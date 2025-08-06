Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков - 06.08.2025 Украина.ру
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Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков
Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков - 06.08.2025 Украина.ру
Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков
В Колумбии вынесли судебный приговор бывшему президенту этой страны Альваро Урибе, который занимал этот пост с 2002 по 2010 год, и считался в то время самым преданным союзником США в Латинской Америке.
2025-08-06T13:26
2025-08-06T13:26
колумбия
сша
латинская америка
олег ясинский
рональд рейган
джордж буш
нато
пентагон
эксклюзив
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Урибе приговорили к двенадцати годам тюремного заключения. Это большой срок – однако, в силу специфики местного правосудия, отставной политик будет отбывать его под домашним арестом, в собственном роскошном дворце, как это делал когда-то знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар.А через несколько лет экс-президента могут помиловать, потому что его признали виновным лишь в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве. Хотя колумбийские правозащитные активисты настаивают на том, что Урибе несет ответственность за массовые убийства невинных людей, которые осуществляли организованные по его приказу ультраправые банды."Альваро Урибе был известен в Колумбии по прозвищу "Мясоруб". В его бытность губернатором богатейшего департамента страны Антиокия, под его началом окончательно оформился парамилитаризм – военные подразделения ультраправых боевиков использовались для геноцида гражданского населения, подозреваемого в сочувствии к левым партизанам. А до этого он помог организовать местному наркотрафику авиационную логистику для прямых поставок кокаина в США.На посту президента Колумбии Альваро Урибе развернул войну против бедного крестьянского населения, совмещая террор парамилитарных группировок с применением самого современного оружия и средств электронной разведки, при массовом участии наемников и инструкторов из Соединенных Штатов Америки и Израиля. За время его правления были убиты сотни тысяч человек, подавляющее большинство из которых гражданские.США, которым этот персонаж верно служил в течение всей своей политической карьеры, больше в нем не нуждаются, и готовы принести его в жертву во имя демократического шоу. Но колумбийское правосудие не решилось и не смогло осудить Альваро Урибе за его главные преступления, в тысячи раз более тяжелые, чем названные в приговоре", – рассказывает об этом известный латиноамериканист Олег Ясинский.Сегодня, когда в новостях регулярно сообщают о колумбийских боевиках, которые воюют на стороне Украины, важно помнить о том, что они являются выходцами из этих парамилитарных структур, созданных под покровительством Урибе и при самой активной поддержке американцев.Гражданский конфликт в Колумбии продолжался в течение многих десятилетий, а его причиной является катастрофическое социальное неравенство в богатом природными ресурсами государстве.Большинство пригодной для сельского хозяйства земли до сих пор принадлежит плантаторам-латифундистам, которые сдают ее крестьянам в аренду, превращая их в потомственную касту рабов. Причем, эти семейства традиционно контролируют местную общественно-политическую жизнь, формируя потомственную олигархическую касту, управляющую Колумбией.Безземельные крестьяне боролись против этой несправедливости, пополняя отряды левых партизан. А крупные землевладельцы, к числу которых относилась семья Альваро Урибе, воевали против них с помощью специально созданных частных армий, получивших известность под названием парамилитарес.При этом, латифундисты всегда были тесно связаны с наркобизнесом – и Урибе не стал здесь исключением.В 1982 году его избрали мэром города Медельин, который являлся в то время мировой столицей наркоторговли. Молодого Альваро сразу начали обвинять в связях с местными наркобаронами – Эскобаром, Карлосом Ледером и братьями Очоа. Под давлением этих разоблачений он был вынужден вскоре подать в отставку. А в 1984 году, когда полиция захватила нарколабораторию Пабло Эскобара, там обнаружили вертолет Hughes 500, принадлежавший семье Урибе – с помощью которого наркос могли перевозить кокаин за пределы страны.Все это не помешало карьере Альваро Урибе. "Мясоруб" учился Гарварде, а затем в Оксфорде, где установил личные контакты с американским и европейским истеблишментом. Во времена президентства Рональда Рейгана этот колумбийский латифундист пугал западных политиков угрозой со стороны левых партизан – заявляя о том, что они якобы являлись агентами Москвы и хотели превратить Колумбию в новую Кубу.В итоге на Западе сделали ставку на Урибе, который стал любимцем американской прессы, представлявшей этого политика в образе сильного лидера и образцового демократа. Опираясь на поддержку администрации Джорджа Буша-младшего он избрался президентом Колумбии и первым делом узаконил подразделения головорезов, которые подчинялись землевладельцам и наркоторговцам.Группировкам парамилитарес предоставили статус частных охранных агентств, получивших право безнаказанно терроризировать нелояльное настроенное к правительству население. И это обернулось кошмарной волной насилия, от которой пострадали миллионы простых колумбийцев.В 2007 году нынешний президент Колумбии Густаво Петро уличил Альваро Урибе в том, что его плантации превратились в базы ультраправых боевиков, виновных в резне мирного населения. А также обнародовал новые факты, подтверждавшие связи между семьей Урибе и наркобоссами Медельина.Однако "Мясоруб" находился под защитой высоких покровителей из США, которые долгое время не давали его в обиду. В 2003 году он полностью поддержал преступную агрессию в Ираке и даже заявил, что будет рад, если Пентагон направит американские войска в Колумбию, чтобы покончить с левыми партизанами.Этот латиноамериканский Зеленский окончательно превратил свое государство в филиал Североатлантического альянса – и Колумбия по сей день является единственным ассоциированным членом НАТО в Латинской Америке.Военные инструкторы из западных стран в течение многих работали с отрядами колумбийских парамилитарес. И в результате подготовили армию безжалостных наемников, которая теперь используется на территории Украины.Сейчас в Колумбии настали новые времена. Действующий левый президент Густаво Петро является давним критиком Урибе, и одиозного "Мясоруба" наконец осудили – хотя общественность считает этот приговор слишком мягким.Кроме того, колумбийские власти объявили о намерениях разорвать связи с НАТО, потому что связанные с ним структуры вербуют бывших ультраправых боевиков в интересах киевского режима. А Запад, в свою очередь, может использовать участников украинского конфликта, чтобы устроить в Колумбии правый переворот, и привести к власти очередного Урибе.О том, как нынешний президент Бразилии Лулу борется с США и империализмом и глобализмом "Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле"
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Александр Савко
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
колумбия, сша, латинская америка, олег ясинский, рональд рейган, джордж буш, нато, пентагон, эксклюзив
Колумбия, США, Латинская Америка, Олег Ясинский, Рональд Рейган, Джордж Буш, НАТО, Пентагон, Эксклюзив

Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков

13:26 06.08.2025
 
© AP / Fernando Vergara
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP / Fernando Vergara
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Колумбии вынесли судебный приговор бывшему президенту этой страны Альваро Урибе, который занимал этот пост с 2002 по 2010 год, и считался в то время самым преданным союзником США в Латинской Америке.
Урибе приговорили к двенадцати годам тюремного заключения. Это большой срок – однако, в силу специфики местного правосудия, отставной политик будет отбывать его под домашним арестом, в собственном роскошном дворце, как это делал когда-то знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар.
А через несколько лет экс-президента могут помиловать, потому что его признали виновным лишь в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве. Хотя колумбийские правозащитные активисты настаивают на том, что Урибе несет ответственность за массовые убийства невинных людей, которые осуществляли организованные по его приказу ультраправые банды.
"Альваро Урибе был известен в Колумбии по прозвищу "Мясоруб". В его бытность губернатором богатейшего департамента страны Антиокия, под его началом окончательно оформился парамилитаризм – военные подразделения ультраправых боевиков использовались для геноцида гражданского населения, подозреваемого в сочувствии к левым партизанам. А до этого он помог организовать местному наркотрафику авиационную логистику для прямых поставок кокаина в США.
На посту президента Колумбии Альваро Урибе развернул войну против бедного крестьянского населения, совмещая террор парамилитарных группировок с применением самого современного оружия и средств электронной разведки, при массовом участии наемников и инструкторов из Соединенных Штатов Америки и Израиля. За время его правления были убиты сотни тысяч человек, подавляющее большинство из которых гражданские.
США, которым этот персонаж верно служил в течение всей своей политической карьеры, больше в нем не нуждаются, и готовы принести его в жертву во имя демократического шоу. Но колумбийское правосудие не решилось и не смогло осудить Альваро Урибе за его главные преступления, в тысячи раз более тяжелые, чем названные в приговоре", – рассказывает об этом известный латиноамериканист Олег Ясинский.
Сегодня, когда в новостях регулярно сообщают о колумбийских боевиках, которые воюют на стороне Украины, важно помнить о том, что они являются выходцами из этих парамилитарных структур, созданных под покровительством Урибе и при самой активной поддержке американцев.
Гражданский конфликт в Колумбии продолжался в течение многих десятилетий, а его причиной является катастрофическое социальное неравенство в богатом природными ресурсами государстве.
Большинство пригодной для сельского хозяйства земли до сих пор принадлежит плантаторам-латифундистам, которые сдают ее крестьянам в аренду, превращая их в потомственную касту рабов. Причем, эти семейства традиционно контролируют местную общественно-политическую жизнь, формируя потомственную олигархическую касту, управляющую Колумбией.
Безземельные крестьяне боролись против этой несправедливости, пополняя отряды левых партизан. А крупные землевладельцы, к числу которых относилась семья Альваро Урибе, воевали против них с помощью специально созданных частных армий, получивших известность под названием парамилитарес.
При этом, латифундисты всегда были тесно связаны с наркобизнесом – и Урибе не стал здесь исключением.
В 1982 году его избрали мэром города Медельин, который являлся в то время мировой столицей наркоторговли. Молодого Альваро сразу начали обвинять в связях с местными наркобаронами – Эскобаром, Карлосом Ледером и братьями Очоа. Под давлением этих разоблачений он был вынужден вскоре подать в отставку. А в 1984 году, когда полиция захватила нарколабораторию Пабло Эскобара, там обнаружили вертолет Hughes 500, принадлежавший семье Урибе – с помощью которого наркос могли перевозить кокаин за пределы страны.
Все это не помешало карьере Альваро Урибе. "Мясоруб" учился Гарварде, а затем в Оксфорде, где установил личные контакты с американским и европейским истеблишментом. Во времена президентства Рональда Рейгана этот колумбийский латифундист пугал западных политиков угрозой со стороны левых партизан – заявляя о том, что они якобы являлись агентами Москвы и хотели превратить Колумбию в новую Кубу.
В итоге на Западе сделали ставку на Урибе, который стал любимцем американской прессы, представлявшей этого политика в образе сильного лидера и образцового демократа. Опираясь на поддержку администрации Джорджа Буша-младшего он избрался президентом Колумбии и первым делом узаконил подразделения головорезов, которые подчинялись землевладельцам и наркоторговцам.
Группировкам парамилитарес предоставили статус частных охранных агентств, получивших право безнаказанно терроризировать нелояльное настроенное к правительству население. И это обернулось кошмарной волной насилия, от которой пострадали миллионы простых колумбийцев.
В 2007 году нынешний президент Колумбии Густаво Петро уличил Альваро Урибе в том, что его плантации превратились в базы ультраправых боевиков, виновных в резне мирного населения. А также обнародовал новые факты, подтверждавшие связи между семьей Урибе и наркобоссами Медельина.
Однако "Мясоруб" находился под защитой высоких покровителей из США, которые долгое время не давали его в обиду. В 2003 году он полностью поддержал преступную агрессию в Ираке и даже заявил, что будет рад, если Пентагон направит американские войска в Колумбию, чтобы покончить с левыми партизанами.
Этот латиноамериканский Зеленский окончательно превратил свое государство в филиал Североатлантического альянса – и Колумбия по сей день является единственным ассоциированным членом НАТО в Латинской Америке.
Военные инструкторы из западных стран в течение многих работали с отрядами колумбийских парамилитарес. И в результате подготовили армию безжалостных наемников, которая теперь используется на территории Украины.
Сейчас в Колумбии настали новые времена. Действующий левый президент Густаво Петро является давним критиком Урибе, и одиозного "Мясоруба" наконец осудили – хотя общественность считает этот приговор слишком мягким.
Кроме того, колумбийские власти объявили о намерениях разорвать связи с НАТО, потому что связанные с ним структуры вербуют бывших ультраправых боевиков в интересах киевского режима. А Запад, в свою очередь, может использовать участников украинского конфликта, чтобы устроить в Колумбии правый переворот, и привести к власти очередного Урибе.
О том, как нынешний президент Бразилии Лулу борется с США и империализмом и глобализмом "Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле"
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