции.
Подписывайся на