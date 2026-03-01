https://ukraina.ru/20260301/vrag-zabert-etot-skot-sebe-kak-ukrainskie-voennye-voploschayut-propagandistskie-mify-v-zhizn-1076136549.html

"Враг заберёт этот скот себе": как украинские военные воплощают пропагандистские мифы в жизнь

На Украине разгорелся скандал в связи с заявлениями командира батальона "Братство"* Главного управления разведки (ГУР) Алексея Середюка** по поводу мобилизации

Командир батальона "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР Минобороны Украины Алексей Середюк, известный под позывным "Боргезе", на уходящей неделе взбудоражил украинское общество."Те, кто борются против ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.), критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а, следовательно, срывают мобилизацию) — являются врагами Украины и более опасны, чем российский солдат. В последнего я по крайней мере могу стрелять", — гласило заявление "Боргезе", опубликованное на странице Киевского областного ТЦК в соцсетях 23 февраля.Середюк обвинил критиков мобилизации в том, что они пользуются государственной защитой, не желая этому государству послужить."Только уверенность в своих силах государственного аппарата, силовых структур, армии даёт поблажку этим врагам (борцам против ТЦК) выступать, говорить, критиковать..., даёт возможность играться в демократию", — указал украинский комбат.По его словам, все понимают, "что в критический момент (к сожалению, он настанет) мобилизация будет проводиться боевым батальонами ВСУ (как это не раз было в истории)".Затем Середюк* сделал шокировавшее многих признание."Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгребли из домов всех уклонистов (в ориг. ухилянтів — Ред.) на пути. Конечно, провокаторы из тылов будут разматывать сопли, что нельзя ж так за ноги вытаскивать уклониста из дома. Но напомню, что при успехах на определённых участках враг заберёт этот скот себе в армию, и оно будет воевать за РФ", — заявил комбат "Братства".По его словам, он с нетерпением ждёт, когда государство перестанет обращать внимание на мысли в тылу.Эти слова Середюка* вызвали большой резонанс."Чёрнопиджачники. На этой Богом проклятой территории ничего не меняется", — писал один из украинцев под постом популярного украинского блогера Андрея Серебрянского.Чёрнопиджачники — популярный на Украине миф о "чёрной пехоте" — "насильно мобилизованных и сознательно брошенных на убой" гражданских после освобождения УССР от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны (подробнее о содержании мифа и его развенчание — в статье Дмитрия Заборина "Миф о "черной пехоте". Кого и как призывали в РККА на освобожденной Украине")."Т.е. вы не воюете, а как "заградотряд"? Откровенно...", — указывал другой украинец.После того, как заявление украинского комбата приобрело нежелательный резонанс, со страницы Киевского областного ТЦК его удалили. Но это не помогло, особенно на фоне появляющихся каждый день новостей об инцидентах с военкомами.И тут украинцы решили приглядеться к прошлому Середюка. И вспомнили о новости десятилетней давностиОт евразийцев к нацистамВ 2016 году члены организации "Братство"* подожгли украинский телеканал "Интер". Перед этим националисты устраивали перед офисом телеканала митинги, обвиняя само СМИ в "пророссийскости". Но после поджога другой украинской националист — депутат Верховной Рады Олег Медуница — заявил, что митинговавшие, в т.ч. и один из их лидеров Середюк, являются "рукой Москвы".В качестве доказательства Медуница привёл данные с сайта Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), рассказывающие о визите Середюка в Москву."Украина - это первая страна, которая пала под навалой той орды, выступившей с Запада под видом "оранжевой чумы". Партия "Братство"* встала против этой чумы. За нами Москва. Планы оранжевой революции не заканчиваются в Украине. Мы будем бороться против оккупационного режима, который сложился в Украине до тех пор, пока победа не будет за нами", — заявлял Середюк на съезде ЕСМ в 2005 году.В том же году уже на съезде "Евразийского союза молодёжи на Украине" Середюк требовал: федерализации Украины, освобождения политзаключённых, депортации американских граждан, отставки украинского правительства и президента, прекращения деятельности протестантских сект на Украине и их депортацию в США, немедленного прекращения деятельности западных НПО, создания "правительства народного доверия на базе здоровых политических сил Украины: ЕСМ, "Братства" и т.д." и, наконец, "вступления Великой Украины в Евразийскую Империю".Справедливости ради, о том, что "Братство" и его лидер — Дмитрий Корчинский** — в своё время сотрудничали с евразийцами, а "братчики" даже ездили на Селигер, на Украине знают все. Однако затем пути одиозного украинского националиста и евразийцев разошлись. Более того, "Братство" начало охоту на последних.В начале СВО боевики организации действовали под Киевом. Они влились в ряды территориальной обороны (ТРО). При этом Корчинский назначал цену за убийство российских военных, а также призывал к тактике выжженной земли."Руки военного командования не доходят до всего. Мы противостоим врагу во многих местах. И тут это уже инициатива низовая, теробороны. Мы часто оставляем врагу объекты инфраструктуры, которые он использует. Например, какие-то хранилища ГСМ, которыми он может заправлять свои танки и бронемашины. Они не сжигаются. Почему? Мы не уничтожаем пищевые склады, которые враг может использовать, магазины. Т. е. не портится еда, не подрываются склады с едой", — заявил лидер "Братства" в марте 2022 года.После того, как российские войска отошли от Киева, Корчинский с боевыми действиями завязал. А вот Середюк в рядах батальона остался. Более того, подразделение перешло из сил ТРО в ГУР.Но зачем Главному управлению разведки Минобороны Украины, обладающему собственным хорошо подготовленным спецназом, подразделение радикалов? Ответ на этот вопрос дал сам Середюк в ноябре 2023 года."Есть ошибочное впечатление в этих подходах. Ошибочное впечатление ряда людей, что можно закрыться в комнате и подготовить операцию. Некоторые наивные люди могут сказать: "Нужно позвать специалистов в данной сфере. Возможно, нужно поехать на место, познакомиться с теми людьми, которые там что-то знают. Если это на границе, то с пограничниками, контрабандистами, с эсбэушниками местными, с местными жителями. И с этой информацией мы можем сесть в комнате и спланировать операцию". Это невозможно. Эти операции потому провальны, а наши — не провальны, т. к. принципиально разный подход. Тебе нужно сразу ехать подразделением на площадку и сразу работать", — заявлял он журналистке.Т.е. по сути он признавался в том, что бойцы его подразделения охотно участвуют в авантюрных, непродуманных операциях. К тому времени "Братство" уже понесло знаковые потери. Так, в декабре 2022 года в Брянской области был ликвидирован украинский диверсионный отряд, которым руководил Юрий Горовец 1988 года рождения с позывным "Святоша". В качестве сапёров в состав ДРГ входили Максим Михайлов ("Не пей пиво", 1990 года рождения) и Тарас Карпюк ("Тарасий", 1984 года рождения). Четвёртым диверсантом был Богдан Лягов 2003 года рождения с позывным "Апполон". Все — "братчики". Притом "Не пей пиво" был одним из самых заметных членов группировки ещё во времена до СВО.После возвращения тел на Украину "Братство" провело по погибшим панихиду.Выгодная работа "дяди Димы"О том, что Корчинский прямо заманивает молодёжь на убой говорили давно. Уже в 1990-х, когда он был одним из лидеров УНА-УНСО* его обвиняли в том, что некоторые из заманенных им на войны в Абхазию и Чечню не вернулись живыми. В последние годы СВО, когда Корчинский начал оправдывать то, что творят военкомы, не выдержали даже его бывшие соратники, а именно экс-советник главы Офиса президента Украины, бывший член "Братства" Алексей Арестович**, который лидера "Братства" знает давно — он также успел посотрудничать с евразийцами и съездить в Москву в "нулевых"."Спросите высокодуховного Диму Корчинского — почему он никак не покажет личный пример того, как прекрасна смерть в бою за Родину?.. Или хотя бы его сын Данила, который неизвестным образом никак не может ни получить повестку, ни хотя бы по заветам отца пойти добровольцем", — заявил Арестович в ноябре 2024 года.Он прямо назвал Корчинского тем, кто гонит молодёжь на убой."Дядя Дима нашёл себе непыльную приработку — замолаживать и гнать в штурмовые подразделения десятки молодых ребят, которых там используют, как одноразовые торпеды, а Данила ходит за папой с автоматом (опять же — на каком основании?) и папа всем рассказывает — что у Данилы более почётная роль, чем у всяких там добровольцев — он папу охраняет. Так что — получается, что наш христианский лидер выкупает смертями других молодых людей толстую задницу сыночка?" — задавал вопрос экс-советник главы Офиса президента.С учётом всего это слова Середюка* о насильственной мобилизации украинцев на прифронтовых территориях звучат особенно цинично. "Братчики" воплощают в жизнь придуманные их духовными лидерами антисоветские мифы. И вряд ли современным "чернопиджачникам" легко от того, что на шевронах стреляющих им в спину бойцов загрядотряда красуется трезубец, говорят эти бойцы на украинском и чтят теоретиков украинского национализма.* — Деятельность организации запрещена в РФ** — Включен в перечень террористов и экстремистов Подробнее о новой украинской военной элите — в статье ""Миллионер, нацист, мизантроп": как нарождается новое украинское дворянство".

