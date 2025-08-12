https://ukraina.ru/20250812/dron-vsu-atakoval-chastnyy-dom-v-kurskoy-oblasti-i-tyazhelo-ranil-muzhchinu-1066869701.html
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину - 12.08.2025 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину
Очередное военное преступление украинской армии зафиксировано в Курской области. Об этом 12 августа рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн
2025-08-12T15:03
2025-08-12T15:03
2025-08-12T15:58
новости
курская область
украина
хинштейн
всу
военные преступления
мирные жители
дроны
кто
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_fb29f4c84647d819143dbc33db927d60.jpg
"Очередные подлые преступления ВСУ, - констатировал Хинштейн. - По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног". Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. "Уважаемые жители, вновь прошу всех: в наших приграничных районах до сих пор крайне небезопасно. Каждый день враг атакует нашу территорию, целью становятся гражданские объекты и мирные жители. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - написал в своём телеграм-канале врио губернатора.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Тем временем стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область - СМИ.Больше новостей дня представлено в обзоре "Тяжелые компромиссы", провалы ВСУ, попытки ЕС диктовать условия. Главное на Украине на 13:00 12 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
курская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_209:0:1774:1174_1920x0_80_0_0_8ab76afb0faa333d7cc6ef85c455bb5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, хинштейн, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, кто, сво
Новости, Курская область, Украина, Хинштейн, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, дроны, КТО, СВО
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курской области и тяжело ранил мужчину
15:03 12.08.2025 (обновлено: 15:58 12.08.2025)
Очередное военное преступление украинской армии зафиксировано в Курской области. Об этом 12 августа рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн
"Очередные подлые преступления ВСУ, - констатировал Хинштейн. - По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног".
Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.
"Уважаемые жители, вновь прошу всех: в наших приграничных районах до сих пор крайне небезопасно. Каждый день враг атакует нашу территорию, целью становятся гражданские объекты и мирные жители. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет безопасно! Берегите себя!", - написал в своём телеграм-канале врио губернатора.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.