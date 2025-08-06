Санкционный тупик: Майкл Бом раскрыл, почему визит Уиткоффа не изменит позицию России - 06.08.2025 Украина.ру
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Санкционный тупик: Майкл Бом раскрыл, почему визит Уиткоффа не изменит позицию России
Санкционный тупик: Майкл Бом раскрыл, почему визит Уиткоффа не изменит позицию России - 06.08.2025 Украина.ру
Санкционный тупик: Майкл Бом раскрыл, почему визит Уиткоффа не изменит позицию России
Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву происходит в момент, когда санкционная политика Вашингтона зашла в тупик. Почему эта миссия вряд ли изменит расклад сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-08-06T13:11
2025-08-06T13:11
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майкл бом
стив уиткофф
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"Я думаю, это последняя надежда избежать введения пошлин против покупателей российских нефти и газа", — говорит Бом о целях визита. Однако эксперт сразу же отмечает: "Несмотря на то, что Трамп сам угрожал санкциями, вводить их у него нет желания".Причины такой осторожности политолог видит в экономике: "Потому что последствия для Америки будут ощутимыми, негативными". Бом подчеркивает, что "слишком большой объем китайских и индийских товаров идет в Америку"."Однако я не знаю, как Уиткофф может помочь в предотвращении этого", — признается эксперт. По его мнению, "президента РФ сильно беспокоят угрозы Трампа ввести новые санкции"."Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо. И остановится на этом", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.Также на тему визита Стива Уиткоффа в Россию — в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
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новости, россия, сша, москва, майкл бом, стив уиткофф, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, главные новости, санкции, нефть, газ, российский газ
Новости, Россия, США, Москва, Майкл Бом, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, Главные новости, санкции, нефть, газ, российский газ

Санкционный тупик: Майкл Бом раскрыл, почему визит Уиткоффа не изменит позицию России

13:11 06.08.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . POOL
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Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву происходит в момент, когда санкционная политика Вашингтона зашла в тупик. Почему эта миссия вряд ли изменит расклад сил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
"Я думаю, это последняя надежда избежать введения пошлин против покупателей российских нефти и газа", — говорит Бом о целях визита. Однако эксперт сразу же отмечает: "Несмотря на то, что Трамп сам угрожал санкциями, вводить их у него нет желания".
Причины такой осторожности политолог видит в экономике: "Потому что последствия для Америки будут ощутимыми, негативными". Бом подчеркивает, что "слишком большой объем китайских и индийских товаров идет в Америку".
"Однако я не знаю, как Уиткофф может помочь в предотвращении этого", — признается эксперт. По его мнению, "президента РФ сильно беспокоят угрозы Трампа ввести новые санкции".
"Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо. И остановится на этом", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
Также на тему визита Стива Уиткоффа в Россию — в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
Станислав Крапивник интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
07:00
Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
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