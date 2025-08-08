https://ukraina.ru/20250808/terakt-pod-pushkinym-gibel-lyudey-tak-i-ostalas-bez-otveta-i-nakazaniya-1066676558.html

Теракт под Пушкиным. Гибель людей так и осталась без ответа и наказания

Теракт под Пушкиным. Гибель людей так и осталась без ответа и наказания

Ровно 25 лет назад, 8 августа 2000 года, даже люди, не очень верящие в модные тогда слухи о приходе конца света, поверили что такой исход возможен. Казалось, что Вторая чеченская война переместилась в Москву.

Нет, в Дагестане, где все началось с вторжения туда тысяч боевиков Шамиля Басаева, она к апрелю 2000-го уже была локализована разгромом бандформирований. Но боевики обратили террор внутрь России. И в 18.00 в подземном переходе на площади Пушкина в Москве, практически неподалеку от памятника поэту взорвался заряд террористов.Смертоносная канва происшедшего незамысловата и ужасна тем, что трагедия могла тогда (да и сейчас, в принципе, тоже там, где еще остались торговые павильоны в переходах) произойти где угодно. Свидетели потом рассказывали, что двое людей кавказской наружности пытались что-то купить в киоске, которыми тогда был запружен переход, и предлагали доллары. Валюту у них тогда уже не взяли, и они ушли ее менять. Оставив у киоска пару сумок и пакетов. По одной из версий они и взорвались, принеся сумятицу и смерть.В теракте 7 человек погибли сразу, еще шестеро скончались в больницах, а 118 человек обратились за медицинской помощью с ранениями разной тяжести. Но чисто внешне это был ад на земле, в подземном переходе, из которого наверх выскакивали окровавленные полуголые люди, абсолютно не представляющие, что с ними случилось. Большинство из них только закончило работу и направлялось домой – время теракта и было подгадано под это обстоятельство.Я сейчас живу в Москве, но всегда стараюсь в годовщину этой скорбной даты почтить память погибших у мемориальной доски, установленной в переходе в память о погибших. Для меня это ужасное событие и что-то очень личное – террор и смерть тогда дохнули мне в лицо не в "горячей точке".Четверть века назад я из Киева сотрудничал с одной из московских газет, чья редакция располагаясь в здании прямо над терактом (там, где раньше были "Московские новости", а сейчас торговый центр, скрытый от людей). И раз в несколько месяцев я приезжал в столицу, как тогда казалось, бывшей нашей Родины – встретиться с коллегами, выслушать, что они думают о происходящем, согласовать тематику публикаций, получить зарплату, выпить рюмку-другую, в конце концов.Тогда все вольные или невольные собкоры газеты в других городах и новых странах, приезжая в Москву, так делали. Свободу слова, вырвавшуюся живой из разгула лихих 90-ых и кризиса 1998 года, тогда только пытались, скажем мягко, образумить и вставить в рамочки. Везде. Но побывать в Москве иногородним и иностранцам – это всегда был глоток воздуха. Может, уже и не свежий, но точно иной, не такой, как дома.А встречала нас улыбчивая девушка, которая и приводила все наши проблемы, командировочные запросы и дежурные претензии с попытками ухаживания к общему знаменателю. Она была молода и красива. А в тот день казалось, что она преисполнена августовским солнцем и летом. Не любоваться ею было невозможно, но и домой нужно было собираться. И я ушел раньше. А она жила где-то в московских пригородах и вышла из редакции по окончанию рабочего дня. Мне потом сказали, что она погибла сразу. Но память не оставляет меня и сейчас. И сейчас холодит душу от смутных воспоминаний и запоздалых предположений – я же мог задержаться в редакции……Накануне страшного полуюбилея я зашел в переход на Пушкинской. У подножия стелы памяти под металлическим цветком уже кто-то положил две розы. Люди помнят своих погибших. Родных и просто земляков. Сегодня, уверен, цветов будет больше…И это очень важно. Именно сегодня. Во-первых, хотя бы потому, что тот теракт так и остался нераскрытым – виновные в его совершении не были установлены, не были найдены и не были наказаны.Скупые сводки расследования рассказывают: сам ход поиска убийц взял на личный контроль тогда еще молодой новый президент России Владимир Путин. Следователи допросили более 300 свидетелей, провели проверки на возможную причастность 6432 лиц, выехавших из Москвы 8 и 9 августа, и 6348 предприятий, которые могли быть причастные к теракту по производственно-торговым признакам.В 2001 году сообщалось о причастности к взрыву чеченских террористов Ачимеза Гочияева и Арби Бараева, а анонимный источник сообщил, что за терактом стоят именно чеченцы, но никакие фамилии не были названы. След завис и привел в никуда. Гочияев в ходе войны умудрился надуть даже Хаттаба – взял у него деньги на теракты и сдрыснул с ними в неизвестном направлении, ничего не исполнив. Он до сих пор находится в розыске еще и за организацию взрывов домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года. Его еще могут найти, и это-то и дарит надежду на справедливость, расследование и наказание.Бараев был ликвидирован в 2001 году. А президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов (тоже ликвидирован, но уже в 2005 году) в ответ на озвученную версию о причастности чеченских боевиков к взрыву, заявил что она ложная, так как чеченские сепаратисты, мол, воюют с российской армией, а не с народом. И в 2006 году уголовное дело было приостановлено в связи с предполагаемой гибелью исполнителей теракта.Во-вторых, – и это главное! – сегодня Россия ведет специальную военную операцию (СВО) по обузданию неонацистов Украины, за которыми вплотную стоит коллективный Запад. Вместе с США. Они и дали украинским боевикам и погромщикам проплаченный приказ: воевать с Россией до конца и нанести ей стратегическое поражение, а раз не получается это сделать на поле боя (кишка тонка, а мозгов и сала мало), то переходить к террору.То есть переносить террористические методы борьбы с Россией и россиянами вглубь нашей территории, в города, села и на объекты любой инфраструктуры. А если не получится с объектами, то бить по простым россиянам – они ведь по бандеровской идеологии все достойны смерти. Потому что русские – "Москаляку на гилляку!"…В истории СВО планы таких терактов периодически всплывают и становятся достоянием гласности, сами украинские главтеррористы при погонах и на высоких должностях периодически угрожают России терактами, сам просроченный недопрезидент Владимира Зеленский умоляет Запад дать ему оружие, чтобы бить вглубь "материковой" России, огромное количество больных на голову их союзников по всему миру готовы пополнить ряды наемников, готовых и к террору. И это огромная масса людей, уже обученных убивать, прошедших войну, охваченных жаждой мести.И абсолютно не надо обращать внимание на потенциальную возможность потепления отношений с США, которые были, есть и будут основным спонсором и вдохновителем деяний укро-неонацистов. Не верите? Пожалуйста: в 2001 году в память о погибших посветил госсекретарь США Колин Пауэлл. Колбочкой с белым порошком лжи не тряс, но скорбное лицо по случаю смастырил.И что США после этого разлюбили террор и готовность к любой подлости, которая гарантирует им успех и прибыль?Поэтому сегодня нужно вспомнить, что террор – это не только оружие слабых, но и оружие против слабых. То есть против ни в чем не повинных и не защищенных людей. И если их не защитит государство, то сделать это больше некому. Предотвратить смерти люди могут, если будут бдительны, внимательны и нетерпимы к террористам даже условно, в псевдолиберальном или чистоплюйском заблуждении и ложно понятом человеколюбии. Но это тема совсем другого разговора...Следует так же помнить, что метро – это, увы, удобное место для злодейства. После терактов в московским метро в 1977, году осуществленных армянскими террористами-националистами, следующие теракты случились в июне 1996 года между станциями "Тульская" и "Нагатинская" (тогда от взрыва самодельного устройства, 4 человека погибли, а 14 получили различные ранения) и в январе 1998-го на станции "Третьяковская" (взрыв в вестибюле станции ранил 3 человек).А потом был взрыв 2000-го и теракты 2004 года (между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая", когда погиб 41 человек и 250 получили ранения, и в вестибюле станции "Рижская" были убиты 10 человек), а также в 2010 году (на станции метро "Лубянка" и на станции метро "Парк культуры", общее число жертв составило 41 человек, раненых — 88 человек, 73 человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести).И все это были мирные люди, ни в чем не повинные пассажиры……Сейчас война на Украине, повторяю, движется к ее поражению и победе России, с чем вольно или невольно официально смиряется Запад, требующий от России прекращения боев и соглашения о перемирии. Но никто не отказывается от террора. Ни официально примиряющиеся, ни непримиримые, которым, к тому же, хорошо заплатили за "непримиримость"……А сейчас в Москве опять август. Теплый, но уже дышащий осенью, солнечный после погодных катаклизмов и воздушный. Но воздух уже делает людей и изображения более четкими и тоже как бы прозрачными: идиллия на излете всегда все делает более прекрасным. Чтобы помнили о том, что сбылось, и о надеждах на будущее, когда все еще может сбыться. Завтра, потом, в будущем августе...…А я вдруг понял, что забыл, как точно звали ту девушку из газеты – то ли Таня, то ли Люда. Жизнь, суета, склероз приближающийся незаметно заездили карту памяти в стареющей голове. Но я все эти годы жил. А вот для девушки 25 лет назад тот август стал последним…

