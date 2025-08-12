https://ukraina.ru/20250812/khroniki-energeticheskoy-voyny-polskie-vetryaki-shpiony-i-ocherednaya-popytka-germanii-zamestit-gaz-iz-1066839516.html

Хроники энергетической войны. Польские ветряки-шпионы и очередная попытка Германии заместить газ из РФ

Экономика Германии продолжает испытывать трудности после пандемии коронавируса и прекращения поставок российского газа. Теперь власти страны собираются заменить его геотермальной энергией.

Ветропарк на побережье Польши оснастят системами слежки НАТОВ рамках морской ветряной электростанции (ВЭС) компании Baltic Power ветряные турбины, находящихся у побережья Польши, будут оснащены радарами и датчиками для интеграции ветропарка в систему наблюдения НАТО. Об этом 11 августа сообщило брюссельское издание Euractiv.По его информации, прибрежный парк из 76 ветряных турбин, расположенный на Балтике примерно в 200 км от Калининградской области, оборудуют специальными датчиками и радарами. Это решение принято по итогам проверки систем безопасности, проведенной Министерством обороны Польши. "Мы смотрим на инфраструктуру иначе, чем год назад", – сказал порталу статс-секретарь Польши по делам ЕС Игнаций Немчицкий.НАТО уже много лет изучает возможность оснащения морской энергетической инфраструктуры средствами наблюдения, которые будут собирать данные о потенциальных опасностях. Намерение внедрить прибрежные объекты в систему слежения НАТО появилось после того, как были взорваны магистральные газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", а затем был поврежден подводный энергетический кабель Estlink 2. Теперь же, как отмечается в материале Euractiv, "ветряные турбины станут глазами и ушами НАТО в Балтийском море".Эдвард Закрайшек, отвечающий за европейский рынок в компании DeTect, занимающейся разработкой радаров, отметил, что ветряные турбины давно используются для наблюдения за окружающей средой. "Первыми были птицы, но, конечно, лет десять назад на рынке появились частные дроны, которыми теперь каждый может ими управлять", – говорит он.Радары уже "отслеживают даже отдельных птиц на расстоянии до 10 километров круглосуточно", – сказал Закрайшек, отметив, что "дроны размером примерно с птицу". Чем больше морских ветряных электростанций удастся объединить в сеть, тем точнее будут данные наблюдения, и, по словам Закрайшека, "чем дальше они находятся, тем лучше".Проект компании Baltic Power станет первой морской ВЭС в Польше. Площадь ветропарка превысит 130 квадратных километров, он расположится примерно в 23 км к северу от польского побережья Балтийского моря. Мощность станции составит 1,2 ГВт, а выработка электроэнергии будет достигать 4 ТВт·ч/год. Предполагается, что объект будет обеспечивать электроэнергией более 1,5 млн домохозяйств в Польше, а за счет работы ВЭС выбросы углекислого газа будут сокращаться примерно на 2,8 млн тонн в год.Ветропарк Baltic Power уже находится в стадии строительства. Ожидается, что ВЭС будет запущена в 2026 году, однако системы слежки НАТО на ветряных турбинах могут заработать и раньше.Отказ от российской нефти может обойтись Индии в 12 миллиардов долларовЕсли Индия прекратит импорт нефти из России до конца 2026 финансового года, её расходы на топливо могут вырасти на 9 млрд долларов, а в 2027 финансовом году – на 11,7 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Государственного банка Индии (ГБИ), обнародованном 8 августа.В прогнозе ГБИ сказано, что при отказе от нефти из РФ цена на нефть для Индии может увеличиться как минимум на 10%. "Рост затрат на импорт энергоносителей до 12 млрд долларов в год создаст серьезную нагрузку на экономику страны, что может отразиться на потребительских ценах", – подчёркнуто в документе. Как известно, Индия импортирует примерно 85% потребляемой нефти.Напомним, 6 августа Дональд Трамп подписал указ "Противодействие угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации", устанавливающий дополнительную пошлину в размере 25% на все товары, импортируемые из Индии, – ссылаясь на покупку ею нефти из России и финансирование таким образом военного конфликта на Украине.Тарифы должны вступить в силу через 21 день после подписания указа, то есть ориентировочно с 27 августа 2025 года. С этого времени товары из Индии, импортируемые на территорию США, будут облагаться дополнительной пошлиной по адвалорной ставке (ставка, которая устанавливается в процентах к таможенной стоимости товара, – прим.) в размере 25%.Это очередной удар Запада по индийской нефтепереработке. Как сообщало издание Украина.ру, 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, вступивший в силу 19 июля 2025 года, включает прямые санкции против индийской компании Nayara Energy. Она управляет крупным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Вадинар (штат Гуджарат на северо-западе Индии). Санкции введены из-за того, что Nayara Energy на 49,13% принадлежит "Роснефти" и является крупным переработчиком российской нефти.Мощность НПЗ Вадинар составляет 20 млн тонн нефти в год, или 405 тысяч баррелей в сутки, и в основном это российская нефть марки Urals. Крупнейший НПЗ Индии тоже находится в штате Гуджарат – в городе Джамнагаре. Он принадлежит индийской компании Reliance и потребляет около 1,5 млн баррелей нефти в сутки, из которых около 1 млн поступает из РФ. Поскольку Гуджарат – родной штат индийского премьер-министра Нарендры Моди, это дополнительный аргумент за то, что Индия не откажется от закупок российской нефти, отмечают индийские СМИ.Как известно, Индия является одной из стран-основательниц группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). 7 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что намерен провести встречу с руководителями Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины.Бразилия опасается новых пошлин США из-за закупок энергоносителей у РоссииБразилия обеспокоена тем, что вслед за Индией может столкнуться с дополнительными пошлинами со стороны США из-за закупок российской нефти и нефтепродуктов. Об этом 10 августа сообщило британское издание The Financial Times (FT)."Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией", – заявил бразильский сенатор Карлос Виала, один из участников торговых переговоров с США. Он добавил, что его страна закупает у России большие объемы дизельного топлива и удобрений. Глава бразильской ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо также отметил зависимость страны от российского дизеля, и выразил опасения по поводу того, что это может привести к новым американским пошлинам.Источник в отрасли FT рассказал, что Россия предлагала Бразилии скидки на дизельное топливо, доходившие до 30%. Опрошенные изданием эксперты отметили, что Бразилия стала вторым по объёмам покупателем российского дизеля после Турции, поставки по сравнению с 2022 годом выросли многократно: с $95 млн до $5,4 млрд в 2024-м.Торговая статистика также показывает большую зависимость Бразилии от импортных удобрений – страна ввозит 85% этой продукции. В 2023-м Россия поставила бразильским потребителям удобрений на $3,5 млрд, что делает её крупнейшим поставщиком. Эта товарная категория тоже может оказаться под ударом Трампа, предполагают эксперты."Новая мера Трампа вызывает опасения, что страны, сильно зависящие от российских удобрений, могут стать мишенями будущих указов. Бразилия, учитывая её высокую зависимость от российских поставок, особенно уязвима", – сказал в комментарии FT аналитик товарной брокерской компании StoneX Томас Перниас.Для Бразилии базовая импортная пошлина США уже составляет 50%, она связана с желанием Дональда Трампа прекратить преследование бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, которого прозвали "тропическим Трампом". Нынешний президент страны Луис Инасиу Лула да Силва неоднократно заявлял, что считает давление США неприемлемым.Германия хочет заменить российский газ геотермальной энергиейКабинет министров Германии одобрил законопроект, направленный на ускоренное внедрение геотермальных энергетических проектов. Инициатива является частью плана по полному отказу от ископаемого топлива в сфере отопления к 2045 году. Об этом 7 августа сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на правительство ФРГ.Интерес к геотермальной энергии резко вырос после начала СВО на Украине в 2022 года, когда Германия отказалась от закупок газа из России, что привело к росту цен на энергоносители. Коммунальные предприятия и энергетические компании начали активно искать низкоуглеродные решения для отопления. Стремление властей Германии сократить выбросы в строительном секторе, где отопление играет ключевую роль, также стимулировало инвестиции в эту отрасль.Согласно исследованию Института Фраунгофера за 2023 год, Германия обладает одними из крупнейших в Европе запасов геотермальной энергии. Потенциал этого источника теоретически позволяет покрыть более 1/4 годовой потребности страны в тепле. Однако в исследовании ничего не сказано о суммах необходимых для этого инвестиций, которые, по подсчётам экспертов отрасли, составляют десятки миллиардов евро.Развитие геотермальной энергетики в Германии долгое время тормозилось из-за сопротивления на местном уровне и бюрократических барьеров, хотя в стране всё же функционируют более 40 глубинных геотермальных установок. Новый законопроект призван упростить процедуры согласования для геотермальных станций, тепловых насосов, систем хранения тепла и теплотрасс. Эти проекты получат статус "имеющих первостепенное общественное значение" – такой же, как у ветровой и солнечной энергетики.Предложены также изменения в горное, водное и экологическое законодательство ФРГ с целью ускорить выдачу соответствующих разрешений, законопроект устанавливает жесткие сроки для согласования проектов и смягчает ограничения на геологоразведку. Теперь документ будет передан на рассмотрение в парламент для окончательного утверждения.При этом промышленное производство в Германии упало до минимума с мая 2020 года, в июне 2025 года оно сократилось на 1,9% по сравнению с маем. Об этом 7 августа сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ. Экономика Германии продолжает испытывать трудности после пандемии коронавируса и прекращения поставок российского газа. Экспертный совет правительства ФРГ уже понизил прогноз роста экономики страны на 2025 года. А из-за возможного повышения американских импортных пошлин Германия может столкнуться с рецессией третий год подряд.О стратегических энергетических планах США - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Финал крупнейшей в истории тайной операции США. Как Вашингтон стал монополистом на энергорынке Европы"

