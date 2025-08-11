https://ukraina.ru/20250811/kakimi-budut-posledstviya-dlya-ukrainy-i-zapada-esli-putin-i-tramp-ne-dogovoryatsya-na-alyaske-1066809839.html

Какими будут последствия для Украины и Запада, если Путин и Трамп не договорятся на Аляске?

11.08.2025

Какими будут последствия для Украины и Запада, если Путин и Трамп не договорятся на Аляске?

15 августа стартует саммит Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине, который по идее должен положить конец военному конфликту. Однако не факт, что стороны смогут договориться. Даже если смогут, то это не будет автоматически означать того, что Украина и Европа согласятся с таким миром

мнения

александр чаленко

дональд трамп

владимир путин

Если о мире договориться не удастся, то ничего страшного не произойдет. Мало того, это будет иметь самые положительные последствия для России, которая будет иметь возможность спокойно довоевать. Первое последствие. Полный и бесповоротный разгром Украины, ее раздел и исчезновение военной опасности на западной границе РоссииЛично я сторонник полного поглощения Украины Россией, нужного для того, чтобы окончательно убить бандеровскую идеологию и лишить ее национальной почвы, на которой она через какое-то время возродится. Но это мое субъективное видение. Реальность может быть многовариативной.Какую территорию Украины может присоединить Россия, если первая не войдет в ее состав полностью? Всю Западную Новороссию (Южную Бессарабию, Одессу, Николаев, Херсон, возможно Кропивницкий/Елисаветград) и все Левобережье (Чернигов, Сумы, Полтаву, Харьков, Восточный Киев, Восточные Черкассы, Днепропетровск и Запорожье). Присоединение Левобережья делает Днепр естественным препятствием на западной границе России.Скорее всего, оставшаяся территория Украины будет разделена на две части: Западную и Центральную Украину. Отделение Западной Украины позволит на территории Центральной Украины построить марионеточное, подконтрольное Москве государство, которое уже ничем не будет угрожать России и будет полностью зависеть от нее. Такое государство будет двуязычным (русский и украинский), господствующая церковь – Московский патриархат, запрет бандеровской и украинской националистической идеологии. В общем, полная демилитаризация и денацификация.Второе последствие. Начало конца НАТО. Финляндизация ЕвропыХамское и вызывающее поведение по отношению к Российской Федерации не только Украины, но и Прибалтики, Польши, Финляндии, Швеции и Чехии, наиболее воинственно и антироссийски настроенных государств, определяется, прежде всего, их уверенностью в силе НАТО и вообще военного и морального превосходства всего Запада над Кремлем. Их уверенностью в том, что Россия слаба и, на самом деле, боится Запада, нуждается в нем и вообще хочет замириться.Полный разгром Украины наглядно покажет, как самому Западу, так и всему миру, что НАТО больше никакой серьезной военной силой не является. Оно не вписалось за Украину военным образом, направив военный контингент на территорию Украины, чтобы непосредственно воевать с Россией. Причина: нежелание этого и страх того, что трупы европейских солдат вызовут возмущение европейских избирателей, результатом которого станет поправение европейских стран, отказ от левого и правого либерально-центристского курса. Это будет означать приход к власти в Старой Европе правых, фактически тех, кого там принято называть "пророссийскими" и "пропутинскими" партиями: "Альтернативы для Германии" в ФРГ и Национального фронта во Франции, которые и так набирают силу. Никто на Западе не хочет доводить до такого.Страны НАТО без Америки не способны в достаточной степени оказывать Украине поддержку военными поставками и латать бреши в бюджете.Европейские страны теперь исходят из того, что Америка хочет уходить из Европы, оставляя бывших партнеров по НАТО один на один с Россией. Им теперь надо думать самим, как обеспечить свою безопасность.Понимая, что НАТО больше не панацея, западноевропейские страны, особенно те, которые находятся на границе с РФ, из чувства страха перед Россией начнут устанавливать непосредственные контакты с российским руководством – один на один, что в итоге подорвет единство и солидарность Запада, а в этом и была его сила. Путь восточноевропейских лимитрофов – это путь Венгрии и Словакии.Сейчас в это не верится, но риторика и политика вышеуказанных восточно- и североевропейских стран-радикалов постепенно изменится на 180 градусов. И для такого сценария есть основания.Казалось бы, Венгрия, пережившая две российские интервенции в 1848 и в 1956 году, сейчас настроена по отношению к России конструктивно, несмотря на прошлое. И ничего страшного не происходит: Венгрия ни в коем случае не стала марионеточным государством Кремля. Она абсолютно независима. Мало того, извлекает экономические выгоды из своей позиции. Рано или поздно ее примеру последуют и другие европейские страны. Если НАТО бесполезно, то надо самим выстраивать свою систему безопасности. Это будет означать только одно - финляндизацию Европы: отказ от конфронтации с Россией, нейтралитет даже при формальном членстве в НАТО, экономические преференции от России (дешевые энергоресурсы).Третье последствие. Начало интеграции Запада и России. Наконец-то, наступит настоящий "Конец истории" по Фукуяме.Как только Запад почувствует свою слабину – хочет он этого или не хочет – он сразу начнет переосмысливать свое отношение к России, что будет означать окончательное прекращение с его стороны Второй Холодной войны и идеологическое переосмысление того, что она из себя представляет: в России прекратят видеть экспансионистскую и империалистическую силу, цель которой военное поглощение Европы.Страны Запада отказывались видеть в России равноправного партнера, отказывались видеть в ее политической и экономической элите своих, что и приводило к их отторжению. Военное поражение Украины, а значит и Запада, как и в случае с Грузией, заставит Запад переосмыслить роль и место России на европейском континенте. Западу ничего не останется делать, как признать Россию частью Европы, частью Запада. В итоге он больше не будет видеть, например, в возобновлении работы "Северного потока-2" угрозу попадания в энергетическую зависимость от России.Запад больше не будет препятствовать интеграции всего русского пространства – Белоруссии, Малороссии и Новороссии с Россией, потому что будет понимать, что это не российский империализм и экспансионизм, а воссоединение Родины. После этого исчезнут все разногласия с Западом, так как ни на Европу, ни на Прибалтику Россия не претендует. Европе нечего будет бояться.Мало того. мечта Анатолия Чубайса начала нулевых о построении в России либеральной империи, которая замкнет круг либеральных империй в северном полушарии - США, ЕС и Япония - сбудется.В общем, если это произойдет. то в мире, наконец-то, наступит самый настоящий "конец истории" по Фукуяме: победа либеральных государств, в число которых в глазах либерального Запада, наконец-то, войдет и Россия.Напомню, что главный тезис о "конце истории" американского политического философа состоял в следующем: противоречия между либеральной Европой и тоталитарным коммунистическим СССР был двигателем мировой истории. Такова была гегелевская диалектика единства и борьбы противоположностей. Победа либерального Запада и крушение тоталитаризма в СССР таким образом привело к исчезновению одной из противоположностей, а значит и к концу развития истории. Однако в реальности этого не произошло, потому что в России, наследнице СССР, Запад даже при Ельцине отказался видеть свою либеральную европейскую сестру, так как та не отказалась от своих собственных национальных интересов. Разгром Украины, а значит и Запада, позволит перестроить западный гештальт на новый лад, включив туда и Россию.Читайте также статью Александра Чаленко Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом

