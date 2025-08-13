https://ukraina.ru/20250813/ukraintsy-ustroili-natsistskiy-shabash-na-kontserte-korzha-polsha-deportiruet-bezhentsev-1066918412.html
Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев
Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев - 13.08.2025 Украина.ру
Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев
Украинские граждане, участвовавшие в беспорядках на концерте рэпера Макса Коржа, могут ухудшить двусторонние отношения между Украиной и Польшей. Об этом 13 августа заявил посол Украины в Польше Василий Боднар журналистам польской радиостанции RMF24
2025-08-13T11:51
2025-08-13T11:51
2025-08-13T12:31
новости
польша
украина
бавария
василий боднар
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066877377_2:0:797:447_1920x0_80_0_0_e9217ae9f070ef096428e92e1858ef6b.jpg
Польша высылает иностранцев после концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве. Среди депортированных — 57 украинцев и шесть белорусов. Всего задержано 109 человек.На стадионе участники концерта перепрыгивали через барьеры, выходили на поле стадиона и зажигали файеры. Один из участников развернул флаг Украинской повстанческой армии*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом."Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион - концерт был на русском языке", - заявил Боднар.Он добавил, что подобное поведение граждан Украины "может ухудшить отношения между Киевом и Варшавой".Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент попыткой разжечь конфликт между поляками и украинцами. Он заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".Многие страны ЕС "устали" от пребывания украинских беженцев. Так, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Подробнее в материале Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий.* организация запрещена в России
польша
украина
бавария
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066877377_102:0:698:447_1920x0_80_0_0_1d39b243ed0b2c42380b9321788eeaa8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, бавария, василий боднар, ес
Новости, Польша, Украина, Бавария, Василий Боднар, ЕС
Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев
11:51 13.08.2025 (обновлено: 12:31 13.08.2025)
Украинские граждане, участвовавшие в беспорядках на концерте рэпера Макса Коржа, могут ухудшить двусторонние отношения между Украиной и Польшей. Об этом 13 августа заявил посол Украины в Польше Василий Боднар журналистам польской радиостанции RMF24
Польша высылает иностранцев после концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве. Среди депортированных — 57 украинцев и шесть белорусов. Всего задержано 109 человек.
На стадионе участники концерта перепрыгивали через барьеры, выходили на поле стадиона и зажигали файеры. Один из участников развернул флаг Украинской повстанческой армии*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом.
"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион - концерт был на русском языке", - заявил Боднар.
Он добавил, что подобное поведение граждан Украины "может ухудшить отношения между Киевом и Варшавой".
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент попыткой разжечь конфликт между поляками и украинцами. Он заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".
Многие страны ЕС "устали" от пребывания украинских беженцев. Так, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Подробнее в материале Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий.
* организация запрещена в России