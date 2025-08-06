Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры - 06.08.2025 Украина.ру
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Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры
Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры - 06.08.2025 Украина.ру
Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры
Несмотря на громкие заявления, администрация Трампа вряд ли пойдет на радикальные санкции против покупателей российской нефти и газа — слишком велики экономические риски для самой Америки. Почему Вашингтон ограничится лишь символическими мерами — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-08-06T11:19
2025-08-06T11:19
новости
сша
китай
россия
дональд трамп
майкл бом
стив уиткофф
украина.ру
дипломатия
переговоры
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Бом уверен, что после истечения крайнего срока ультиматума президент США Дональд Трамп не сможет ввести радикальные 100% тарифы на покупателей российской нефти и газа. По его словам, такие меры ударили бы по американской экономике, которая тесно связана с Китаем и Индией.Эксперт приводит конкретные цифры: "Только 500 миллиардов долларов — это китайский импорт в США в прошлом году. Если этот огромный поток товаров из Китая будет обложен 100-процентными пошлинами, это создаст серьезные проблемы".Не менее важна и зависимость США от индийских товаров. "Америка в прошлом году получила индийские товары на 90 миллиардов долларов, при этом 1\3 из них — важные медицинские препараты", — отмечает политолог.Бом подчеркивает, что Трамп оказался в ловушке собственной риторики: "Слишком сильно ссориться с Индией и Китаем Трамп не хочет. И ради чего? Неужели ради того, чтобы лишить Кремль одного из главных источников финансирования СВО?"Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-vizit-uitkoffa-v-rf-provaly-vsu-otkaz-molodezhi-voevat-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-1066529869.html
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, майкл бом, стив уиткофф, украина.ру, дипломатия, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, индия, санкции, антироссийские санкции, импорт
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Майкл Бом, Стив Уиткофф, Украина.ру, дипломатия, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, Индия, санкции, антироссийские санкции, импорт

Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры

11:19 06.08.2025
 
© Фото : russiancouncil.ru
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : russiancouncil.ru
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Несмотря на громкие заявления, администрация Трампа вряд ли пойдет на радикальные санкции против покупателей российской нефти и газа — слишком велики экономические риски для самой Америки. Почему Вашингтон ограничится лишь символическими мерами — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
Бом уверен, что после истечения крайнего срока ультиматума президент США Дональд Трамп не сможет ввести радикальные 100% тарифы на покупателей российской нефти и газа.
По его словам, такие меры ударили бы по американской экономике, которая тесно связана с Китаем и Индией.
Эксперт приводит конкретные цифры: "Только 500 миллиардов долларов — это китайский импорт в США в прошлом году. Если этот огромный поток товаров из Китая будет обложен 100-процентными пошлинами, это создаст серьезные проблемы".
Не менее важна и зависимость США от индийских товаров. "Америка в прошлом году получила индийские товары на 90 миллиардов долларов, при этом 1\3 из них — важные медицинские препараты", — отмечает политолог.
Бом подчеркивает, что Трамп оказался в ловушке собственной риторики: "Слишком сильно ссориться с Индией и Китаем Трамп не хочет. И ради чего? Неужели ради того, чтобы лишить Кремль одного из главных источников финансирования СВО?"
"Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо. И остановится на этом", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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