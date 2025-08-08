https://ukraina.ru/20250808/pyat-prichin-pochemu-rossiya-ne-dolzhna-idti-na-pokhabnyy-mir-s-trampom-1066645710.html

Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом

Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом - 08.08.2025 Украина.ру

Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом

Пять аргументов в пользу того, почему России не стоит идти на заключение "похабного мира", который от нее требует американский президент. Мы ориентируемся на те "вбросы", каким он может быть

2025-08-08T10:03

2025-08-08T10:03

2025-08-08T10:23

александр чаленко

минские соглашения

дональд трамп

владимир путин

мир

многополярный мир

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651638_0:111:3220:1922_1920x0_80_0_0_68a904fffcd1de6bbbcb478bc233a5db.jpg

Первый аргумент. Мира с Украиной всё равно не будетЭтот тезис наглядно доказали и Минск-1, и Минск-2. Украина не стала выполнять ни одного пункта минских соглашений кроме прекращения огня, и то периодически его нарушала. К тому же именно Украина производила постоянный захват тех или иных объектов в серой зоне на линии соприкосновения, чтобы поближе подойти к позициям донецкого и луганского ополчения. Это наглядно свидетельствует о том, что никакого мира она не хотела. Украина не приняла и не имплементировала ни одного закона, требуемых от нее минскими соглашениями. Мало того, ее руководители и не скрывали, что они и не собираются их принимать.Запад никак не реагировал на то, что Украина не хотела выполнять договоренности: ни сама страна, ни ее политики и общественные деятели не попали под западные санкции, как это произошло с Россией и с ее политиками и общественными деятелями. Украина и вела себя так, потому что знала, что ей не влетит за это от Запада. Она пользовалась в своем демонстративном ничегонеделании покровительством последнего и прекрасно понимала, что такое демонстративное поведение всегда сойдет ей с рук. Запад ни разу даже не попытался надавить на Украину с целью принудить ее к выполнению взятых на себя обязательств.И Украина, и Запад не скрывали того, что Минск им был необходим только для того, чтобы спасти в 2014 году от разгрома ВСУ и от демонтажа украинскую государственность, а также дать передышку и время Украине лучше подготовиться к будущей войне с Россией, целью которой было возвращение Крыма и Донбасса обратно в состав бандеровской Украины. Ангела Меркель публично так и определяла значение Минска уже после того, как ушла в отставку.Второй аргумент. Нужно уничтожить украинский национализм как источник агрессивного и экспансионистского поведения Украины.Двигателем милитаризма и агрессивности Германии и Италии в эпоху Второй Мировой войны были нацизм и фашизм соответственно. Только тотальное поражение этих стран в войне и искоренение этих тоталитарных идеологий привело к их пацификации. Они стали мирными и не агрессивными. В случае Германии к тому же была уничтожена и воинственная Пруссия, навязавшая свой милитаризм всей Германии: часть ее территории после войны досталась Польше и СССР, а на значительной ее части было создано подконтрольное СССР государство – ГДР.Точно также и с Украиной: пока не будет уничтожен агрессивный и экспансионистский украинский национализм, это государство никогда не станет мирным. Его всегда будет преследовать реваншизм и милитаристский угар, который будет заражать своей воинственностью одну часть населения и держать в страхе другую. Война до победы - до границ 1991 года.Искоренить украинский национализм и провести тотальную денацификацию без нанесение военного поражения Украине невозможно. Запад и так знает о его существовании, и совершенно ничего не делает, чтобы с ним покончить. Мало того, он заинтересован в его дальнейшем существовании, так как без него никакого агрессивного противостояния Украины России не будет. Поэтому только Россия может избавить Украину от украинского национализма.Третий аргумент. Украина сейчас стоит на грани полного разгрома, поэтому заключить сейчас с ней мир или перемирие глупо и преступно.Это будет не мир, а просто отложенная война. Она вновь начнется: может, через год, может, через 10 лет, но начнется.Да, четвертый год идет война, да, больших прорывов ожидать не стоит. Но Украина будет побеждена в войне на истощение, что сейчас и происходит. У нее уже сейчас не хватает резервов, чтобы сдерживать российское наступление, и с каждым месяцем их становится все меньше и меньше.В свою очередь российская экономика смогла перейти на военные рельсы и нарастить военное производство, что также сказывается на ситуации на фронте в пользу России. Наконец, российская армия научилась воевать в современную войну. Поэтому заключить сейчас с Украиной мир означает только одно – дать ей возможность уйти от поражения.Четвертый момент. Заключение мира или перемирия армия и патриоты России будут воспринимать как предательство и "похабный мир".Любой, кто разговаривал с воюющими в Новороссии российскими солдатами и офицерами, знает, что все они настроены только на победу, а не на "похабный мир". Все они хотят военного поражения украинской армии, что и приведет в итоге к миру. Никакого другого мира они не хотят.Поэтому их недовольство может вылиться либо в "Марш справедливости-2", либо в "патриотический майдан", что может закончиться новой гражданской войной и катастрофой для России. Лучше не испытывать терпение "человека с ружьем".Пятый аргумент. Разгром Украины – это и разгром Запада и переход к самому настоящему многополярному миру.Запад, как и Украина, ведущий войну с Россией руками последней, также стоит на грани поражения. Мир же даст ему передышку и спасет от разгрома. Всем членам НАТО, несмотря на воинственные заявления ведущих западных стран, поражение Украины будет очевидно, это станет началом заката Североатлантического блока – так как его усилия не смогли предотвратить поражения ВСУ. Поэтому его члены постепенно вслед за Венгрией и Словакией начнут выходить на российское руководство, чтобы получить от него гарантии безопасности. Если это произойдет, то это будет означать, ослабление коллективного Запада и появление других реальных мировых центров силы.Читайте также статью Александра Чаленко Почему России надо включать в свой состав всю Украину, а не только Новороссию? Пять аргументов

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

александр чаленко, минские соглашения, дональд трамп, владимир путин, мир, многополярный мир, мнения