Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц

Польский политический аналитик считает, что Кароль Навроцкий не сможет осуществить назревшей дегерманизации польской экономики, ведь этого невозможно достичь без деамериканизации польской геополитики.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, как вы оцениваете инаугурационную речь президента Кароля Навроцкого? Можно ли на её основании сделать прогноз его будущих действий, и развития Польши в период его правления в целом?– О дальнейших действиях президента Кароля Навроцкого следует спросить лидера "Права и Справедливости" (ПиС) Ярослава Качиньского, поскольку именно ему предстоит принимать все решения, как это было во время 10 лет правления президента Анджея Дуды (решения о выдвижении кандидатур Дуды и Навроцкого принимал лично Качиньский – прим.)В плане оценок, то дело не только в том, что если бы все инаугурационные речи оказались правдой, то всё человечество, а не только поляки, жили бы во всеобщем процветании и мире. Прежде всего, ожидать от любого политика, представляющего мейнстрим, демонстрации независимости, патриотизма или широкого видения развития Польши – всё равно что утверждать, что хотя бы одна проститутка в борделе является девственницей.Сама речь президента лишь подтвердила, что он не очень хороший оратор. Она была написана сумбурно и произнесена неуклюже. А постоянный возврат лишь к одной инвестиции, к тому же крайне спорной и мифологизированной, – Центральному коммуникационному порту (ЦКП) – свидетельствует о том, что ящики политтехнологов президентского дворца (то есть ПиС) пусты и, вопреки заявлениям президента, никаких реальных "грандиозных планов" у него попросту нет.Что касается конкретики, президент Навроцкий лишь объявил, что будет читать лекции в школах. Что ж, лучше поздно, чем никогда…– Впервые за много лет в речи президента Польши не прозвучало слово "Украина". Есть ли шанс, что польские политики и чиновники перестанут быть "слугами украинского народа", как это определил ещё в 2022 году спикер МИД Польши Лукаш Ясина?– Упоминать Украину было и не нужно, учитывая заявление Навроцкого о "доказательстве силы иммунной системы, отвечающей за восточный фланг НАТО". Иммунная система, по определению, защищает организм от патогенов. Нетрудно догадаться, кого президент считает таким патогеном в польской среде. Следуя медицинской аналогии, можно предположить ускорение президентско-НАТОвской терапии, после которой мы все заболеем острым лейкозом.– Одним из примеров службы (скорее, прислуживания) Украине являются попытки польских политиков, в частности, Ярослава Качиньского, отрицать участие украинских националистов в подавлении Варшавского восстания. В связи с этим вы обратились в прокуратуру Польши. Рассчитываете ли вы на поддержку со стороны нового президента Польши?– Нет, потому что Ярослав Качиньский является своеобразным суперпрезидентом Польши. К сожалению, в том числе благодаря наивности тех скептически настроенных по отношению к Киеву, антибандеровских избирателей, которые во втором туре выборов поддались избитому трюку "меньшего зла" и показной независимости Кароля Навроцкого, особенно в вопросе отношений с олигархически-бандеровской Украиной.В результате не президент стал заложником своего электората, в значительной степени не желающего продолжения поддержки Киева, а сами избиратели, которых в очередной раз надули. Скандальное выступление Ярослава Качиньского 1 августа 2025 года, в котором он отрицал преступления украинских нацистов – пособников Гитлера, участвовавших в подавлении Варшавского восстания 1944 года, лишь окончательное тому подтверждение. Избирательная кампания завершена, и польские политики вернулись к роли "слуг украинского народа".Отрицание злодеяний нацистов является в Польше преступлением, предусмотренным законом об Институте национальной памяти и караемым лишением свободы на срок до трёх лет. Фактически, Главная комиссия по расследованию преступлений против польского народа должна была официально начать расследование в отношении Качиньского, который, говоря о массовом убийстве мирного населения Варшавы, заявил: "И мы должны помнить ещё кое-что, отвечая на вопрос о том, кто совершил это преступление. Мы все знаем, что это были немцы, участвовали также представители других наций, но это было маргинально, не они принимали решения. И, кстати, это были не украинцы, а русские, хотя их многие считали украинцами".Это наглая ложь, не соответствующая результатам как исторических исследований, так и официальных расследований украинских преступлений, проведённых в то время, когда ещё было разрешено открыто говорить об украинском нацизме. Однако сейчас в этом вопросе существует заговор молчания среди польских политиков, СМИ и правоохранительных органов. Поэтому мне пришлось самому, как сознательному гражданину и президенту организации "Реституция Кресов", подать заявление в прокуратуру.Украинские преступления против польского народа не будут забыты, иначе нам грозит их повторение. Ведь в Польше уже нарастает пропагандистское давление украинского нацизма, о чём свидетельствует недавнее осквернение памятника жертвам Волынской резни в Домоставе, где появилась символика бандеровской УПА* и лозунги с её прославлением.– Навроцкий заявил, что будет "голосом тех, кто хочет суверенной Польши, Польши, которая является членом Европейского Союза, но Польши, которая не является Европейским Союзом, а является Польшей". Ожидаете ли вы реальных шагов по освобождению Варшавы от диктата Брюсселя и Берлина?– Таких шагов может быть только два. Первый – POLEXIT (выход Польши из ЕС – прим.), на что в настоящее время в Польше нет достаточного общественного одобрения, поскольку поляки ошибочно связывают членство в Евросоюзе с правом работать за границей, которым пользуются почти 3,5 миллиона наших соотечественников. Второй – восстановление суверенной польской экономики, на что нет согласия ни американского гегемона, ни тем более непосредственного экономического управителя Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года – прим.), то есть Германии.Один-единственный мега-аэропорт (ЦКП), несколько ветряных электростанций на Балтийском море и атомная электростанция с американским или французским капиталом и технологиями не заменят восстановленный экономический суверенитет Польши. Напротив, они могут лишь усилить нашу зависимость от иностранцев. Конечно, в конечном итоге дегерманизация польской экономики необходима, но этого невозможно достичь без деамериканизации польской геополитики.Тем временем именно партия господина Навроцкого значительно сузила пространство для манёвра Польши. Особенно когда безоговорочно согласилась с климатическим диктатом ЕС, который лишает европейскую экономику конкурентоспособности, непомерно повышает стоимость жизни. Он также наносит дополнительный ущерб Польше из-за своей ориентации на декарбонизацию, что означает обесценивание основного энергетического ресурса Польши – угля. Поэтом публичная позиция президента Навроцкого расходится с практикой его партийной базы, которая имеет решающее значение в его окружении.– Новый президент специально обратился к США, назвав двусторонний союз Польши с ними "одним из самых важных". Однако Дональд Трамп, несмотря на приём Навроцкого в Белом Доме в мае, прислал на инаугурацию делегацию унизительно невысокого уровня. Это признак отношения Трампа к Навроцкому, Польше или Европе в целом?– Трамп не намерен покупать тех, кто у него уже есть задаром. Зачем проявлять хоть какое-то уважение к тому, кто и так готов унизиться по первому жесту гегемона? Вся эта идея "играть за Америку" и самопрезентация ПиС, включая президента Навроцкого, как якобы сторонников Трампа, изначально были фикцией, призванной удовлетворить комплексы некоторых избирателей. Нет, американцы не станут мириться с Третьей Речью Посполитой как с европейской державой, которая вновь будет осуществлять своё господство над обширными территориями Центральной Европы.Сколько бы польские политики ни вели себя подобно стае гиен, обслуживающих Шрама из "Короля Льва", награды не будет. Даже объедки пойдут на подкуп тех, кого американцы, возможно, захотят умилостивить. Попытки подкупа не принесут пользы политическому классу Третьей Речи Посполитой, и могут лишь разрушить Польшу.– В отличие от своих выступлений и интервью в ходе избирательной кампании, Навроцкий в инаугурационной речи воздержался от выпадов в сторону России и Владимира Путина. Можно ли рассчитывать на шаги нового главы государства в направлении нормализации польско-российских отношений?– Судя по всему, этот вопрос – грустная шутка? А против кого же направлено заявление президента об "укреплении восточного фланга НАТО" – против наводнений? К тому же подобных всплесков было предостаточно и во время самой предвыборной кампании, и до неё, когда Кароль Навроцкий призывал к разрыву дипломатических отношений с Россией, которую он считал "постсоветским, неоимперским, жестоким и варварским" государством.Поэтому не нужно питать иллюзий, этот человек без колебаний одобрил бы приказ о нападении на Россию, если бы получил его из Вашингтона, Лондона и Берлина, а Ярослав Качиньский и Дональд Туск поддержали бы его в этом.*Организация, признанная в РФ террористической и экстремисткой, деятельность которой запрещена на территории РФ

