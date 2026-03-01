https://ukraina.ru/20260301/ubiystvo-khamenei-khronika-sobytiy-na-utro-1-marta-1076198468.html

Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта

Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта

Иран подтвердил смерть аятоллы Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при атаках Израиля и США, сообщило гостелевидение Исламской Республики."Великий народ Ирана, верховный лидер имам Хаменеи погиб", — говорилось в сообщении.По данным агентства Tasnim, аятолла был убит на своем рабочем месте в субботу утром. В офисе президента Ирана заявили, что его гибель не останется без ответа. По всей исламской республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.Согласно информации агентства Fars со ссылкой на источник, жертвами атак также стали дочь, зять, внучка и невестка верховного лидера Ирана. Его обязанности временно будут выполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Ирана, сообщило агентство IRNA.Ранее об убийстве Хаменеи заявили израильские официальные лица. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указывал, что "есть множество признаков", что Хаменеи нет в живых."Сегодня в ходе атак мы выбрали в качестве цели место, где находился Хаменеи", — подчеркнул Нетаньяху.Затем убийство прокомментировал президент США Дональд Трамп."Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мёртв", — написал он в соцсети Truth Social.Трамп также намекнул на то, что при убийстве Хаменеи использовались системы искусственного интеллекта, а также помощь Израиля."Он не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и, работая в тесном сотрудничестве с Израилем, он или другие лидеры, убитые вместе с ним, ничего не могли сделать", — указал Трамп.Он призвал Корпус стражей исламской революции, армию Ирана и другие силы безопасности и полиции страны к капитуляции и работе "вместе с иранскими патриотами", пригрозив продолжением бомбардировок."Этот процесс должен вскоре начаться, поскольку не только Хаменеи погиб, но и вся страна была за один день практически полностью разрушена и даже стерта с лица земли. Однако массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели", — отметил Трамп.Целью бомбардировок, которые проводят США и Израиль, американский президент назвал "установление мире на Ближнем Востоке".Член совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц указал, что Соединённые Штаты просчитались, убив Хаменеи."Что показало убийство Аятоллы Хаменеи. Сообщается, что тело его было найдено под руинами собственной резиденции. Это в первую очередь говорит о том, что 86-летний иранский религиозный лидер сам выбрал эту судьбу. Я не верю, что у него не было возможности спрятаться в бункере, как в свое время это сделал Зеленский", — отметил Коц.По его словам, "у аятоллы наверняка были запасные командные пункты где-то под землей, но он сам решил не прятаться"."И это тот фактор, который американцы никогда не учитывают, нападая на другие страны. Фактор менталитета, культурного кода, религиозности и даже фанатичности, если угодно. Ударами по суверенному государству, которое пока ни на кого не напало, они хотели вывести на улицы тысячи протестующих. Но добились обратного эффекта. По всему Ирану сотни тысяч персов требуют отмщения", — указал военкор.По его словам, в российской современной политологии это называется единением вокруг флага."Несправедливость и варварское отношение к стране с тысячелетней историей может сплотить неоднородное иранское общество. Как можно поддерживать убийство сотни школьниц и двух десятков волейболисток. Это та сама "свобода для женщин Востока"? Удары США могут вызвать обратный эффект. Смены режима не произойдет. А за победу придется выдавать разрушение военной инфраструктуры. Тегеран, конечно, в этом случае объявит о своей победе", — подытожил военкор.Российский политолог и историк, секретарь Объединённой коммунистической партии, председатель независимого профсоюза "Новый труд" Дарья Митина также вспомнила об убитых в результате атаки Израиля и США школьницах в Минабе."Ну что ж. Убили сотню девочек-школьниц (сказки о том, что целили не по школе и промахнулись, можете своей бабушке рассказать), убили 86-летнего онкобольного дедушку, который давно готовился к встрече с Неизбежным и не собирался никуда не то что бежать, но даже в подвал спускаться не пожелал, преспокойненько молился у себя в рабочем кабинете. Заодно грохнули его дочь, зятя и внучку. Молодцы, бравые герои. Надеюсь, эти девочки будут им до конца жизни являться в кошмарах, ну и принцип бумеранга никто не отменял", — отметила она.Также Митина указала, что убийство Хаменеи не помогает достичь целей, заявленных США и Израилем."А чего добились? Новый Рахбар уже приступил к своему служению, новые командиры встали на место убитых. Прочность системы в том, что любые её элементы легко и автоматически заменяемы. Вместо смуты и хаоса - консолидация и мобилизация общества против врага. Ну и неизбежная милитаризация, конечно", — указала Митина.Самое же главное, заявила Митина, что Хаменеи выступал против создания ядерного оружия."А главное то, что новый состав духовного управления ИРИ уже точно снимет ограничения на производство ядерного оружия. Для тех, кто в танке - убитый Верховный Рахбар до конца был противником его создания", — напомнила Митина.Она обратилась к иранистам, отметив, что ждёт биографии Мохаммада Акбара Азруми, который принял обязанности Верховного руководителя.Подробнее о происходящем в Иране — в статье Виктории Титовой "Ближний Восток запылал. А что с Украиной?".

