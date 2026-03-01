Ирано-израильский конфликт продолжается уже около 50 часов. Главное к этому часу - 01.03.2026 Украина.ру
Ирано-израильский конфликт продолжается уже около 50 часов. Главное к этому часу
Ирано-израильское противостояние перешло в затяжную фазу: боевые действия, начавшиеся утром 28 февраля, продолжаются уже более двух суток. Об этом и других новостях к этому часу 1 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-01T09:47
🟥 Верховного лидера Ирана убили на рабочем месте в его резиденции. В момент убийства Аятолла Хаменеи выполнял свои служебные обязанности и находился на рабочем месте, сообщает Fars. Вместе с ним погибли его дочь, зять, внук и невестка. В Иране объявлен 40-дневный траур. Иран пообещал отомстить за гибель своего духовного лидера; 🟥 Иран атаковал более 20 американских баз в регионе, а также здание командования израильской армии и оборонный комплекс в Тель-Авиве, согласно заявлению КСИР; 🟥 Всю ночь иранские дроны и ракеты продолжали атаковать крупнейшую на Ближнем Востоке американскую военную базу и аэропорт в Бахрейне; 🟥 Сообщается, что целью иранских ударов в Дубае стала штаб-квартира ЦРУ; 🟥 США использовали систему искусственного интеллекта Claude от Anthropic в операции против Ирана, несмотря на то, что администрация Трампа объявила о запрете на еë использование несколькими часами ранее, — утверждает The Wall Street Journal; 🟥 После ударов Вашингтону будет проще договориться с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News; 🟥 Украина заявила о солидарности со странами Персидского залива, атакованными Ираном. "Мы выражаем солидарность Украины с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ в условиях безрассудных атак Ирана", — написал в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига; 🟥 Тегеран поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за поддержку Ирана.Все об Украине из России - на сайте Украина.р
Ирано-израильское противостояние перешло в затяжную фазу: боевые действия, начавшиеся утром 28 февраля, продолжаются уже более двух суток. Об этом и других новостях к этому часу 1 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Верховного лидера Ирана убили на рабочем месте в его резиденции. В момент убийства Аятолла Хаменеи выполнял свои служебные обязанности и находился на рабочем месте, сообщает Fars. Вместе с ним погибли его дочь, зять, внук и невестка. В Иране объявлен 40-дневный траур. Иран пообещал отомстить за гибель своего духовного лидера;
🟥 Иран атаковал более 20 американских баз в регионе, а также здание командования израильской армии и оборонный комплекс в Тель-Авиве, согласно заявлению КСИР;
🟥 Всю ночь иранские дроны и ракеты продолжали атаковать крупнейшую на Ближнем Востоке американскую военную базу и аэропорт в Бахрейне;
🟥 Сообщается, что целью иранских ударов в Дубае стала штаб-квартира ЦРУ;
🟥 США использовали систему искусственного интеллекта Claude от Anthropic в операции против Ирана, несмотря на то, что администрация Трампа объявила о запрете на еë использование несколькими часами ранее, — утверждает The Wall Street Journal;
🟥 После ударов Вашингтону будет проще договориться с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News;
🟥 Украина заявила о солидарности со странами Персидского залива, атакованными Ираном.
"Мы выражаем солидарность Украины с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ в условиях безрассудных атак Ирана", — написал в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига;
🟥 Тегеран поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за поддержку Ирана.
Все об Украине из России - на сайте Украина.р
