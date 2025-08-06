https://ukraina.ru/20250806/1066512456.html

Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет

Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет - 06.08.2025 Украина.ру

Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет

Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-08-06T07:00

2025-08-06T07:00

2025-08-06T07:00

интервью

калининград

россия

индия

дональд трамп

станислав крапивник

нато

служба внешней разведки

ракеты

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064601419_115:12:1867:997_1920x0_80_0_0_9a7608bbfdedee3baef1196df8f22ffa.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее на фоне различных эскапад западных политиков в отношении Калининградской области главой Европейского командования вооруженных сил США был назначен Алексус Гринкевич. Он белорусско-литовского происхождения, генерал-лейтенант американских ВВС, который специализируется на применении F-16. Более того, после вступления в должность он успел отметиться заявлениями, что НАТО следует быть готовым к войне с Россией и Китаем к 2027 году.- Станислав, как думаете, сможет ли Гринкевич добавить что-то новое в прежний перечень угроз для нашей главной твердыни на Балтике?- Ему придется постараться, потому что Запад уже столько раз угрожал Калининграду, что можно составлять список этих угроз: "Вот это сказали, вот это сказали, вот это можем сказать опять". Более того, когда наши противники говорят, что Россия хочет на них напасть к 2030 году, то они поступают так же, как Гитлер, который оправдывал в Рейхстаге нападение на СССР под предлогом, что якобы русские нападут на Германию к 1942 году. К этому надо готовиться. Запад может развязать большую войну, рассчитывая, что Россия не рискнет применять ядерное оружие.При этом Калининграду может угрожать ядерный удар. В Европе полно американских самолетов, способных нести крылатые ракеты с тактической ядерной боеголовкой. Для американцев тактическая боеголовка – от 5 до 30 килотонн (на Хиросиму и Нагасаки сбросили около 20). Это крайне взрывоопасное устройство.Также американцы разместили в Европе планирующие ядерные авиабомбы. Да, это не ракеты. Да, самолет должен донести их до цели. Но F-35 такую бомбу нести может. Это очень серьезно.Что касается конвенциальной войны, то натовцы бьют себя кулаком в грудь, говоря, что могут легко захватить Калининград, потому что он окружен. И когда они говорят, что Калининградская область – это лишь "узкая полоска земли длинной в 65 километров", то забывают, что это 65 километров сплошного укрепрайона. Конечно, захватить область они могут. Вопрос в том, сколько крови они прольют в боях с нашей современной армией, которая дислоцирована в регионе.Я уже не говорю о том, что под "Калининградом" полно "Искандеров" и других ракет, которые будут лупить по натовским тыловым районам: места сосредоточения войск, склады, заводы и логистика.Короче говоря, если Европа хочет развязать большую войну с нами, им придется брать Калининград. Иначе нельзя. Потому что Калининград для них – смертельная угроза. Это клинок, который занесен над сердцем.- Могут ли натовцы "ослепить" Калининград?- Теоретически, да. Можно попытаться сбить спутниковую связь или забить эфир электронным шумом. Но нужно понимать, что для этого потребуются очень большие устройства, которые однозначно привлекут наше внимание. "Внимание" – это удары наших ВКС. Конечно, дроны на шнурах могут заглушить связь. Но им придется глушить все: и свое, и чужое.- Мы можем отстоять Калининград без применения ядерного оружия?- Отбить можем. Но если они навалятся на Калининград всей своей мощью, отстоять его будет невозможно. Он же отрезан. Вопрос лишь в том, насколько быстро и какой ценой они его возьмут.Да, Балтийский флот может прорвать морскую блокаду, но закрепиться ему будет сложно. И дело даже не в том, что флот НАТО в Северном море какой-то выдающийся. Авианосцы туда никогда не зайдут, это смерть для них. Просто ракетно-дроновая угроза в замкнутом пространстве слишком велика для любых кораблей, которые заходят на Балтику.Поэтому единственный выход для нас – прорубать Сувалский коридор, пока Калининград держится. А для этого надо ликвидировать натовские войска в Прибалтике. Надо убрать этих игроков с поля боя как можно скорее. Нам нужен не просто коридор, уязвимый для удара с фланга. Нам нужно взять под контроль всю границу Калининградской области.НАТО это понимает. Поэтому закачивает в Прибалтику кучу войск. Но мы ее ликвидируем, чтобы обезопасить не только Калининград, но и ликвидировать угрозу для Санкт-Петербурга, Пскова и других северо-западных территорий, до которых они могут достать ракетными войсками и самолетами.- "Сувалкский коридор" – понятие условное. Вы имеете в виду, что мы будем прорубать блокаду Калининграда по хорошей дороге через Вильнюс? Или мы готовы прорываться прямо по лесам и болотам?- На самом деле по лесам и болотам мы уже прорывались. В 1944 году во время Белорусской операции так была уничтожена группа армий "Центр". Немцы не верили, что танки Т-34 можно переправить на плотах. Прорвались, окружили различные группировки и уничтожили их. Не знаю, извлекли ли западники из этого урок.По своему опыту скажу, что в американской армии почти не изучают военную историю. Этим поверхностно занимаются только полковники, которые претендуют на звание генерала. Они больше занимаются тактикой. "Зачем нам нужна история? Какая разница, как там воевали люди, которых давно уже нет? Все же постоянно меняется". Да, многое меняется, но общие подходы остаются прежними. А мы военную историю любим.Конечно, мы не можем просто так прорубить коридор, потому что нам надо избежать угрозы с флангов. А наш фланг от Прибалтики достаточно длинный. Поэтому надо двигаться через Вильнюс. Тем более, мы эту территорию при Петре I купили у шведов. Несмотря на то, что русские войска там давно стояли. Это наша собственность, на которой они сидят и хают нас.- Можно ли примерно посчитать, какова общая численность группировки НАТО, которая окружает Калининград (сухопутные войска, флот, авиация)?- Авиация будет натовской, а на земле в первую очередь будут воевать поляки. Это же славяне, а славяне всегда воспринимались Западом как пушечное мясо. Когда Наполеон шел в поход на Россию, он набрал в свою армию почти 40 тысяч поляков, из которых в живых осталась только тысяча. Причем когда французская армия во время отступления переправлялась через реки, они в арьергард всегда выставляли поляков. "Вы тут умирайте от русских казаков и гусар, а мы уйдем на запад". Почему-то поляки не учатся на своих ошибках. Они до сих пор думают, что станут королями всех славян, если будут подчиняться Западу. Хотя Запад все время их эксплуатировал, как и Украину.- Была официальная информация, что мы дополнительно подтянули к Калининграду С-400, комплексы по борьбе с беспилотниками и некие ударные средства. Что еще туда следовало бы подтянуть?- Мы не можем просто взять и напичкать Калининград оружием, потому что это слишком маленькое пространство. Учитывая, что по нему можно бить со всех сторон, у врага будет слишком много мишеней. И любую систему ПВО можно перегрузить. Вопрос в другом.Калининград – это не крепость, которую можно взять в осаду и просто ждать, пока гарнизон сдастся. Эту крепость надо взять быстро, потому что из нее летят ракеты и потому что к ней будет пробит коридор. И сейчас не 1945 год, когда опытные советские войска взяли ее за пару недель. Там по ротации стоят войска, которые побывали на СВО и имеют опыт войны с натовскими прокси. А со стороны НАТО в бой пойдут совершенно необстрелянные люди, которые будут совершать все ошибки неопытных людей.Повторюсь, цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках.Вряд ли американцы будут в этом участвовать. Максимум – на уровне авиации и ракетных войск. За все придется платить полякам.- Еще одна тема, которую мы с вами обсуждаем регулярно. СВР сообщила, что британские спецслужбы готовят диверсию на одном из наших танкеров, чтобы вызвать разлив нефтепродуктов и устроить массовую атаку на наш "теневой флот".- Это никакая не диверсия. Это открытый терроризм и повод к войне. Хорошо, что СВР это разоблачили. Теперь британцам будет сложнее осуществить такой акт, свалив всю вину на Украину и несчастный случай.Более того, называть наши танкеры "теневым флотом" тоже правильно. Это наш флот, который просто не получает страховку от Lloyd’s of London. Его в основном страхует российское государство, потому что без страховки суда в порты не пускают. Британцев это очень злит, потому что они теряют огромные деньги на бизнесе, в котором у них долгое время была монополия.К тому же, британским властям нужен конфликт с Россией, потому что их страна на грани социально-экономического коллапса и гражданской войны. Они же пускают к себе огромное количество исламистов, из-за чего британские женщины не могут спокойно по улицам пройти, а коренных англичан это злит (бьют не по паспорту, а по роже). И вот самую протестную часть населения можно отправить на войну с русскими, чтобы они оттуда не вернулись.- Активные методы защиты есть против таких терактов?- Это сложно, учитывая современные технологии. Да, наши военные суда сопровождают танкеры, которые выходят из Санкт-Петербурга. Но во всех портах мы ситуацию не проконтролируем.У США есть платформа "Трезубец". Подводная лодка-дрон, которая также поднимается наверх. У нее "парус" в виде солнечной батареи, который позволяет ей плавать под водой три-четыре месяца. Управление искусственным интеллектом, связь через спутники – все есть. И она вооружена двумя противокорабельными ракетами, которых будет достаточно, чтобы пробить танкер. Она может опуститься на глубину в два метра и сидеть в засаде, а потом подтянуться на поверхность, выстрелить и уйти. Ты ее не догонишь.США стали тестировать такие системы в Красном море еще в 2022 году. И наверняка они передали их британцам. Если они сотрут с ракет все номера полупроводников и деталей, ты ничего не докажешь.Я уже не говорю про надводные дроны, которые активничают в Черном море.Защитить каждый танкер будет сложно. Другое дело, что весь мир об этом предупрежден. Британцы уже не могут осуществить такой теракт и сказать, что у русских само взорвалось старое судно. Тем более, Глобальный Юг давно понял, что такое Запад. Наши страны-партнеры не поддались на его пропаганду с первого дня СВО. И никакие теракты не прекратят торговлю Юга с Россией.- А вы ожидаете, что Трамп будет вводить еще более жесткие санкции против Китая и Индии за покупку нашей нефти?- Давайте я про Индию расскажу, потому что с ней получилась очень интересная история.Трампа нужно контролировать как ребенка. Надо запретить ему пользоваться интернетом больше двух часов в день и надо проверять каждый его пост в соцсетях. Сначала Трамп говорил, что Индия прекрасная страна и что он с ней договориться. А через несколько часов ввел против нее 25% пошлин и назвал ее "мертвой экономикой". Почему?В основном Индия развивается за счет внутреннего потребления. Рупия – не особо конвертируемая валюта. Иранцы продают им свою нефть за золото. Поэтому индийцы в основном обеспечивают свой внутренний рынок за счет развития сельского хозяйства. Грубо говоря, они сами кормят свое огромное население. А Трамп требует, чтобы Дели покупал американскую сою и кукурузу, потому что самый большой в мире китайский рынок он потерял. Китай импортирует продовольствие у России и Бразилии.Индия сказала Трампу: "Мы не будем покупать вашу сельскохозяйственную продукцию, потому вы подрываете основы нашей экономики. Фермеры загнутся, и у нас революция будет". Трамп за это на них очень обиделся. "Или вы делаете по-моему, или пошли вон". Вот индийцы и "пошли вон".Конечно, Трамп может ужесточить эти санкции. Но от этого проблемы Америки не решатся.Раньше Индия фактически была троянским конем в БРИКС. Она саботировала идею о единой межнациональной валюте. У нее приграничный конфликт с Китаем. При этом Индия как бы сидела на заборе, когда одна нога у нее висела на российской стороне, а вторая – на американской. И теперь Трамп сам взял и перекинул эту ногу через забор на российскую сторону.США чего хотели от Индии? Втравить ее в войну с Китаем по украинскому образцу. Когда это не получилось напрямую, американцы решили спровоцировать индо-пакистанский конфликт, потому что Китай поддерживает Пакистан. Это тоже не получилось. Потом Трамп вообще насыпал пуд соли на эту рану и сказал: "Индия, пошла вон. Я сейчас буду развивать Пакистан". И вот этого Индия уже стерпеть не смогла.В этом плане Трампа действительно можно считать "агентом Кремля", потому что он собственными руками разрушает всю геополитическую систему противостояния с Россией (смеется).Также по теме - в интервью Дмитрия Данилова: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться

https://ukraina.ru/20250703/1064585545.html

https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html

калининград

россия

индия

польша

прибалтика

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, калининград, россия, индия, дональд трамп, станислав крапивник, нато, служба внешней разведки , ракеты, авиация, пво, ядерное оружие, флот, теракт, польша, прибалтика, великобритания