"Поляков всегда использовали как пушечное мясо": подполковник ВС США о планах НАТО в Прибалтике
© Фото : Polish Armed Forces
Основную тяжесть возможных боёв за Калининград НАТО планирует переложить на польские войска, повторив печальный исторический сценарий. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Поляков всегда использовали как пушечное мясо — Наполеон оставил в живых лишь тысячу из 40 тысяч, отправленных на Россию", — напомнил Крапивник.
По его словам, современная ситуация повторяет этот сценарий: американская авиация будет наносить удары издалека, а польские войска примут на себя основной удар российских сил.
Эксперт подчеркнул, что Польша, вопреки историческому опыту, продолжает играть роль "тарана Запада": "Они мечтают стать королями всех славян, если будут подчиняться Западу. Хотя Запад всё время их эксплуатировал, как и Украину".
Крапивник напомнил, что в Первую мировую войну поляки также несли несоразмерные потери в чужих интересах.
Отвечая на вопрос о реальных целях НАТО, эксперт отметил: "Речь идёт не только о Калининграде. Альянс создаёт плацдарм против всей северо-западной России, включая Санкт-Петербург". При этом основную ударную силу составят именно польские подразделения, а не войска других стран НАТО.
"Полякам снова скажут: "Вы тут умирайте от русских казаков и гусар, а мы уйдём на запад". Почему-то поляки не учатся на своих ошибках", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
