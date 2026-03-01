https://ukraina.ru/20260301/nyt-tsru-sledilo-za-peremescheniyami-khamenei-i-pomoglo-izrailyu-vybrat-vremya-dlya-udara-1076198293.html
NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара
NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) несколько месяцев отслеживало перемещения верховного лидера Ирана Али Хаменеи — вплоть до удара по его резиденции. Об этом 1 марта пишет The New York Times со ссылкой на источники
По данным издания, разведка установила, что утром 28 февраля Хаменеи будет находиться на встрече высокопоставленных чиновников в правительственном комплексе в центре Тегерана. Изначально атаку планировали ночью, однако США и Израиль перенесли её на утро, чтобы удар пришёлся на момент собрания иранского военного руководства. Сам удар, как утверждается, нанесли израильские силы. Тем временем в сети публикуют фото, на котором, как утверждается, изображено тело погибшего Хаменеи. Подлинность фото не подтверждена.Каринэ Геворгян в интервью Украина.ру заявила, что США задействовали мощные силы в давно спланированной ближневосточной операции без "красных линий". По её мнению, израильское лобби фактически использует Америку как ЧВК для развязывания крупной войны. Подробнее в материале "Израильское лобби добилось своего": Геворгян о новой большой войне на Ближнем ВостокеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ирано-израильский конфликт продолжается уже около 50 часов. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
По данным издания, разведка установила, что утром 28 февраля Хаменеи будет находиться на встрече высокопоставленных чиновников в правительственном комплексе в центре Тегерана.
Изначально атаку планировали ночью, однако США и Израиль перенесли её на утро, чтобы удар пришёлся на момент собрания иранского военного руководства. Сам удар, как утверждается, нанесли израильские силы.
Тем временем в сети публикуют фото, на котором, как утверждается, изображено тело погибшего Хаменеи. Подлинность фото не подтверждена.
Каринэ Геворгян в интервью Украина.ру заявила, что США задействовали мощные силы в давно спланированной ближневосточной операции без "красных линий". По её мнению, израильское лобби фактически использует Америку как ЧВК для развязывания крупной войны. Подробнее в материале "Израильское лобби добилось своего": Геворгян о новой большой войне на Ближнем Востоке
