Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину - 12.08.2025
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину - 12.08.2025 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину
Очередное военное преступление украинской армии зафиксировано в Курской области. Об этом 12 августа рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн
2025-08-12T15:03
2025-08-12T15:58
"Очередные подлые преступления ВСУ, - констатировал Хинштейн. - По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног". Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. "Уважаемые жители, вновь прошу всех: в наших приграничных районах до сих пор крайне небезопасно. Каждый день враг атакует нашу территорию, целью становятся гражданские объекты и мирные жители. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - написал в своём телеграм-канале врио губернатора.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Тем временем стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область - СМИ.Больше новостей дня представлено в обзоре "Тяжелые компромиссы", провалы ВСУ, попытки ЕС диктовать условия. Главное на Украине на 13:00 12 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину

15:03 12.08.2025 (обновлено: 15:58 12.08.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
Очередное военное преступление украинской армии зафиксировано в Курской области. Об этом 12 августа рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн
"Очередные подлые преступления ВСУ, - констатировал Хинштейн. - По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног".
Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.
"Уважаемые жители, вновь прошу всех: в наших приграничных районах до сих пор крайне небезопасно. Каждый день враг атакует нашу территорию, целью становятся гражданские объекты и мирные жители. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - написал в своём телеграм-канале врио губернатора.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Тем временем стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область - СМИ.
Больше новостей дня представлено в обзоре "Тяжелые компромиссы", провалы ВСУ, попытки ЕС диктовать условия. Главное на Украине на 13:00 12 августа.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
