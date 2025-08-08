"Поляков всегда использовали как пушечное мясо": подполковник ВС США о планах НАТО в Прибалтике - 08.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250808/polyakov-vsegda-ispolzovali-kak-pushechnoe-myaso-podpolkovnik-vs-ssha-o-planakh-nato-v-pribaltike-1066635178.html
"Поляков всегда использовали как пушечное мясо": подполковник ВС США о планах НАТО в Прибалтике
"Поляков всегда использовали как пушечное мясо": подполковник ВС США о планах НАТО в Прибалтике - 08.08.2025 Украина.ру
"Поляков всегда использовали как пушечное мясо": подполковник ВС США о планах НАТО в Прибалтике
Основную тяжесть возможных боёв за Калининград НАТО планирует переложить на польские войска, повторив печальный исторический сценарий. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-08-08T06:40
2025-08-08T06:40
новости
калининград
сша
запад
станислав крапивник
нато
украина.ру
польша
наполеон бонапарт
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_8c34f164c296c718fa293d9a34417dc9.jpg
По его словам, современная ситуация повторяет этот сценарий: американская авиация будет наносить удары издалека, а польские войска примут на себя основной удар российских сил.Эксперт подчеркнул, что Польша, вопреки историческому опыту, продолжает играть роль "тарана Запада": "Они мечтают стать королями всех славян, если будут подчиняться Западу. Хотя Запад всё время их эксплуатировал, как и Украину". Крапивник напомнил, что в Первую мировую войну поляки также несли несоразмерные потери в чужих интересах.Отвечая на вопрос о реальных целях НАТО, эксперт отметил: "Речь идёт не только о Калининграде. Альянс создаёт плацдарм против всей северо-западной России, включая Санкт-Петербург". При этом основную ударную силу составят именно польские подразделения, а не войска других стран НАТО."Полякам снова скажут: "Вы тут умирайте от русских казаков и гусар, а мы уйдём на запад". Почему-то поляки не учатся на своих ошибках", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути и ранении на фронте — в материале Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".
https://ukraina.ru/20250731/polsha-opyat-v-ozhidanii-gosudarstvennogo-perevorota-tochnee--ego-sleduyuschego-etapa-1066192637.html
калининград
сша
запад
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_208:0:2292:1563_1920x0_80_0_0_a283c843f2ff81767cf0c02924dbae8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, калининград, сша, запад, станислав крапивник, нато, украина.ру, польша, наполеон бонапарт, война, славяне, первая мировая война, главные новости, новости россии, эксперты, аналитика, аналитики
Новости, Калининград, США, Запад, Станислав Крапивник, НАТО, Украина.ру, Польша, Наполеон Бонапарт, война, славяне, Первая мировая война, Главные новости, новости России, эксперты, Аналитика, аналитики

"Поляков всегда использовали как пушечное мясо": подполковник ВС США о планах НАТО в Прибалтике

06:40 08.08.2025
 
© Фото : Polish Armed Forces
- РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Polish Armed Forces
Читать в
ДзенTelegram
Основную тяжесть возможных боёв за Калининград НАТО планирует переложить на польские войска, повторив печальный исторический сценарий. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Поляков всегда использовали как пушечное мясо — Наполеон оставил в живых лишь тысячу из 40 тысяч, отправленных на Россию", — напомнил Крапивник.
По его словам, современная ситуация повторяет этот сценарий: американская авиация будет наносить удары издалека, а польские войска примут на себя основной удар российских сил.
Эксперт подчеркнул, что Польша, вопреки историческому опыту, продолжает играть роль "тарана Запада": "Они мечтают стать королями всех славян, если будут подчиняться Западу. Хотя Запад всё время их эксплуатировал, как и Украину".
Крапивник напомнил, что в Первую мировую войну поляки также несли несоразмерные потери в чужих интересах.
Отвечая на вопрос о реальных целях НАТО, эксперт отметил: "Речь идёт не только о Калининграде. Альянс создаёт плацдарм против всей северо-западной России, включая Санкт-Петербург". При этом основную ударную силу составят именно польские подразделения, а не войска других стран НАТО.
"Полякам снова скажут: "Вы тут умирайте от русских казаков и гусар, а мы уйдём на запад". Почему-то поляки не учатся на своих ошибках", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути и ранении на фронте — в материале Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
31 июля, 05:04
Суета вокруг Кароля. Польша опять в ожидании госпереворота, точнее – его продолженияСпикера Сейма Польши вызывают на допрос по делу о государственном перевороте, в подготовке которого политик фактически обвинил коллег по коалиции. В ответ его обвинили в интригах ради сохранения кресла.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКалининградСШАЗападСтанислав КрапивникНАТОУкраина.руПольшаНаполеон БонапартвойнаславянеПервая мировая войнаГлавные новостиновости РоссииэкспертыАналитикааналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40"Поляков всегда использовали как пушечное мясо": подполковник ВС США о планах НАТО в Прибалтике
06:20Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: эксперт про новые возможности для наступления
06:00"НАТО закачивает в Прибалтику кучу войск": подполковник ВС США предупредил о последствиях для Альянса
05:40"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду
05:37С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет
05:20"Посмотри в окно, дура": Прокопенко о том, как Трамп "узнал" о насильственной мобилизации на Украине
05:00"Санкции как политический театр": почему реальные меры США могут оказаться слабее деклараций
04:49Украинские эксперты о войне, которой нет, и воде, которой остро не хватает населению
04:40Перспективы трехсторонней встречи: Прокопенко раскрыл, сядут ли Путин, Си и Трамп за стол переговоров
04:29Простая двухходовка: как японские чиновники окучивают киевскую власть
04:20Украинская армия перешла к глухой обороне: Роман Насонов рассказал о переломе на фронте
04:14СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад"
04:00"Не нужно китайское оружие, нужна верность": что действительно важно для Москвы в отношениях с Пекином
03:49Партия гусеничных роботов "Депеша" поставлена в российские войска
03:14Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области
03:02Несколько групп "Гераней" атакуют цели в Одессе, гремят взрывы
02:42Депутат Рады: ВПК Украины не стоит ничего, промышленного развития нет, всё – ложь
02:23Встреча Путина и Трампа состоится на следующей неделе. Информационные итоги 7 августа
02:05Опасность по БПЛА объявлена в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях
01:55Более 18 взрывов: "Герани" утюжат окрестности Киева
Лента новостейМолния