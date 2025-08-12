https://ukraina.ru/20250812/dron-vsu-atakoval-chastnyy-dom-v-kurskoy-oblasti-i-tyazhelo-ranil-muzhchinu-1066869701.html

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину - 12.08.2025 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину

Очередное военное преступление украинской армии зафиксировано в Курской области. Об этом 12 августа рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн

2025-08-12T15:03

2025-08-12T15:03

2025-08-12T15:58

новости

курская область

украина

хинштейн

всу

военные преступления

мирные жители

дроны

кто

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_fb29f4c84647d819143dbc33db927d60.jpg

"Очередные подлые преступления ВСУ, - констатировал Хинштейн. - По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног". Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. "Уважаемые жители, вновь прошу всех: в наших приграничных районах до сих пор крайне небезопасно. Каждый день враг атакует нашу территорию, целью становятся гражданские объекты и мирные жители. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - написал в своём телеграм-канале врио губернатора.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Тем временем стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область - СМИ.Больше новостей дня представлено в обзоре "Тяжелые компромиссы", провалы ВСУ, попытки ЕС диктовать условия. Главное на Украине на 13:00 12 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, хинштейн, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, кто, сво