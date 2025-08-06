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Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков

Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков - 06.08.2025 Украина.ру

Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков

В Колумбии вынесли судебный приговор бывшему президенту этой страны Альваро Урибе, который занимал этот пост с 2002 по 2010 год, и считался в то время самым преданным союзником США в Латинской Америке.

2025-08-06T13:26

2025-08-06T13:26

2025-08-06T13:26

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Урибе приговорили к двенадцати годам тюремного заключения. Это большой срок – однако, в силу специфики местного правосудия, отставной политик будет отбывать его под домашним арестом, в собственном роскошном дворце, как это делал когда-то знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар.А через несколько лет экс-президента могут помиловать, потому что его признали виновным лишь в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве. Хотя колумбийские правозащитные активисты настаивают на том, что Урибе несет ответственность за массовые убийства невинных людей, которые осуществляли организованные по его приказу ультраправые банды."Альваро Урибе был известен в Колумбии по прозвищу "Мясоруб". В его бытность губернатором богатейшего департамента страны Антиокия, под его началом окончательно оформился парамилитаризм – военные подразделения ультраправых боевиков использовались для геноцида гражданского населения, подозреваемого в сочувствии к левым партизанам. А до этого он помог организовать местному наркотрафику авиационную логистику для прямых поставок кокаина в США.На посту президента Колумбии Альваро Урибе развернул войну против бедного крестьянского населения, совмещая террор парамилитарных группировок с применением самого современного оружия и средств электронной разведки, при массовом участии наемников и инструкторов из Соединенных Штатов Америки и Израиля. За время его правления были убиты сотни тысяч человек, подавляющее большинство из которых гражданские.США, которым этот персонаж верно служил в течение всей своей политической карьеры, больше в нем не нуждаются, и готовы принести его в жертву во имя демократического шоу. Но колумбийское правосудие не решилось и не смогло осудить Альваро Урибе за его главные преступления, в тысячи раз более тяжелые, чем названные в приговоре", – рассказывает об этом известный латиноамериканист Олег Ясинский.Сегодня, когда в новостях регулярно сообщают о колумбийских боевиках, которые воюют на стороне Украины, важно помнить о том, что они являются выходцами из этих парамилитарных структур, созданных под покровительством Урибе и при самой активной поддержке американцев.Гражданский конфликт в Колумбии продолжался в течение многих десятилетий, а его причиной является катастрофическое социальное неравенство в богатом природными ресурсами государстве.Большинство пригодной для сельского хозяйства земли до сих пор принадлежит плантаторам-латифундистам, которые сдают ее крестьянам в аренду, превращая их в потомственную касту рабов. Причем, эти семейства традиционно контролируют местную общественно-политическую жизнь, формируя потомственную олигархическую касту, управляющую Колумбией.Безземельные крестьяне боролись против этой несправедливости, пополняя отряды левых партизан. А крупные землевладельцы, к числу которых относилась семья Альваро Урибе, воевали против них с помощью специально созданных частных армий, получивших известность под названием парамилитарес.При этом, латифундисты всегда были тесно связаны с наркобизнесом – и Урибе не стал здесь исключением.В 1982 году его избрали мэром города Медельин, который являлся в то время мировой столицей наркоторговли. Молодого Альваро сразу начали обвинять в связях с местными наркобаронами – Эскобаром, Карлосом Ледером и братьями Очоа. Под давлением этих разоблачений он был вынужден вскоре подать в отставку. А в 1984 году, когда полиция захватила нарколабораторию Пабло Эскобара, там обнаружили вертолет Hughes 500, принадлежавший семье Урибе – с помощью которого наркос могли перевозить кокаин за пределы страны.Все это не помешало карьере Альваро Урибе. "Мясоруб" учился Гарварде, а затем в Оксфорде, где установил личные контакты с американским и европейским истеблишментом. Во времена президентства Рональда Рейгана этот колумбийский латифундист пугал западных политиков угрозой со стороны левых партизан – заявляя о том, что они якобы являлись агентами Москвы и хотели превратить Колумбию в новую Кубу.В итоге на Западе сделали ставку на Урибе, который стал любимцем американской прессы, представлявшей этого политика в образе сильного лидера и образцового демократа. Опираясь на поддержку администрации Джорджа Буша-младшего он избрался президентом Колумбии и первым делом узаконил подразделения головорезов, которые подчинялись землевладельцам и наркоторговцам.Группировкам парамилитарес предоставили статус частных охранных агентств, получивших право безнаказанно терроризировать нелояльное настроенное к правительству население. И это обернулось кошмарной волной насилия, от которой пострадали миллионы простых колумбийцев.В 2007 году нынешний президент Колумбии Густаво Петро уличил Альваро Урибе в том, что его плантации превратились в базы ультраправых боевиков, виновных в резне мирного населения. А также обнародовал новые факты, подтверждавшие связи между семьей Урибе и наркобоссами Медельина.Однако "Мясоруб" находился под защитой высоких покровителей из США, которые долгое время не давали его в обиду. В 2003 году он полностью поддержал преступную агрессию в Ираке и даже заявил, что будет рад, если Пентагон направит американские войска в Колумбию, чтобы покончить с левыми партизанами.Этот латиноамериканский Зеленский окончательно превратил свое государство в филиал Североатлантического альянса – и Колумбия по сей день является единственным ассоциированным членом НАТО в Латинской Америке.Военные инструкторы из западных стран в течение многих работали с отрядами колумбийских парамилитарес. И в результате подготовили армию безжалостных наемников, которая теперь используется на территории Украины.Сейчас в Колумбии настали новые времена. Действующий левый президент Густаво Петро является давним критиком Урибе, и одиозного "Мясоруба" наконец осудили – хотя общественность считает этот приговор слишком мягким.Кроме того, колумбийские власти объявили о намерениях разорвать связи с НАТО, потому что связанные с ним структуры вербуют бывших ультраправых боевиков в интересах киевского режима. А Запад, в свою очередь, может использовать участников украинского конфликта, чтобы устроить в Колумбии правый переворот, и привести к власти очередного Урибе.О том, как нынешний президент Бразилии Лулу борется с США и империализмом и глобализмом "Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле"

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