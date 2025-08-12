https://ukraina.ru/20250812/tyazhelye-kompromissy-provaly-vsu-popytki-es-diktovat-usloviya-glavnoe-na-ukraine-na-1300-12-avgusta-1066860125.html

"Тяжелые компромиссы", провалы ВСУ, попытки ЕС диктовать условия. Главное на Украине на 13:00 12 августа

Российские и украинские политики призывают Киев смириться с уходом территорий. ВС РФ уничтожают противника и технику. Евросоюз пытается диктовать условия президентам России и США

На днях Кремль и Белый дом сообщали, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Накануне американский лидер отметил, что 88 процентов украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией.При этом Владимир Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.Во вторник депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что Украине следует смириться с уходом территорий и желанием людей жить на своей исторической родине в России.При этом, по его словам, основная часть украинского общества давно признала, что Крым и другие регионы являются российской территорией и никто не верит в их возвращение Украине.Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24" заверил, что Россия не приемлет торг в отношении четырех новых регионов и Крыма, которые являются законными землями страны в соответствии с Конституцией."То есть все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым - это наши конституционные земли, конституционные территории. И торговаться по этому вопросу с американцами, тем более с украинцами, не будет", - сказал Джабаров.При этом сенатор подчеркнул, что любой обмен по землям следует решать "на очень высоком уровне"."У нашего президента есть абсолютно четкая политическая линия. Он достаточно опытный политик, и он знает, как вести такие переговоры. Мы в этом не сомневаемся", - добавил парламентарий.Джабаров также напомнил, что Россия не приемлет членство Украины в НАТО, украинское государство должно сохранить внеблоковый статус."Если это не будет выполнено, то я думаю, что Украине нечего рассчитывать на какой-то хороший выход из создавшейся ситуации", - сказал политик.Он также предположил, что руководство Украины "в небольшой панике". "Правда, они это скрывают, пытаются показать, что они являются лидерами русофобского мира на переднем крае борьбы с Россией. Тем не менее, получается у них это очень плохо", - сказал Джабаров.Примечательно, что и депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал украинскую власть отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта."Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность", - написал он в телеграм-канале.Как утверждает депутат, украинское общество должно быть готово к "тяжелым, но очень нужным решениям" в ходе переговорного процесса.Ранее Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к тяжелым компромиссам.Провалы ВСУРоссийские военные продолжают уничтожать противника и технику. Так, во вторник они перерезали трассу между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Добропольем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе фактически попала в огневой мешок.Также несколько подразделений сразу трех бригад ВСУ попали в огневой мешок у населенного пункта Клебан Бык под Константиновкой в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.Он же рассказал, что россияне начали вести бои в черте Родинского.Американская газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и наемников написала, что россияне ликвидировали более 10 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, ударом по учебному лагерю неподалеку от города Кропивницкий в Кировоградской области.По данным солдат, на которых ссылается газета, в учебном лагере находились наемники, в том числе, из США, Колумбии, Дании, Тайваня.Один из американских наемников рассказал газете, что он видел по меньшей мере 15 мертвых солдат, еще более 100 получили ранения.Помимо прочего, сухопутные войска ВСУ заявили об ударе по одному из своих учебных центров в ночь на вторник, в результате чего ликвидирован один и пострадали еще более 20 военнослужащих. Расположение учебного центра и его принадлежность к какому-либо роду войск не уточняются.Плюс ко всему, ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации, технику, склад боеприпасов, пехоту и пункт управления ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко."В ходе артналета нашей артиллерией уничтожены пикап, три единицы бронетехники, полевой склад боеприпасов, пункт управления и станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Также ликвидировано до взвода личного состава боевиков", - перечислил он.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины и цехам производства беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север.Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки более 270 военных Украины, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе два производства стран НАТО, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 265 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 365 военнослужащих.Группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 125 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов, два склада материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих.Несмотря на нехватку бойцов и провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заверяет, что после сообщения о саммите РФ-США Украина резко увеличила обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов - с 50 до 130 населенных пунктов в день."Если в начале недели ВСУ перманентно обстреливали гражданские объекты на территории примерно 50 населенных пунктов, то после сообщения о подготовке переговоров, число населенных пунктов, попавших под украинские удары выросло примерно до 130 (138 - в субботу, и 128 - в воскресенье)", - рассказал Мирошник.По его данным, за минувшую неделю от обстрелов пострадали 127 мирных жителей: ранены 105 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних детей, погибли 22 человека."Печальное "лидерство" по числу погибших мирных жителей на минувшей неделе было за ЛНР и Белгородской областью. Чаще всего обстрелам подвергались гражданские объекты на территориях Белгородской, Курской, Херсонской областей", - добавил Мирошник.Попытки ЕС диктовать условия по УкраинеНа фоне предстоящих переговоров президентов США и России лидеры стран Евросоюза представили собственное заявление по Украине.Там они указали, в частности, что конструктивные переговоры о мире могут проходить только в условиях как минимум сокращения боевых действий.В нем также утверждается , что "справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой"."Народ Украины должен иметь свободу определять свое будущее", - указывается в документе.В ЕС также отметили, что "Евросоюз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на её пути к членству в ЕС".В то же время лидеры стран Евросоюза заявили, что ЕС продолжит сохранять и вводить новые санкции против РФ."Евросоюз в координации с США и другими партнерами-единомышленниками продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… ЕС также продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против России", - указывается в документе.Венгрия не поддержала заявление стран Евросоюза по Украине.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на то, что в нем предпринимается попытка установить условия для переговоров, на которые лидеры ЕС даже не были приглашены.Венгерский премьер повторил свой призыв к лидерам ЕС провести саммит с Россией по примеру США, назвав это "единственным разумным шагом".Ранее Путин заявлял, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнял, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркивал необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.В то же время Европа постоянно затягивает конфликт ради собственных выгод. Например, во вторник газета Financial Times со ссылкой на данные, полученные со спутников, написала, что после начала конфликта на Украине площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее.Подробнее о затягивании конфликта - в материале "Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины" на сайте Украина.ру.

