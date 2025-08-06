https://ukraina.ru/20250806/sanktsii-protiv-rossii-zhurnalist-bom-obyasnil-pochemu-tramp-ne-reshitsya-na-radikalnye-mery-1066536881.html

Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры

Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры - 06.08.2025 Украина.ру

Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры

Несмотря на громкие заявления, администрация Трампа вряд ли пойдет на радикальные санкции против покупателей российской нефти и газа — слишком велики экономические риски для самой Америки. Почему Вашингтон ограничится лишь символическими мерами — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом

2025-08-06T11:19

2025-08-06T11:19

2025-08-06T11:19

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Бом уверен, что после истечения крайнего срока ультиматума президент США Дональд Трамп не сможет ввести радикальные 100% тарифы на покупателей российской нефти и газа. По его словам, такие меры ударили бы по американской экономике, которая тесно связана с Китаем и Индией.Эксперт приводит конкретные цифры: "Только 500 миллиардов долларов — это китайский импорт в США в прошлом году. Если этот огромный поток товаров из Китая будет обложен 100-процентными пошлинами, это создаст серьезные проблемы".Не менее важна и зависимость США от индийских товаров. "Америка в прошлом году получила индийские товары на 90 миллиардов долларов, при этом 1\3 из них — важные медицинские препараты", — отмечает политолог.Бом подчеркивает, что Трамп оказался в ловушке собственной риторики: "Слишком сильно ссориться с Индией и Китаем Трамп не хочет. И ради чего? Неужели ради того, чтобы лишить Кремль одного из главных источников финансирования СВО?"Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-vizit-uitkoffa-v-rf-provaly-vsu-otkaz-molodezhi-voevat-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-1066529869.html

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