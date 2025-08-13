https://ukraina.ru/20250813/ukraintsy-ustroili-natsistskiy-shabash-na-kontserte-korzha-polsha-deportiruet-bezhentsev-1066918412.html

Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев

Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев - 13.08.2025 Украина.ру

Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев

Украинские граждане, участвовавшие в беспорядках на концерте рэпера Макса Коржа, могут ухудшить двусторонние отношения между Украиной и Польшей. Об этом 13 августа заявил посол Украины в Польше Василий Боднар журналистам польской радиостанции RMF24

2025-08-13T11:51

2025-08-13T11:51

2025-08-13T12:31

новости

польша

украина

бавария

василий боднар

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066877377_2:0:797:447_1920x0_80_0_0_e9217ae9f070ef096428e92e1858ef6b.jpg

Польша высылает иностранцев после концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве. Среди депортированных — 57 украинцев и шесть белорусов. Всего задержано 109 человек.На стадионе участники концерта перепрыгивали через барьеры, выходили на поле стадиона и зажигали файеры. Один из участников развернул флаг Украинской повстанческой армии*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом."Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион - концерт был на русском языке", - заявил Боднар.Он добавил, что подобное поведение граждан Украины "может ухудшить отношения между Киевом и Варшавой".Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент попыткой разжечь конфликт между поляками и украинцами. Он заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".Многие страны ЕС "устали" от пребывания украинских беженцев. Так, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Подробнее в материале Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий.* организация запрещена в России

польша

украина

бавария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, бавария, василий боднар, ес