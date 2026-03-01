https://ukraina.ru/20260301/nyt-tsru-sledilo-za-peremescheniyami-khamenei-i-pomoglo-izrailyu-vybrat-vremya-dlya-udara-1076198293.html

NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара

NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара - 01.03.2026 Украина.ру

NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) несколько месяцев отслеживало перемещения верховного лидера Ирана Али Хаменеи — вплоть до удара по его резиденции. Об этом 1 марта пишет The New York Times со ссылкой на источники

2026-03-01T10:02

2026-03-01T10:02

2026-03-01T10:02

украина.ру

новости

израиль

сша

иран

геворгян

цру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101173/51/1011735158_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_cda39a3245f5c8ffcbab8cea15bbc7a3.jpg

По данным издания, разведка установила, что утром 28 февраля Хаменеи будет находиться на встрече высокопоставленных чиновников в правительственном комплексе в центре Тегерана. Изначально атаку планировали ночью, однако США и Израиль перенесли её на утро, чтобы удар пришёлся на момент собрания иранского военного руководства. Сам удар, как утверждается, нанесли израильские силы. Тем временем в сети публикуют фото, на котором, как утверждается, изображено тело погибшего Хаменеи. Подлинность фото не подтверждена.Каринэ Геворгян в интервью Украина.ру заявила, что США задействовали мощные силы в давно спланированной ближневосточной операции без "красных линий". По её мнению, израильское лобби фактически использует Америку как ЧВК для развязывания крупной войны. Подробнее в материале "Израильское лобби добилось своего": Геворгян о новой большой войне на Ближнем ВостокеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ирано-израильский конфликт продолжается уже около 50 часов. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

израиль

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, израиль, сша, иран, геворгян, цру, украина.ру