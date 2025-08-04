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Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий

Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий - 04.08.2025 Украина.ру

Премьер Баварии призвал лишить украинских беженцев социальных пособий

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из получения гражданских пособий. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF

2025-08-04T15:26

2025-08-04T15:26

2025-08-04T15:26

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Вместо этого все беженцы с Украины должны получать меньшие пособия для просителей убежища. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.Зёдер обосновал требование новыми торговыми тарифами США. В результате экономическая ситуация меняется, и коалиционное соглашение между Христианско-демократическим союзом (ХДС), Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) нуждается в "обновлении того, что необходимо с экономической точки зрения".Требование Зёдера было встречено резкой критикой со стороны рабочего крыла ХДС."Последние несколько лет должны были показать, что мы ничего не можем достичь с помощью широких и вопиющих требований по вопросу убежища. Люди справедливо ожидают от нас как от Союза поддержки государства и технически чистой политики", - сказал глава Христианско-немецкой рабочей ассоциации (CDA) Деннис Радтке в интервью Focus.В прошлом году расходы на выплаты пособий гражданам составили почти 47 миллиардов евро. Почти половина получателей пособия – иностранцы. Представитель по вопросам труда и социальной политики партии Альтернатива для Германии (АдГ) Рене Шпрингер заявил, что поскольку расходы на базовую безопасность продолжают расти "бесконтрольно", в будущем "иностранцам следует отказать в доступе к гражданскому пособию в принципе".Руководитель исследовательского отдела в Институте исследований занятости (IAB) в Нюрнберге Энцо Вебер не считает удивительным тот факт, что почти половина получателей пособия гражданина – иностранцы.Согласно его анализу, рост расходов объясняется разработкой стандартных тарифов для людей, нуждающихся в помощи, которые были значительно повышены в 2023 и 2024 годах из-за высоких темпов инфляции.В Конфедерации профсоюзов Германии (DGB) напомнили, что Германия нуждается в иммигрантах в связи со старением населения.

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