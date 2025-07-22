https://ukraina.ru/20250722/khronika-energeticheskoy-voyny-es-protiv-rossiyskoy-nefti-a-indiya--protiv-krupneyshey-v-mire-ges-v-1065716842.html

Хроника энергетической войны. ЕС против российской нефти, а Индия – против крупнейшей в мире ГЭС в Китае

Хроника энергетической войны. ЕС против российской нефти, а Индия – против крупнейшей в мире ГЭС в Китае - 22.07.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны. ЕС против российской нефти, а Индия – против крупнейшей в мире ГЭС в Китае

Евросоюз в новом пакете санкций, в частности, снизил потолок цен на транспортируемую морем нефть из РФ, и ввёл запрет на поставки в ЕС из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

2025-07-22T04:58

2025-07-22T04:58

2025-07-22T04:58

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Новые антироссийские санкции ЕС будет сложно реализоватьОчередной, уже 18-й по счёту пакет антироссийских санкций Евросоюза, вступивший в силу 19 июля, в основном направлен против нефтяного экспорта России. Хотя глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала этот пакет "одним из самых жёстких", однако аналитики сомневаются, что он серьёзно отразится на нефтяных доходах РФ и глобальном нефтяном рынке.Евросоюз в новом пакете, в частности, снизил потолок цен на транспортируемую морем нефть из РФ, и ввёл запрет на поставки в ЕС из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Стоит отметить, что уровень потолка цен на российскую нефть ЕС пересмотрел впервые.Напомним, что потолок цен на поставляемую морем российскую нефть был введен 5 декабря 2022 года так называемой Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряд присоединившихся стран) на уровне 60 долларов за баррель. Возможность пересмотра потолка цен была изначально заложена в этот механизм – предполагался пересмотр раз в два месяца, чтобы держать потолок на уровне минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть. Но этого не было сделано ни разу за предыдущих два с половиной года.Сейчас ЕС модифицировал механизм потолка цен, декларируя, что он станет плавающим. Итак, потолок цен на российскую нефть, транспортируемую морем, снижен с 60 до 47,6 долларов за баррель, и внедряется автоматический и динамический механизм для его пересмотра. Это значит, что предельная цена будет удерживаться на 15% ниже средней рыночной цены на нефть Urals за предыдущие 22 недели. Пересмотр будет осуществляться Еврокомиссией (ЕК) каждые 6 месяцев, но предельная цена не будет меняться, если колебания рыночной цены за отчетный период составят менее 5%. Также возможны внеочередные пересмотры при изменениях на нефтяных рынках, или в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами.Новый лимит цен вступит в силу 3 сентября 2025 года, первый отчёт ЕК и возможный пересмотр ожидается 15 апреля 2026-го. Для существующих контрактов, заключенных до вступления в силу нового пакета санкций, применяется 90-дневный переходный период.Кроме этого, Евросоюз ввёл запрет на импорт из третьих стран продуктов нефтепереработки, полученных из российской нефти. Европейским компаниям будет запрещено приобретать, импортировать или поставлять в ЕС нефтепродукты, полученные в третьей стране из российской сырой нефти. Для реализации этого запрета даётся 6-месячный переходный период, до 21 января 2026 года. Более подробная информация будет представлена в руководстве, которое подготовит ЕК, в нём будут раскрыты детали применения запрета, в частности в отношении доказательств, которые должны предоставлять операторы, занимающиеся импортом нефтепродуктов в ЕС.Отдельно ЕС ввёл прямые санкции против индийской компании Nayara Energy, управляющей крупным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Вадинар (штат Гуджарат на северо-западе Индии). Санкции введены из-за того, что Nayara Energy на 49,13% принадлежит "Роснефти" и является крупным переработчиком российской нефти.Мощность НПЗ Вадинар составляет 20 млн тонн нефти в год, или 405 тысяч баррелей в сутки, глубина переработки нефти – 95,5%. Активы Nayara Energy также включают глубоководный порт и нефтяной терминал общей мощностью 58 млн тонн в год, железнодорожные и автомобильные отгрузочные терминалы, а также собственную розничную сеть из более чем 6,5 тысяч АЗС по всей Индии с планами дальнейшего роста.Этими санкциями ЕК хочет гарантировать, что российская нефть ни в каком виде не попадёт на рынок ЕС. Однако российский эксперт Кирилл Родионов уверен, что новые санкции ЕС в отношении нефтяного экспорта РФ можно описать так: "Меры, которые легко принять, но сложно отслеживать".Он отметил, что ценовой потолок соблюдается только в тех случаях, когда на рынке складываются условия для снижения цен на нефть марки Brent. "Дисконт Urals к Brent в последние месяцы балансировал в районе $12-14 за баррель. Поэтому фактическая цена нефти Urals опустится до $47,6 за баррель только в том случае, если цена Brent будет составлять около $60 за баррель. Однако в нынешнем году для этого ещё не вызрели фундаментальные предпосылки – по крайней мере, если говорить не о ценах на протяжении одного-двух торговых дней, а о среднемесячных ценах во второй половине 2025 года. Поэтому новый ценовой потолок в ближайшие месяцы, скорее всего, соблюдаться не будет", – прогнозирует Родионов.Однако ещё более сложным будет соблюдение запрета на импорт нефтепродуктов, которые были получены путем переработки российской нефти – пожалуй, это столь же невыполнимая задача, как и мониторинг сотен и тысяч сделок по импорту сырья из РФ. В этом отношении показателен пример Турции – страны, не только импортирующей российскую нефть, но и реэкспортирующей российские нефтепродукты."По данным таможенной статистики, импорт нефтепродуктов из России в Турцию в период с 2021 по 2024 годы увеличился на 9,5 млн тонн в год (до 16,1 млн тонн в 2024 г.), а общий экспорт нефтепродуктов из Турции – на 11,2 млн тонн в год (до 22,2 млн тонн в 2024 г.), при том что загрузка турецких НПЗ за тот же период выросла с 84% до 85%. Половина турецкого экспорта нефтепродуктов приходится на страны ЕС, при этом объем поставок вырос с 5,2 млн тонн в 2021 г. до 11,4 млн тонн в 2024 г. Это яркий пример того, как рынок обходит санкции", – отмечает эксперт.При этом западные эксперты уверены, что новые санкции ЕС окажут минимальное влияние на поставки нефти на глобальный рынок. "Последний пакет санкций ЕС не обязательно изменит нефтяной баланс. Именно поэтому рынок не так сильно реагирует", – сказал в комментарии британскому агентству Reuters эксперт британской трейдинговой компании Onyx Capital Group Гарри Чилигирян. В свою очередь, аналитики нидерландского банка ING заявили, что запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти в третьих странах, может оказаться сложно контролировать и обеспечивать его соблюдение.Китай начал строительство крупнейшей ГЭС в мире, Индия обеспокоенаКитай в минувшую субботу официально приступили к строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции (ГЭС) на Тибетском нагорье, на реке Ярлунг Цангпо. Эта ГЭС сможет производить до 300 млрд кВт\ч электроэнергии в год, что более чем в три раза превышает проектную мощность плотины "Три ущелья" в Центральном Китае, которая является крупнейшей в мире на данный момент."Утром 19 июля в городе Ньингчи Тибетского автономного района состоялась церемония начала строительства гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Цян присутствовал на церемонии начала строительства и объявил об официальном запуске проекта", – говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР.Ли Цян назвал плотину "проектом века" и сказал, что особый акцент "должен быть сделан на сохранении окружающей среды, чтобы предотвратить возможный ущерб", сообщило агентство "Синьхуа". Это ответ неправительственным организациям, которые утверждают, что плотина нанесет непоправимый ущерб Тибетскому нагорью и ударит по миллионам людей ниже по течению.Плотина ГЭС будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо, недалеко от индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Участок реки в этом месте падает на 2 тысячи метров на протяжении 50 км, создавая огромный гидроэнергетический потенциал. Проект будет состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций, при этом тип плотин будет проточным, при котором вода отводится по туннелям на более низкий уровень для выработки электроэнергии, а затем возвращается в реку. Такие системы не накапливают значительные объемы воды на длительное время, в отличие от крупных плотин с водохранилищами, способных регулировать большой объем воды.Реализация такого масштабного проекта потребует решения сложных технических и инженерных задач. Так, для работы плотины необходимо будет построить несколько туннелей длиной 20 км каждый, проходящих сквозь гору Намча-Барва. Туннели должны отводить около 2000 кубометров воды в секунду – это огромный объем. Проект осложняется расположением в сейсмически активной зоне на границе тектонических плит, а также различиями в геологическом строении плато и равнин.Общий объем инвестиций в проект составит около 1,2 трлн юаней (167,8 млрд долл. США), годовая выработка электроэнергии – около 300 млрд кВт\ч (в 3 раза больше, чем у плотины "Три ущелья" на реке Янцзы). Основная часть электроэнергии будет поставляться в другие регионы Китая, но часть мощности направят на покрытие потребностей Тибета.Проект полностью принадлежит и разрабатывается Китайской корпорацией по строительству электростанций (PowerChina), для координации строительства и эксплуатации ГЭС в Пекине создана компания China Yajiang Group. Ввод ГЭС в эксплуатацию намечен на 2033 год. Как отметило американское агентство Bloomberg, общий объем инвестиций сделает ГЭС одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории и, вероятно, станет толчком к усилиям Пекина по восстановлению экономического роста.Грандиозный проект ещё до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели. В начале января 2025 года официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо, и призывает Пекин "не ущемлять интересы как Индии, так и других государств при строительстве подобных объектов".Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берёт начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета, и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, которая достигает территории Бангладеш. Индия и Бангладеш ранее выражали обеспокоенность возможными наводнениями или нехваткой воды на своей территории из-за работы новой ГЭС.Однако лишь около 25 % общего стока реки Ярлунг-Цангпо формируется за счет таяния снегов и ледников в верховьях Тибета, то есть влияние ГЭС на Индию будет минимальным. Более того, предполагается, что если Китай сократит сток в верховьях реки, это потенциально может помочь смягчить последствия ежегодных наводнений в индийском штате Ассам.О том, что происходит в эти дни в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски"

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индия, китай, россия, ес, еврокомиссия, нпз, brent, эксклюзив