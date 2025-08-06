Санкционный тупик: Майкл Бом раскрыл, почему визит Уиткоффа не изменит позицию России
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом
Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву происходит в момент, когда санкционная политика Вашингтона зашла в тупик. Почему эта миссия вряд ли изменит расклад сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
"Я думаю, это последняя надежда избежать введения пошлин против покупателей российских нефти и газа", — говорит Бом о целях визита. Однако эксперт сразу же отмечает: "Несмотря на то, что Трамп сам угрожал санкциями, вводить их у него нет желания".
Причины такой осторожности политолог видит в экономике: "Потому что последствия для Америки будут ощутимыми, негативными". Бом подчеркивает, что "слишком большой объем китайских и индийских товаров идет в Америку".
"Однако я не знаю, как Уиткофф может помочь в предотвращении этого", — признается эксперт. По его мнению, "президента РФ сильно беспокоят угрозы Трампа ввести новые санкции".
"Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо. И остановится на этом", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
Также на тему визита Стива Уиткоффа в Россию — в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
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