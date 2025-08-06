Покровск практически окружен, оборона Константиновки ухудшается с каждым днем - 06.08.2025 Украина.ру
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Покровск практически окружен, оборона Константиновки ухудшается с каждым днем
Покровск практически окружен, оборона Константиновки ухудшается с каждым днем - 06.08.2025 Украина.ру
Покровск практически окружен, оборона Константиновки ухудшается с каждым днем
О военной ситуации в ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2025-08-06T04:10
2025-08-06T04:10
эксклюзив
часов яр
покровск/красноармейск
константиновка
александр чаленко
александр "варяг" матюшин
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После освобождения Часов Яра и Торецка следующими городами ДНР, из которых будут выбиты ВСУ, станут Покровск и Константиновка.Покровск фактически окружен. Его администрация переехала на север – в населенный пункт Доброполье. Сам же город украинская армия может покинуть только через узкий коридор – населенный пункт Гришино, через который идет снабжение гарнизона. Сейчас, по разным сведениям, Покровск обороняют от 4 до 6 украинских бригад.В свою очередь наступающую группировку российской армии на этом направлении оценивают примерно в 100-120 тысяч человек. Никаких "мясных штурмов", никакого штурма в лоб. Тактика российской армии понятна – планомерное окружение Покровско-Мирноградской агломерации, перерезание логистики ВСУ и изоляция театра военных действий.Всем понятно, что падение города предрешено, поэтому многие военные эксперты, в том числе украинские и западные, говорят о том, что лучшим решением будет оставление Покровска ВСУ, но, как и раньше это было с Бахмутом и Авдеевкой, украинские власти решили этого не делать, превратив город в "фортецю"."В настоящий момент российская армия применяет тактику просачивания в город малыми группами. Сплошного фронта нет. Поэтому в последние недели даже в украинских пабликах появляется информация и даже видео, как наши ДРГ заходят в город, причем проникают в самый его центр. Недавно туда зашла целая рота 30-го гвардейского полка. Правда, из-за того, что пока еще наша логистика неустойчива, ей пришлось откатиться обратно, чтобы не быть уничтоженной. Враг огрызается дронами и артиллерийскими ударами", - рассказывает Александр "Варяг" Матюшин.Российская армия захватила населенный пункт Родинское и железную дорогу на северо-востоке от города. В общем, оборона Покровска сейчас находится на грани падения, но точно предсказать, произойдет ли это до конца августа, нельзя.Сгущаются тучи и над обороной Константиновки, которая является одним из звеньев в обороне Славянско-Краматорской агломерации. Овладение Часовым Яром, высота которого достигает 227 метров над уровнем моря помогает российской армии держать под артиллерийским контролем Константиновку, находящуюся на высоте в 86 м, и расстояние до которой 12 км."Сейчас наши подразделения штурмуют Клебан-Бык, поселок к югу от Константиновки, который находится на высоте в 134 м. Там же рядом и ландшафтный парк, и водохранилище. Если мы всем этим овладеем, то нам легче будет освободить Константиновку. Враг там очень упорно обороняется, но обстановка для него ухудшается там с каждым днем.Туда переброшены элитные украинские части: "Кракен"*, "Азов"*, "Волки Да Винчи", "Птахи Мадьяра" и "Рарог". Последние два подразделения специализируются на беспилотниках. Они постоянно контратакуют, чтобы отбить у нас обратно Часов Яр, но у них не получается", - рассказал Матюшин.Читайте интервью Александра Чаленко с военврачом Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребят *Организация, которая внесена в РФ в список экстремистов и террористов, деятельность на территории РФ запрещена
https://ukraina.ru/20250805/bitva-za-pokrovsk-voennyy-analitik-rasskazal-pochemu-ukrainskaya-oborona-treschit-po-shvam-1066478848.html
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, часов яр, покровск/красноармейск, константиновка, александр чаленко, александр "варяг" матюшин
Эксклюзив, Часов Яр, Покровск/Красноармейск, Константиновка, Александр Чаленко, Александр "Варяг" Матюшин

Покровск практически окружен, оборона Константиновки ухудшается с каждым днем

04:10 06.08.2025
 
© Украина.руКоллаж: Покровск, ВС РФ, танк
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Украина.ру
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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О военной ситуации в ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
После освобождения Часов Яра и Торецка следующими городами ДНР, из которых будут выбиты ВСУ, станут Покровск и Константиновка.
Покровск фактически окружен. Его администрация переехала на север – в населенный пункт Доброполье. Сам же город украинская армия может покинуть только через узкий коридор – населенный пункт Гришино, через который идет снабжение гарнизона. Сейчас, по разным сведениям, Покровск обороняют от 4 до 6 украинских бригад.
В свою очередь наступающую группировку российской армии на этом направлении оценивают примерно в 100-120 тысяч человек. Никаких "мясных штурмов", никакого штурма в лоб. Тактика российской армии понятна – планомерное окружение Покровско-Мирноградской агломерации, перерезание логистики ВСУ и изоляция театра военных действий.
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вчера, 12:00
Битва за Покровск: военный аналитик рассказал, почему украинская оборона трещит по швамБыстрое продвижение российских войск под Покровском (Красноармейск) стало возможным благодаря эффективной тактике и ослаблению обороны ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Всем понятно, что падение города предрешено, поэтому многие военные эксперты, в том числе украинские и западные, говорят о том, что лучшим решением будет оставление Покровска ВСУ, но, как и раньше это было с Бахмутом и Авдеевкой, украинские власти решили этого не делать, превратив город в "фортецю".
"В настоящий момент российская армия применяет тактику просачивания в город малыми группами. Сплошного фронта нет. Поэтому в последние недели даже в украинских пабликах появляется информация и даже видео, как наши ДРГ заходят в город, причем проникают в самый его центр. Недавно туда зашла целая рота 30-го гвардейского полка. Правда, из-за того, что пока еще наша логистика неустойчива, ей пришлось откатиться обратно, чтобы не быть уничтоженной. Враг огрызается дронами и артиллерийскими ударами", - рассказывает Александр "Варяг" Матюшин.
Российская армия захватила населенный пункт Родинское и железную дорогу на северо-востоке от города. В общем, оборона Покровска сейчас находится на грани падения, но точно предсказать, произойдет ли это до конца августа, нельзя.
Сгущаются тучи и над обороной Константиновки, которая является одним из звеньев в обороне Славянско-Краматорской агломерации. Овладение Часовым Яром, высота которого достигает 227 метров над уровнем моря помогает российской армии держать под артиллерийским контролем Константиновку, находящуюся на высоте в 86 м, и расстояние до которой 12 км.
"Сейчас наши подразделения штурмуют Клебан-Бык, поселок к югу от Константиновки, который находится на высоте в 134 м. Там же рядом и ландшафтный парк, и водохранилище. Если мы всем этим овладеем, то нам легче будет освободить Константиновку. Враг там очень упорно обороняется, но обстановка для него ухудшается там с каждым днем.
Туда переброшены элитные украинские части: "Кракен"*, "Азов"*, "Волки Да Винчи", "Птахи Мадьяра" и "Рарог". Последние два подразделения специализируются на беспилотниках. Они постоянно контратакуют, чтобы отбить у нас обратно Часов Яр, но у них не получается", - рассказал Матюшин.
Читайте интервью Александра Чаленко с военврачом Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребят
*Организация, которая внесена в РФ в список экстремистов и террористов, деятельность на территории РФ запрещена
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ЭксклюзивЧасов ЯрПокровск/КрасноармейскКонстантиновкаАлександр ЧаленкоАлександр "Варяг" Матюшин
 
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