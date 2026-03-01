https://ukraina.ru/20260301/nuzhny-programmy-dlya-pereezda-latinoamerikantsev-rikardo-zedano-iz-peru-o-tom-pochemu-on-vybral-rossiyu-1076197438.html

Нужны программы для переезда латиноамериканцев. Рикардо Зедано из Перу о том, почему он выбрал Россию

Нужны программы для переезда латиноамериканцев. Рикардо Зедано из Перу о том, почему он выбрал Россию

Журналист из Перу Рикардо Зедано о своем переезде в Россию, опыте сотрудничества со СМИ в РФ и Латинской Америке, латиноамериканской политике США и Китая, а также о том, какие инструменты влияния есть у России на американском континенте

Рикардо Зедано родился в столице Перу Лиме."Когда закончил школу, узнал, что Советский Союз предоставляет возможность иностранцам получить высшее образование, — рассказывает он. — До того я, конечно, слышал о том, что есть такая сверхдержава СССР, но подробно не знал, что она собой представляет. И вот оказалось, что в Советском Союзе можно получить грант на обучение. Ну, так это сейчас называется, тогда, естественно, так не говорили. По-русски я не говорил, выучил его уже в Москве, в РУДН. Хотя, заранее ознакомился с алфавитом, с буквами, произношением, старался побольше узнать о русском языке до приезда. Это просто очень интересно. Но полноценно выучить русский язык без посторонней помощи крайне сложно, он в принципе сложный, гораздо сложнее испанского".Закончив университет, Рикардо стал переводчиком и остался в России. Прожил здесь 23 года. Работал сначала в посольства Перу в Москве, а затем, примерно в 2006 году, перешел в РИА Новости, где сделал неплохую карьеру благодаря своим связям в дипломатическом корпусе стран Латинской Америки. Редакция нуждалась в его знаниях и компетенциях для одного из ключевых проектов — возвращения на Кубу.Как известно, когда Советский Союз рухнул, русские ушли с Кубы несмотря на то, что кубинцы очень просили оставить хотя бы специалистов по информационной войне."Но я понимаю, — объясняет Рикардо, — русским в 1990-е было не до чужих проблем. Я жил здесь в то время и прекрасно знаю, что такое 1990-е в России. А кубинцы обиделись. И когда Россия решила вернуться на Кубу, они отнеслись к этому без энтузиазма. Поэтому моей задачей было как раз возвращение "Голоса России" на Кубу и мне удалось это сделать в течение года".В 2013-м он вернулся в Перу и еще некоторое время сотрудничал с "Голосом России", работал корреспондентом в Перу, Венесуэле, на Кубе. Но сначала стали закрываться все проекты радио на испанском языке, прошло массовое увольнение сотрудников, а затем был создан холдинг "Россия сегодня", куда "Голос России" вошел уже в преобразованном виде как радио Sputnik. Рикардо предлагали вернуться, но финансовые условия были уже другими, и он решил попробовать себя в перуанских медиа. К сожалению, истории успеха не получилось. По его словам, у местных СМИ особое отношение к политике России, особенно после начала СВО."Массмедиа в Перу, да и в целом в Латинской Америке, очень низкого качества. Что касается новостных материалов, то они просто переписывают то, что выходит в крупных западных СМИ. Своей повестки практически нет. И тем не менее народ понимает, что в мейнстримном освещении конфликта России и Украины что-то не так, люди включают Russia Today онлайн и пытаются разобраться. Но у политической элиты есть свои правила и, когда Штаты обращаются к властям Перу с просьбой, например, поддержать какую-то резолюцию против России, то Перу это делает".Однако Рикардо настаивает на том, что далеко не весь народ согласен с позицией правительства. Тем более, объясняет он, в Перу многие связаны с Россией. Кто-то учился в СССР, есть студенты, которые учатся сейчас (хотя и не в таких количествах). Действует Ассоциация выпускников Советского Союза и России, участвует в мероприятиях РУДН в Москве."У России есть большая группа друзей в Латинской Америке. Это, прежде всего, люди, которые здесь учились, и Россия сейчас может пожинать плоды своих успешных действий в прошлом. Эти выпускники сейчас занимают разные интересные должности в своих государствах и могут сформировать мост между Латинской Америкой и Россией. Иначе никак. Русская диаспора маленькая, кроме Аргентины еще практически нигде и нет, поэтому связь можно осуществлять только через выпускников".Университеты США, Испании, Франции, Англии предоставляют возможность иностранцам учиться даже онлайн. Они понимают, что не все студенты из Латинской Америки смогут к ним приехать физически, это просто очень дорого. Но если латиноамериканцы не могут приехать, говорит Рикардо, значит нужно приехать к латиноамериканцам."На нашем континенте образование — это бизнес. Это и плохо, и хорошо. Хорошо, потому что есть много частных университетов, и никто не запрещает России заходить в наши страны через открытие своих образовательных учреждений. Заодно и продвигать русский язык. Прекрасный, научный язык. Английский в этом смысле гораздо беднее. И в Латинской Америке есть много людей, связанных с государством или с частными организациями, которые могли бы помочь в развитии этого направления, помочь России откусить немного от пирога влияния в Латинской Америке. Позиция государств, которые действуют так, как им указывают из США, здесь не так важна, можно говорить не с государствами, а с народами. В Перу люди к такому диалогу вполне открыты".Есть связанный с Россией бизнес. Совместному бизнесу, правда, стало хуже из-за санкций. Из-за преследований со стороны США многие сейчас боятся устанавливать с Россией торгово-экономические отношения, но смельчаки находятся, особенно в сфере IT-технологий.Перу, утверждает Рикардо, — это страна малого и среднего бизнеса. Еще до пандемии туда приезжали иностранцы и удивлялись, почему при политическом кризисе и куче проблем перуанская экономика так хорошо держится и вообще является одной из самых стабильных на континенте.Перу представляет большой интерес для мировых держав — прежде всего США и Китая. При этом страна на протяжении многих лет старается придерживаться политики нейтралитета, правда не всегда это получается. И сейчас, когда все страны Латинской Америки становятся жертвой США, Перу не может быть исключением."До похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро политическая элита нашей страны была многовекторной, но, видимо, отныне будет по-другому", — Рикардо приходится признать неприятную, но объективную реальность.Впрочем, он говорит, что влияние Китая на Перу очень сильное и в хорошем смысле слова агрессивное, потому что китайцы становятся хозяевами стратегических объектов в Латинской Америке. Они вкладывают, они строят, они покупают. Например, в Перу есть большой горнодобывающий проект Торомочо. Это целая медная гора, которую купила китайская компания и теперь добывает там металл. Идут переговоры по строительству железной дороги, которая соединит эту гору с глубоководным мегапортом Чанкай, построенным в рамках инициативы "Пояс и путь". Это только часть большой паутины международной политики Китая в Латинской Америке. Есть еще более интересный проект, который поможет соединить Атлантический океан с Тихим. Также планируют построить железную дорогу из Бразилии до побережья Перу.Но есть опасения, что эти проекты могут не осуществиться."[Дональд] Трамп делает все, чтобы остановить, затормозить развитие сотрудничества между Латинской Америкой и Китаем. Если в Латинской Америке не появится кто-то, кто бы смог говорить от имени всех и попытаться изменить правила игры, так и будет. Америка для американцев, говорит Трамп. Но ведь американцы мы все, все, кто живет на континенте, а не только граждане США. Поэтому, если бы мы смогли выдвинуть кого-то, кто на переговорах с США представлял бы всю Латинскую Америку, я думаю, появилась бы возможность прийти к общему пониманию и наладить взаимовыгодные торгово-экономические отношения. Но если мы будем просто молчать, естественно, будет Америка для американцев, которые живут исключительно в США".Некоторое время Рикардо Зедано пытался найти работу в перуанских СМИ. Но все его резюме состоит из работы в России и это стало проблемой. В итоге ему сказали, что ему там не место и лучше бы вернуться туда, откуда он приехал, то есть в Россию. Параллельно Рикардо все равно освещал события в Латинской Америке через соцсети и нашел хороших союзников в Федерации журналистов Перу. Это независимая организация, позиция которой сильной отличается от прозападного мейнстрима. Их ресурсы были единственным местом, где он мог публиковаться. Через какое-то время журналист понял, что раньше или позже у него начнутся проблемы из-за связей с РФ и решил вернуться."Да и на самом деле я скучал, — с теплотой говорит Рикардо. — Россия — страна возможностей и мне это нравится. Здесь всегда "движуха", а в Латинской Америке немного скучновато, провинциально, если можно так сказать".Москва — это город для работы, а Лима — для отдыха или для пенсии, считает журналист. Но, конечно, чтобы в Лиме отдыхать, нужно иметь хорошие источники доходов. Впрочем, в столице Перу, по его словам, все гораздо дешевле, чем в Москве, а зарплаты примерно такие же. Другой вопрос в том, что работы мало, в этом проблема. В России, как это видит Рикардо, гораздо больше возможностей для самореализации и финансового роста, особенно если ты профессионал. В Перу же, как бы ты не старался, есть определенные ограничения, выше которых никогда не прыгнешь, потому что очень высок уровень эксплуатации. Особенно после неолиберальных реформ Альберто Фухимори, в результате которых Трудовой кодекс перестал защищать работников. Но люди справляются, заводя, помимо основной работы, еще и семейный бизнес. В Перу очень развит коллективизм, семьи большие, все друг другу помогают."А где лучше жить — в России или в Перу — зависит от пристрастий каждого отдельного человека. Каких-то объективных параметров, которые могли бы однозначно определить, где лучше, а где хуже, я не вижу. Мне в России комфортно, потому что я уже жил здесь 23 года и мой нынешний приезд сильно отличается от первого. Когда я приехал сюда учиться, я не говорил по-русски, я не знал русскую культуру, кухню и так далее. Конечно, это был шок. Но сейчас я приехал, можно сказать, к себе домой. Теперь мне комфортно и в Перу, и в России".Даже холодные зимы не смущают Рикардо."А мне это нравится, — смеется он. — Зима такой и должна быть. Теплая зима — это не зима".На самом деле холодные зимы не смущают очень многих. Но проблема в том, что для жителей стран, не входящих в перечень "недружественных", в том числе стран Латинской Америки, у России нет программы переселения. Только в общем порядке, по квотам (которых очень мало) и с экзаменом по русскому языку. Рикардо считает, что с этим нужно что-то делать, помочь с переездом тем латиноамериканцам, которые хотели бы связать свою жизнь с Россией."Мне, честно говоря, обидно, что Россия очень слабо реализует свои потенциальные возможности. Что сделали, например, Джефф Монсон или Стивен Сигал для того, чтобы заслужить российское гражданство? Да ничего, просто они звезды, известные люди", - сказал он. Зато те, кто здесь учился, знают русский язык, понимают и любят русскую культуру не могут так просто получить гражданство. По мнению Рикардо, им надо помочь.О тенденциях в вопросе приема переселенцев — в материале «Анатолий Бублик: 2026 год в миграционной политике России должен стать прорывным».

