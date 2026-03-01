NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара - 01.03.2026 Украина.ру
NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара
NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара - 01.03.2026 Украина.ру
NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) несколько месяцев отслеживало перемещения верховного лидера Ирана Али Хаменеи — вплоть до удара по его резиденции. Об этом 1 марта пишет The New York Times со ссылкой на источники
2026-03-01T10:02
2026-03-01T10:02
украина.ру
новости
израиль
сша
иран
геворгян
цру
украина.ру
По данным издания, разведка установила, что утром 28 февраля Хаменеи будет находиться на встрече высокопоставленных чиновников в правительственном комплексе в центре Тегерана. Изначально атаку планировали ночью, однако США и Израиль перенесли её на утро, чтобы удар пришёлся на момент собрания иранского военного руководства. Сам удар, как утверждается, нанесли израильские силы. Тем временем в сети публикуют фото, на котором, как утверждается, изображено тело погибшего Хаменеи. Подлинность фото не подтверждена.Каринэ Геворгян в интервью Украина.ру заявила, что США задействовали мощные силы в давно спланированной ближневосточной операции без "красных линий". По её мнению, израильское лобби фактически использует Америку как ЧВК для развязывания крупной войны. Подробнее в материале "Израильское лобби добилось своего": Геворгян о новой большой войне на Ближнем ВостокеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ирано-израильский конфликт продолжается уже около 50 часов. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
израиль
сша
иран
Украина.ру
Новости
Украина.ру
израиль, сша, иран, цру
Украина.ру, Новости, Израиль, США, Иран, Геворгян, ЦРУ, Украина.ру

NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара

10:02 01.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДуховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи
Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) несколько месяцев отслеживало перемещения верховного лидера Ирана Али Хаменеи — вплоть до удара по его резиденции. Об этом 1 марта пишет The New York Times со ссылкой на источники
По данным издания, разведка установила, что утром 28 февраля Хаменеи будет находиться на встрече высокопоставленных чиновников в правительственном комплексе в центре Тегерана.
Изначально атаку планировали ночью, однако США и Израиль перенесли её на утро, чтобы удар пришёлся на момент собрания иранского военного руководства. Сам удар, как утверждается, нанесли израильские силы.
Тем временем в сети публикуют фото, на котором, как утверждается, изображено тело погибшего Хаменеи. Подлинность фото не подтверждена.
Каринэ Геворгян в интервью Украина.ру заявила, что США задействовали мощные силы в давно спланированной ближневосточной операции без "красных линий". По её мнению, израильское лобби фактически использует Америку как ЧВК для развязывания крупной войны. Подробнее в материале "Израильское лобби добилось своего": Геворгян о новой большой войне на Ближнем Востоке
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ирано-израильский конфликт продолжается уже около 50 часов. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Израиль, США, Иран, ЦРУ
 
Лента новостейМолния