Киев признал невозможность силового возврата утраченных территорий - 08.08.2025
Киев признал невозможность силового возврата утраченных территорий
Киев признал невозможность силового возврата утраченных территорий
Владимир Зеленский заявил о невозможности военного возврата территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, и призвал к поиску дипломатических решений. Об этом сообщило британское издание The Telegraph
2025-08-08T13:09
2025-08-08T13:53
В газете подчеркнули, что положительная реакция на возможность заключения соглашения о прекращении огня на нынешних позициях со стороны Киева допустима, но с условием, что международное сообщество не признает освобождение России территорий Украины. Одновременно экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность, что Дональд Трамп сумеет принудить Зеленского к территориальным уступкам Москве.Британский экс-министр обороны также выразил мнение, что Соединённое Королевство должно участвовать в урегулировании конфликта на Украине, чтобы исключить давление на Зеленского со стороны президентов России и США. Об этом сообщили 7 августа в публикации телеграм-канала Украина.ру. Об украинских мирных переговорах — в материале Бывший британский министр требует участия Лондона в украинских мирных переговорах.
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО

Киев признал невозможность силового возврата утраченных территорий

13:09 08.08.2025 (обновлено: 13:53 08.08.2025)
 
Владимир Зеленский заявил о невозможности военного возврата территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, и призвал к поиску дипломатических решений. Об этом сообщило британское издание The Telegraph
В газете подчеркнули, что положительная реакция на возможность заключения соглашения о прекращении огня на нынешних позициях со стороны Киева допустима, но с условием, что международное сообщество не признает освобождение России территорий Украины.
Одновременно экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность, что Дональд Трамп сумеет принудить Зеленского к территориальным уступкам Москве.
"Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", - цитируют Уоллеса в The Telegraph.
Британский экс-министр обороны также выразил мнение, что Соединённое Королевство должно участвовать в урегулировании конфликта на Украине, чтобы исключить давление на Зеленского со стороны президентов России и США. Об этом сообщили 7 августа в публикации телеграм-канала Украина.ру.
Бывший британский министр требует участия Лондона в украинских мирных переговорахЭкс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия должна быть включена в мирные переговоры по Украине, чтобы "прекратить давление на Зеленского со стороны Трампа и Путина". Об этом сообщил 7 августа телеграм-канал Украина.ру
Об украинских мирных переговорах — в материале Бывший британский министр требует участия Лондона в украинских мирных переговорах.
