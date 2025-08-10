https://ukraina.ru/20250810/final-krupneyshey-v-istorii-taynoy--operatsii-ssha-kak-vashington-stal-monopolistom-na-energorynke-1066119736.html

Финал крупнейшей в истории тайной операции США. Как Вашингтон стал монополистом на энергорынке Европы

Финал крупнейшей в истории тайной операции США. Как Вашингтон стал монополистом на энергорынке Европы - 10.08.2025 Украина.ру

Финал крупнейшей в истории тайной операции США. Как Вашингтон стал монополистом на энергорынке Европы

Соединенные Штаты захватывают лидерство по экспорту газа. Таков главный итог нового соглашения между США и Европой. Вопрос лишь в том, удастся ли его реализовать на практике. Но интересно тут другое - в эти дни заканчивается длинная, протяженностью в 13 лет, история тайной и явной борьбы США за захват рынка энергоносителей в Европе.

2025-08-10T21:18

2025-08-10T21:18

2025-08-10T22:33

эксклюзив

сша

европа

россия

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

северный поток

газ

украина

майдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060156201_6:0:1284:719_1920x0_80_0_0_475e13a62df35d879056aedd2f3511c1.jpg.webp

На днях США уже заявили, что примут все меры к тому, чтобы вытеснить Россию с азиатских рынков энергоносителей, это прежде всего Китай и Индия. И при этом газ, который добывается в США, то есть на другом континенте, во-первых, дороже по себестоимости (об этом чуть ниже) и, во-вторых, обходится потребителям еще дороже из-за доставки, поскольку логистика - доставка такого газа к конечному потребителю не по трубопроводам, как у России, а морскими перевозками в специальных газовозах, обходится дороже, чем трубопроводный газ.Но обо всем по порядку. США приходят на сменуНа днях американский президент Дональд Трамп провел в Шотландии встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Цель европейцев была в том, чтобы сбить 30-процентную пошлину, которую наложили Соединенные Штаты на европейские товары. Американцы пошли на уступки и снизили эту цифру вдвое.Сделано это было, разумеется, не просто так.В качестве встречной уступки Евросоюз взял на себя обязательство к 2027 году окончательно отказаться от российской нефти и газа."Мы заменим российские нефть и газ значительными объемами американской нефти и ядерного топлива", - заявила фон дер Ляйен.Глава Еврокомиссии попыталась все выставить так, что это будто бы сам ЕС хочет избавиться от углеводородов из РФ, поэтому заключает с США контракт на покупку у Соединенных Штатов сжиженного природного газа (СПГ) и топлива на 750 млрд долларов в течение следующих трех лет.В Кремле понимают, что никакой европейской инициативой в этом вопросе и не пахнет."Бенефициаром этой ситуации (прекращение поставок российского газа в Европу – ред.) являются США, которые повысили поставки своего СПГ по более высоким ценам", - отмечал еще в январе этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Но тут стоит отметить, что в эти последние июльские дни мы все стали свидетелями довольно запутанной и долгой, а так же тайной операции, которую провели США на Украине и в Европе. О том, как она была организована и чем закончилась мы и хотим рассказать в этом материале.Но сначала немного историиТехнология добычи "сланцевого газа", то есть метана, получаемого при помощи гидроразрыва из залежей сланца, была открыта в США еще в 19 веке. Но тема, как говорится, не пошла. Стоимость добычи (получения) сланцевого газа была значительно выше того, который называется "природным" (хотя и тот и другой – природные), то есть добываемого обычным путем из газовых месторождений. Но прошло больше ста лет, спрос на газ вырос, а, следовательно, выросла и его цена на рынке и наступил такой момент, когда в США цена на сланцевый газ стала рентабельной.В результате в начале 2000-ых годов в США произошла "сланцевая революция" или как там ее еще называют "газовая революция". В 2009 году США стали мировым лидером по добыче газе (745,3 млрд куб метров), при том чуть меньше половины – примерно 40 процентов газа приходилось на нетрадиционную добычу (метан угольных пластов и сланцевый газ). Более того, количество газа, добываемого в США , значительно превышало потребление. И цены на газ стали падать, делая опять нерентабельной его добычу. В 2012 году газ в США стоил дешевле чем в России, где находятся самые большие разведанные запасы газа. И это при том, что добычу сланцевого газа американские компании, специализирующиеся на этом, могли еще и дальше наращивать. Но... вынуждены были наоборот сокращать добычу.К началу 2012 года цены на природный газ в США упали до уровня значительно ниже себестоимости добычи сланцевого газа, в результате чего крупнейшая компания по добыче сланцевого газа Сhesapeake Energy сначала сократила производство на 8 процентов, потом на 70 процентов капитальные вложения в производство. Более того, эта добывающая газовая компания, специализирующаяся на сланцевом газе, оказалась на грани банкротства.Тем временем Россия продолжала наращивать поставки газа в Европу. К этому моменту, помимо газопровода через Украину был построена первая ветка "Северного потока", а 8 октября 2012 года пущена в строй вторая. Для того, чтобы выйти на рынок Европы со своим газом, США должны были решить две задачи - техническую, то есть иметь заводы по сжижению газа и доставке его в Европу и политическую - разорвать экономические отношения России и Европы, то есть добиться того, чтобы Европа отказалась от российского газа.Для решения первой проблемы у США имелся флот из 15 газовозов. Для решения второй - спецслужбы и Госдеп. Итак, именно 2012 год являлся годом начала американской газовой экспансии в Европу.Майдан - как первый удар по РоссииНынешний кризис в вопросе поставок российского голубого топлива в страны Европы принято отчитывать с 2022 года, когда после начала военной спецоперации на Украине ЕС окончательно взял курс на отказ от российского газа.Учитывая, что весь этот передел энергорынка происходит в интересах США, логичнее сдвинуть точку отчета на десятилетие с небольшим назад, когда стало понятно, что Россия не намерена сдавать своих позиций в качестве поставщика голубого топлива.Восьмого октября 2012 года была введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода "Северный поток". С этого дня обе нитки начали коммерческую прокачку газа европейским потребителям. Практически ровно через год, в ноябре 2013-го в Киеве стартовал Евромайдан, который, как теперь уже понятно, был прологом к тому газовому соглашению, которое на днях заключили Трамп и фон дер Ляйен. Кроме того, теперь точно известно, что оплачен и организован он был США - на американские деньги и с помощью технологии "цветной революции". Как проболталась потом заместитель руководителя Госдепа США Виктория Нуланд, на подготовку Майдана США затратили 5 млрд долларовПроведенный на Украине зимой 2013-2014 годов госпереворот позволил окончательно переключить эту страну на Запад, в результате чего, пусть и не сразу, приказал долго жить транзит российского газа через украинскую территорию.Первый пункт плана был выполнен. Далее нужно было окончательно оторвать Европу от российских углеводородов. Американцы через структуры НАТО активизировали ничего незначащие обязательства по продвижению НАТО на восток. А тогдашний президент Украины Петр Порошенко* ввел в конституцию страны пункт о том, что Украина ставит своей целью вступить в НАТО. Понятно, что это могло вызвать весьма негативную реакцию Кремля. Ситуация стала постепенно развиваться по негативной экспоненте - сначала Украина устроила антитеррориститческую операцию против русскоязычного и вообще русского населения Донбасса, не выполняя Минских соглашений, а потом США, воспользовались российской спецоперацией, на которую Кремль решился, чтобы остановить движение НАТО на восток, чтобы решить этот вопрос радикально через подрыв "Северных потоков" в сентябре 2022 года.Таким нехитрым образом любые сомнение европейских элит были пресечены на корню. Дальше – только американский СПГ, пусть и более дорогой, чем это было по контрактам с Россией. Теперь Трамп угрозой пошлин окончательно выкрутил европейскому руководству руки, не оставив никакого пространства для маневра.Вопросы остаютсяБелый дом действует исключительно в рамках бизнес-логики, судьба рядовых европейцев, по карману которых все это ударит, его не интересует. Как не интересует Вашингтон и судьба Украины, которая будет и дальше инструментом для противодействия России, хотя ценность этого актива для Запада и будет со временем снижаться.Есть и точка зрения, согласно которой Трамп и его команда рано трубят победу. Как пишут Bloomberg и Politico, обязательство ЕС закупить у Штатов газа и топлива на 750 млн долларов не соответствует реальным возможностям США.Чтобы уложиться в заявленные сроки, отмечает у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, Брюсселю пришлось бы закупать у США нефти, газа и ядерных технологий, включая модульные реакторы, на 250 млрд ежегодно, тогда как весь прошлогодний объем энергетического экспорта США в ЕС составил лишь 80 млрд долларов.Но не будем забывать при этом, что 750 млрд долларов, на которые Европа собирается закупать энергоносители в США - рассчитаны на 10 лет. И тогда эта сумма вполне коррелирует.Financial Times также сомневается, что такой контракт удастся воплотить в жизнь."Для этого Европе пришлось бы импортировать гораздо больше газа и нефти из США, отворачиваясь от других поставщиков, при этом предполагая, что цены на нефть и газ останутся высокими или даже вырастут, чтобы достичь целевого показателя в 250 млрд", — приводит издание комментарий Анн-Софи Корбо, энергетического аналитика Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете."Мы хотим снизить счета за энергию, а президент Трамп хочет снизить цены на нефть — так что это соглашение просто не имеет смысла", - полагает она.Как бы то ни было, общая стратегия США ясна. Американцы в очередной раз демонстрируют, что готовы играть в долгую. История с Майданом на Украине и все, что было далее это подтверждает.Ну, а теперь, как заявили на днях в Белом доме, США планируют захватить азиатский энергетический рынок. О цифрах пока речь не идет. Потому что первыми в бой пойдет снова Госдеп.Кстати, за 4 дня до подписания соглашения между Трампом и Урсулой фон дер Ляйен США заключили контракт на строительство очередного, 16-го газовоза.Совпадение? Не думаем. О том, как российский газ может снова выручить Украину - в материале издания Украина.ру Игорь Юшков: Даже если Баку будет продавать Украине излишки российского газа, это не поможет ей зимой.

https://ukraina.ru/20250729/khronika-energeticheskoy-voyny-nesbytochnye-obeschaniya-es-i-realnye-ugrozy-katara-1066089286.html

сша

европа

россия

украина

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сша, европа, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, северный поток, газ, украина, майдан