https://ukraina.ru/20250716/zhabotikaba-pomogaet-kak-tramp-podnyal-reyting-lule-1065322205.html

Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле

Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле - 16.07.2025 Украина.ру

Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал указ, который позволяет приостановить концессии американских предпринимателей на территории самой большой латиноамериканской страны.

2025-07-16T10:59

2025-07-16T10:59

2025-07-16T11:14

бразилия

сша

вашингтон

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брикс

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Этот декрет вступит в действие, если Соединенные Штаты Америки введут пятидесятипроцентные пошлины на бразильские товары. Дональд Трамп обещал, что новые тарифы вступят в действие 1 августа, но теперь в Белом доме серьезно задумаются о последствиях подобного шага. Поскольку ответные меры президента Лулы нанесут удар по многим американским компаниям, которые давно работают на огромном бразильском рынке.Конфронтация между Бразилией и США обострилась в начале текущего месяца, на фоне проходившего в Рио-де-Жанейро саммита БРИКС.Его участники обсудили перспективы дедолларизации мировой экономики, в очередной раз раскритиковали агрессивную санкционную политику Запада, а также выступили с осуждением американского нападения на Иран.Это вызвало эмоциональную реакцию со стороны Трампа. Президент Соединенных Штатов Америки обвинил государства БРИКС в попытке подорвать глобальное доминирование американской валюты и пообещал ввести против членов этого экономического альянса новые санкции.А затем в Вашингтоне объявили о решении наказать Бразилию специальными пошлинами – под предлогом того, что Лула якобы преследует сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, который поддерживает тесные контакты с американцами.Луис Инасиу Лула да Силва ответил на угрозы Белого дома быстрыми и эффективными действиями.Для начала, президент Бразилии опубликовал креативное видео, записанное на плантации жаботикабы. Это необычное растение, которое также известно как "бразильское виноградное дерево", напоминает по внешнему виду виноград – но его плоды располагаются прямо на ветках и на стволах. Жаботикаба почти не культивируется в других странах мира и является для бразильцев чем-то вроде национального символа. Из нее делают варенье, вино, мармелад, а также используют в качестве лекарственного средства от диареи.Комментируя угрозу новых американских санкций, Лула пообещал накормить Дональда Трампа плодами жаботикабы – явно намекая на ее целебное действие. В Бразилии по достоинству оценили его сочный политический юмор. Ролик приобрел в стране огромную популярность, и его перевели на разные языки – попутно объясняя иностранцам, что эти ягоды хорошо помогают против поноса.Однако бразильское правительство сразу продемонстрировало, что его ответ на внешнее давление не покажется американцам забавной шуткой.Новый указ Лулы, направленный на защиту от "одностороннего применения торговых, финансовых или инвестиционных санкций", подрывающих бразильский суверенитет, нанесет американскому бизнесу серьезный ущерб. Тем более, что президент Бразилии одновременно распорядился создать особый государственный комитет, который будет заниматься выработкой ответных мер на пошлины США.Американские корпорации традиционно имеют в торговле с Бразилией большой профицит. Бразильские власти до сих пор позволяли им участвовать в различных концессиях, занимаясь реализацией строительных проектов, разработкой природных ископаемых, эксплуатацией сельскохозяйственных ресурсов.Такое положение дел сложилось еще в прошлом веке, во время правления проамериканских ультраправых диктаторов, с которыми боролся в свои молодые годы Лула да Силва – активист Партии трудящихся, работавший токарем на заводе.Во время первых двух президентских сроков Лула предпринимал некоторые попытки ограничить американскую торговую монополию в Бразилии. Он заявил о необходимости развития суверенной национальной экономики, стимулировал развитие производства и развивал торговое партнерство с государствами из альянса БРИКС.В результате легендарный политик оказался в тюрьме, куда его посадили по сфальсифицированным обвинениям в коррупции. Это стало итогом ползучего переворота, за которым стояла сформированная в эпоху диктатуры элита, которая всегда поддерживала разносторонние отношения с Вашингтоном. Но благодаря своей популярности "народный президент" вышел на свободу и добился снятия обвинений – а потом снова стал президентом.Непотопляемый Лула успешно справился с раковым заболеванием и собирается баллотироваться на этот пост в следующем году, когда в Бразилии состоятся очередные президентские выборы. Но его планы категорически не устраивают американцев, которые, как и прежде, делают ставку на кандидата от правых сил. Тем более, что бразильские ультраправые опираются на поддержку евангелистских общин, тесно связанных с американскими республиканцами.Этот специфический симбиоз тоже сложился во времена диктаторских режимов, когда администрация президента Ричарда Никсона массово отправляла в Бразилию пасторов-миссионеров – чтобы нейтрализовать сторонников католической "теологии освобождения", которые активно участвовали в борьбе против западного империалистического господства.Санкционные атаки Трампа и его постоянные выпады против Лулы должны были подорвать позиции бразильского президента. Но социология показала, что они привели к совершенно обратному результату."Лула должен будет проставиться перед Трампом за объявление о тарифах. Ведь во многом именно благодаря этому удалось поправить рейтинг бразильского лидера, неодобрение политикой которого месяц назад выражали почти 52% респондентов, опрошенных социологической службой Atlas.Согласно опубликованным сегодня данным свежего опроса, доля недовольных Лулой сократилась до 50,3%, в то время как поддержку бразильскому лидеру высказывают 49,7% против 47,3% в июне. Именно эти социологи ранее наиболее точно предсказывали результаты всех последних выборов в Бразилии", – комментирует эти события эксперт Дарья Юрьева, автор телеграм-канала о событиях и тенденциях в Латинской Америке "Por qué no te callas?".Так что теперь все видят – жаботикаба действительно помогает. О том, что думают эксперты по поводу последних заявлений Трампа - в статье Виктории Титовой "Ультиматум Трампа: эскалация или тонкая игра?"

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бразилия, сша, вашингтон, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, брикс, эксклюзив