Киев признал невозможность силового возврата утраченных территорий

Владимир Зеленский заявил о невозможности военного возврата территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, и призвал к поиску дипломатических решений. Об этом сообщило британское издание The Telegraph

В газете подчеркнули, что положительная реакция на возможность заключения соглашения о прекращении огня на нынешних позициях со стороны Киева допустима, но с условием, что международное сообщество не признает освобождение России территорий Украины. Одновременно экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность, что Дональд Трамп сумеет принудить Зеленского к территориальным уступкам Москве.Британский экс-министр обороны также выразил мнение, что Соединённое Королевство должно участвовать в урегулировании конфликта на Украине, чтобы исключить давление на Зеленского со стороны президентов России и США. Об этом сообщили 7 августа в публикации телеграм-канала Украина.ру. Об украинских мирных переговорах — в материале Бывший британский министр требует участия Лондона в украинских мирных переговорах.

