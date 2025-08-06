https://ukraina.ru/20250806/dmitriy-sukhar-gudush-nadoelo-terpet-chto-nerus-natravlyaet-vyrus-na-moyu-rodinu-1066527066.html

Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину

Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину - 06.08.2025 Украина.ру

Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину

О работе в школе в перерывах между контрактами, кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, своем боевом пути, ранении и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал Дмитрий Гудуш – учитель биологии, а также боец с позывным "Сухарь" из отряда "Аида", спецназ "Ахмат" МО РФ.

2025-08-06T06:59

2025-08-06T06:59

2025-08-06T06:59

интервью

россия

москва

америка

пушкин

дональд трамп

"ахмат"

т-80

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066527489_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_635a4dfd048015a201921155a38e2f21.jpg

- Дмитрий, я так понимаю, что вы - не просто учитель, а заслуженный?- А еще учитель года, почетный работник сферы образования города Москвы. Ну и четырехкратный лауреат гранта Москвы. Тоже есть у меня.- Как учитель оказался на войне?- Очень просто. Мне надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину. Надоело, что запрещают русский язык и русскую музыку. Надоело, что сносят памятники Жукову и Пушкину. Надоело, что заживо сжигают русских людей в Доме профсоюзов. В конце концов, надоело, что переписывают историю. Видите ли в войне Второй Мировой победила Америка! А мы, как выяснилось, так…помогли. Потеряв, как Трамп заявил, пятьдесят миллионов человек. И всем плевать, что даже по их данным больше двух третей нацистских дивизий и техники перемолола наша армия.Когда недавно отмечали очередную годовщину освобождения Освенцима, кого пригласили? Немца Шольца, бандеровца Зеленского, а наших представителей не пригласили. Да к тому же сказали, что если они приедут, то их надо выдворять. Ребята, что творится?Я не могу сидеть дома в такие моменты. Я буду здесь. И вот уже четвертый контракт с мая по конец августа я здесь, а с сентября и по конец апреля учу детей в школе. Вот такой ответ на ваш вопрос.- То есть вы совмещаете педагогику со службой по контракту?- Да, я не увольняюсь из школы. Я…песенку про четыре года без каникул помните? Вот и я без каникул.- Трудно всякий раз адаптироваться?- Мне не трудно. Это не моя заслуга. Это заслуга моих папы и мамы, моих родителей. У меня очень пластичная психика. Я буквально за день-два перестраиваюсь с гражданской жизни на военную и наоборот. Повторюсь: это не потому, что я какой-нибудь супермен. Просто психика такая в наследство досталась. Вот закончится контракт, я сяду в поезд и поеду в Крым. Утром я еще был на БЗ (боевой задачи - Ред.), а вечером сижу на берегу моря и любуюсь заходом солнца.- А как ученики относятся к тому, что их учитель воюет?- По-разному и меня это печалит. Понимаете, дети – это маленькие ретрансляторы позиции родителей. Если родителям не безразлична Россия, если они воспитывают ребенка правильно, то ребенок гордится своим учителем. И мне приятно служить для таких детей примером. Но есть категория граждан, которых мне трудно считать нашими согражданами. Такие считают, что Россия на кого-то там напала и бесполезно напоминать, что конфликт начался не в 2022, а в 2014 году с вооруженного государственного переворота.Так вот дети, воспитанные "ждунами" и "напуганными патриотами", на меня, конечно, косятся. К счастью, таких меньшинство. В основном же и дети, и родители поддерживают меня. И каждый раз, когда в сентябре возвращаюсь на свое рабочее место, встречают прямо всей школой, аплодируют. Знаете, пробирает до слез. Ради таких моментов и стоит жить. Понимаешь, что дело свое делаешь не зря.- А сослуживцы как встретили?- Вы знаете, спокойно. Я ведь не первый и далеко не единственный педагог на войне. Каждый контракт встречаю по два-три коллеги и горжусь тем, что учителя не сдрейфили, когда Родина сказала, что нужно взять в руки оружие и защищать ее.- Сейчас участников СВО активно зазывают в школы для прямого общения с детьми. А в вашей школе, получается, есть свой участник СВО. Доводилось уже беседовать с ребятами о войне?- В моей школе потрясающая директор. Я очень благодарен ей за всю работу, направленную на воспитание патриотизма в детях. Так вот она просто говорит: Дмитрий Викторович, вот вам актовый зал, вот экран, проводите уроки мужества!А я, будучи человеком педантичным, специально для этого записываю небольшие видео. Понятно, что без лиц и привязок, и только нейтральные пейзажи. Понятно, что по-настоящему детям не стоит показывать, что такое война, но общее представление об этом у них должно быть.Ну, вы же понимаете, что с 31-м годом педагогического стажа за плечами, я понимаю, что можно и нельзя показывать детям. И вот ежегодно устраиваю несколько таких занятий. И, вы знаете, очень интересная положительная динамика наблюдается с 22 года по 25-й. Вот просто небо и земля.Думаю, что в следующем году мне тут станет просто нечего делать. Не потому, что я испугался. Мне тут командир подразделения вручил медаль "За храбрость". Но есть ощущение, что перестану быть нужным, поскольку уже выкристаллизовалась элитная когорта, с которой банально не способен тягаться.Вот буквально неделю назад ходили на боевую задачу. С нами был паренек, которому недавно исполнилось 26 лет. Для понимания: у меня сыну уже 27.Так вот! Выходим на БЗ по полной программе: броня, оружие, рюкзаки десантные и по две пятилитровых бутылки с водой. Идем быстрым шагом. Жара. А идти нужно шесть километров. Прошли километр, а паренек этот вот спохватился: "Ой, пацаны, сигареты забыл!" Уж простите за рекламу курения, да. В общем, легкой трусцой он побежал обратно на ПВД (пункт временной дислокации - Ред.), а мы дальше пошли быстрым шагом. Десяти минут не прошло, как он догнал нас. Это по полной выкладке, с такими же баклажками воды.Я хоть и спортсмен, но иду и думаю, как бы не свалиться, а он спокойно так сбегал туда-сюда и даже не вспотел. Даже без одышки вернулся. И мне, как бы прискорбно это ни было, с молодежью нашей тягаться невозможно. И эта когорта молодых защитников Родины сформировалась за три года войны. Такая вот каста воинов.- Какие вопросы обычно дети задают?- Спрашивают о том, как тут, что творится, сколько убитых и раненых, каково приходится местным жителям, когда на них падают европейские и американские боеприпасы. Спасибо большое нашим "дорогим партнерам".У меня на глазах таким боеприпасом убило женщину, которая нам картошечку с укропом в котелке приносила. Прилет "хаймарса" и от дома только пыль и осталась. Минуту назад стоял красивый дом из кирпича, а потом бац и труха. По кусочкам собирали. Это вот против мирных жителей воюет противоборствующая сторона.Дети спрашивают обо всем этом, а я им стараюсь как-то ответить. Чтобы знали, где правда, поскольку много сейчас в Интернете жужжат, что это Россия там на кого-то напала. Но это же не так!- Почему вообще приняли решение участвовать в СВО?- Да по многим причинам. В том числе и для того, чтобы себе доказать, что не трус. Но сильней всего хотелось разобраться, кто действительно прав и виноват в этой ситуации. Хочешь знать правду – ступай и прильни к первоисточнику. Вот я и поехал туда, где первоисточник находится. Считаю своим педагогическим долгом – передать ученикам правду, которую из этого источника, из этого, так сказать, священного грааля, почерпнул.Не дай Бог нашим детям оказаться на войне, но они должны знать, к чему нужно готовиться, если вдруг придется идти на смену уже стареющим защитникам. Потому, что с патриотическим воспитанием, конечно, в школах провал. Это направление уже не поднимать нужно, а строить с нуля.Многие дети сегодня уверены, что нужно брать от жизни все. Это нам десятилетиями вдалбливали. Такая вот реклама "сникерса". Нужно брать-брать-брать. Общество потребления.Но если общество состоит из одних лишь потребителей, то кто же будет его защищать? Зачем бороться, если условный "сникерс" американцы и европейцы бесплатно дадут в плену? Вот поэтому нужно срочно закладывать фундамент патриотического воспитания и строить мощное, красивое здание. Чтобы на века.Я вот учитель биологии, но все больше понимаю, что биология – это инструмент. Это не самоцель. Главное- воспитать душу ребенка, чтобы из школы вышел человек и патриот. Чтобы гражданин вышел, а не просто человек, который знает биологию. Хотя биология сегодня – это не пестики-тычинки. С фотосинтезом, синтезом белка и генокодом попробуй еще разберись, но какой в этом смысл, если на выходе получим очередного "штурмовика" Верхнего Ларса? Копейка мне тогда цена, как педагогу, в базарный день.- Давайте поговорим о вашем боевом пути. Вы сразу заходили в СпН "Ахмат"?- Нет, в 2022 году, когда Владимир Владимирович объявил о начале СВО, я пошел в военкомат и Родина сказала, что буду танкистом. Поэтому на первом контракте я служил оператором-наводчиком танка Т-80 в 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.Поскольку с 2023 года краткосрочный контракт с Министерством обороны заключить уже было нельзя, а мне нужно возвращаться в школу если не к началу, то хотя бы к середине сентября, потыкался-помыкался и узнал, что в спецназе "Ахмат" Минобороны России есть краткосрочные контракты. В 23 году служил у "Аида", снайпером в разведроте. Получил тяжелое ранение, прошел курс реабилитации и в 2024-м вернулся в строй. Хотел снова попасть к "Аиду", но судьба решила, что попаду к "Шраму". Тоже прекрасный командир. Они с "Аидом" стоят друг друга.У "Шрама" я стал командиром расчета 82-го миномета. Все четыре месяца отработал в Серебрянском лесничестве. Знаменитый "проклятый лес". Именно там, кстати, был ранен в 23-м, а на следующий год расплатился по счетам.В этом году вновь связался с "Аидом", и он принял меня в свой отряд. Мне вообще везет на командиров. И в танковой части у меня был отличный командир. Не могу, к сожалению, озвучить ни позывной, ни фамилию, но хотел бы сказать товарищу полковнику, что обучил он меня так, как надо. "Аид" и "Шрам" — это просто элита. В общем, командиры у меня всегда были отличные.- Танкист, снайпер, миномётчик и стрелок. Нет, я понимаю, что педагогу легко учиться новому, но не многовато ли специальностей освоить пришлось?- Да нет. Освоил автомат Калашникова – уже хорошо. Чуть подлиннее и побольше тренировок – это уже снайперская винтовка. Увеличьте это в тысячу раз и получится танк Т-80. Там ничего слишком уж сложного. Командир объясняет, как наводиться, что делать, какие совершать телодвижения для того, чтоб и живым остаться, и задачу выполнить. Все это на подкорку записывается. Учиться я люблю и умею. Просто делаю так, как учили отцы-командиры и до сих пор все получалось нормально.- О ранении своем расскажете?- Только быстро! Я слышу, что приехал автомобиль, а это значит, что пора ехать на задачу. Значит, в 2023 году ходили в накат и попали под огонь миномета. Руку мне разворотило, плюс – два осколка в ногах. До сих пор сидят во мне. Я не стал удалять. Дыра в руке была с грецкий орех.Будучи снайпером, я же один заходил. Ночью полтора часа выползал, ориентируясь по звездам. Хорошо меня научил учитель географии Вячеслав Григорьевич Гусев: большая медведица, малая, полярная звезда. На восток – свои, север, юго-запад – враги. Значит ползем на восток. Ну так и выполз. На двести метров только ошибся и к соседнему полку приполз. Тоже очень хорошие ребята. Дальше – госпиталь. Полтора месяца меня зашивали, лечили. В кулак пальцы сжать не могу до сих пор, но рука еще крепка.О том, как на Украине готовят детей воевать против России - в статье Дмитрия Ковалевича ""Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских"

россия

москва

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, россия, москва, америка, пушкин, дональд трамп, "ахмат", т-80, сво, спецоперация