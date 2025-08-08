Киев признал невозможность силового возврата утраченных территорий
13:09 08.08.2025 (обновлено: 13:53 08.08.2025)
© Фото : Sputnik
© Фото : Sputnik
Владимир Зеленский заявил о невозможности военного возврата территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, и призвал к поиску дипломатических решений. Об этом сообщило британское издание The Telegraph
В газете подчеркнули, что положительная реакция на возможность заключения соглашения о прекращении огня на нынешних позициях со стороны Киева допустима, но с условием, что международное сообщество не признает освобождение России территорий Украины.
Одновременно экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность, что Дональд Трамп сумеет принудить Зеленского к территориальным уступкам Москве.
"Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", - цитируют Уоллеса в The Telegraph.
Британский экс-министр обороны также выразил мнение, что Соединённое Королевство должно участвовать в урегулировании конфликта на Украине, чтобы исключить давление на Зеленского со стороны президентов России и США. Об этом сообщили 7 августа в публикации телеграм-канала Украина.ру.
Вчера, 23:09Бывший британский министр требует участия Лондона в украинских мирных переговорахЭкс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия должна быть включена в мирные переговоры по Украине, чтобы "прекратить давление на Зеленского со стороны Трампа и Путина". Об этом сообщил 7 августа телеграм-канал Украина.ру
Об украинских мирных переговорах — в материале Бывший британский министр требует участия Лондона в украинских мирных переговорах.
Подписывайся на