Основную тяжесть возможных боёв за Калининград НАТО планирует переложить на польские войска, повторив печальный исторический сценарий. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

По его словам, современная ситуация повторяет этот сценарий: американская авиация будет наносить удары издалека, а польские войска примут на себя основной удар российских сил.Эксперт подчеркнул, что Польша, вопреки историческому опыту, продолжает играть роль "тарана Запада": "Они мечтают стать королями всех славян, если будут подчиняться Западу. Хотя Запад всё время их эксплуатировал, как и Украину". Крапивник напомнил, что в Первую мировую войну поляки также несли несоразмерные потери в чужих интересах.Отвечая на вопрос о реальных целях НАТО, эксперт отметил: "Речь идёт не только о Калининграде. Альянс создаёт плацдарм против всей северо-западной России, включая Санкт-Петербург". При этом основную ударную силу составят именно польские подразделения, а не войска других стран НАТО."Полякам снова скажут: "Вы тут умирайте от русских казаков и гусар, а мы уйдём на запад". Почему-то поляки не учатся на своих ошибках", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути и ранении на фронте — в материале Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".

