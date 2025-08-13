Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/ukraintsy-ustroili-natsistskiy-shabash-na-kontserte-korzha-polsha-deportiruet-bezhentsev-1066918412.html
Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев
Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев - 13.08.2025 Украина.ру
Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев
Украинские граждане, участвовавшие в беспорядках на концерте рэпера Макса Коржа, могут ухудшить двусторонние отношения между Украиной и Польшей. Об этом 13 августа заявил посол Украины в Польше Василий Боднар журналистам польской радиостанции RMF24
2025-08-13T11:51
2025-08-13T12:31
новости
польша
украина
бавария
василий боднар
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066877377_2:0:797:447_1920x0_80_0_0_e9217ae9f070ef096428e92e1858ef6b.jpg
Польша высылает иностранцев после концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве. Среди депортированных — 57 украинцев и шесть белорусов. Всего задержано 109 человек.На стадионе участники концерта перепрыгивали через барьеры, выходили на поле стадиона и зажигали файеры. Один из участников развернул флаг Украинской повстанческой армии*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом."Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион - концерт был на русском языке", - заявил Боднар.Он добавил, что подобное поведение граждан Украины "может ухудшить отношения между Киевом и Варшавой".Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент попыткой разжечь конфликт между поляками и украинцами. Он заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".Многие страны ЕС "устали" от пребывания украинских беженцев. Так, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Подробнее в материале Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий.* организация запрещена в России
польша
украина
бавария
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066877377_102:0:698:447_1920x0_80_0_0_1d39b243ed0b2c42380b9321788eeaa8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, бавария, василий боднар, ес
Новости, Польша, Украина, Бавария, Василий Боднар, ЕС

Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев

11:51 13.08.2025 (обновлено: 12:31 13.08.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Украинские граждане, участвовавшие в беспорядках на концерте рэпера Макса Коржа, могут ухудшить двусторонние отношения между Украиной и Польшей. Об этом 13 августа заявил посол Украины в Польше Василий Боднар журналистам польской радиостанции RMF24
Польша высылает иностранцев после концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве. Среди депортированных — 57 украинцев и шесть белорусов. Всего задержано 109 человек.
На стадионе участники концерта перепрыгивали через барьеры, выходили на поле стадиона и зажигали файеры. Один из участников развернул флаг Украинской повстанческой армии*, а другой – сине-желтый, с нацистским символом.
"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион - концерт был на русском языке", - заявил Боднар.
Он добавил, что подобное поведение граждан Украины "может ухудшить отношения между Киевом и Варшавой".
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент попыткой разжечь конфликт между поляками и украинцами. Он заявил, что "если [украинцы] не уедут добровольно, их заставят покинуть страну".
Многие страны ЕС "устали" от пребывания украинских беженцев. Так, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Подробнее в материале Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий.
* организация запрещена в России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаБаварияВасилий БоднарЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Главные события к 12:50 13 августа
12:37Трампа номинировали на Нобелевскую. Французы шутят: за шашлык из Зеленского
12:33Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры
12:20Сбежать из страны смогут не все: украинский нардеп развеял миф об "открытии" границ
12:00Главные события к 12:00 13 августа
11:51Украинцы устроили нацистский шабаш на концерте Коржа: Польша депортирует беженцев
11:28Запорожский фронт: десантники удерживают рубежи, ВСУ пытаются закрепиться в Каменском и Плавнях
11:11Дрон ВСУ атаковал Горловку, ранен сотрудник коммунального предприятия
10:56Разгадка стремительного прорыва под Покровском: внезапное появление войск в тылу обороны ВСУ
10:52Зеленский поедет в Берлин ради группового видеозвонка Трампу
10:50Главные события к 10:50 13 августа
10:31Вражеские беспилотники атаковали Белгородскую область
10:19В Кировской области задержали мужчину, который планировал поджечь релейные шкафы — ФСБ
10:08Трамп поговорит с Зеленским и европейскими лидерами в среду
09:39Почти 2 тысячи попыток вывезти украинцев за границу зафиксировано с начала года
09:36Экипажи Су-34 ВКС России уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра — видео
09:26Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ
09:16"Герани" размолотили передовой пункт управления ВСУ в Черниговской области — видео
09:02Фрагменты беспилотников обнаружили в четырех дворах в Славянске-на-Кубани
09:00Провокации перед саммитом, провалы ВСУ, вмешательство Европы. Главное на Украине на утро 13 августа
Лента новостейМолния