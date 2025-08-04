https://ukraina.ru/20250804/tatyana-chita-vinnik-sozhgla-na-svo-legkie-lishilas-pochki-oskolki-v-tele-no-glavnoe---spasala-rebyat-1065349848.html

Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребят

Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребят - 04.08.2025 Украина.ру

Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребят

Военно-полевой врач Татьяна Винник (позывной "Чита́") рассказала изданию Украина.ру, почему на момент освобождения Мелитополя в 2022 году, будучи гражданкой Украины, она вместе с мужем пошла воевать за Россию

2025-08-04T13:33

2025-08-04T13:33

2025-08-04T13:33

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Она дочь советского военного летчика. Родилась в Кузбассе, с раннего детства общалась с военными. Как признается сама, это в немалой степени повлияло впоследствии на ее решение идти на СВО, но изначально Татьяна выбрала мирную профессию врача.- Татьяна, как вы с мужем, граждане Украины, проживавшие на ее территории, когда началась СВО, решили присоединиться к российской армии и принять участие в Специальной военной операции?- В начале СВО я проживала в городе Мелитополе, в Запорожской области. Когда началась сама СВО, мне позвонили наши ребята и попросили помощи, и так все и началось.- Знаю, что у вас отец был советским летчиком? Правильно, что вы дочь советского офицера?-Да, отец у меня был майором, летчиком еще в советской армии. Умер он уже давно, только развалился СССР. Похоронен тут же, в Мелитополе, и поэтому мы тут и остались. Сами мы из Забайкальского края.- И вот вы решили пойти вместе с мужем на специальную военную операцию. И какие были ваши дальнейшие действия?- Поначалу я спасала раненых. Муж был тут, при Народной милиции: обеспечивал правопорядок, а также задержание террористов и диверсантов. Потом, в 23-м году мы подписали контракт и ушли на СВО. Вступили в добровольческое подразделение. Работали в Херсонской области. Работали с ранеными: эвакуация и стабилизация. Спасали ребят. Муж, поскольку он снайпер, был в группе прикрытия эвакуационной бригады.- Он служил в армии до СВО, правильно понимаю?-Да, он, во-первых, 16 лет работал в группе быстрого реагирования, навыки у него есть. Мечтал с детства быть снайпером и стал им. Он, когда был на службе в армии, охранял разного рода объекты в Одесском военном округе. А потом перешел на службу в милицию, и 16 лет отработал в группе быстрого реагирования.- Были у вас ранения за это время?- Были и ранения, и контузии. В основном это были сбросы с тяжелого украинского дрона "Баба-Яга". Наблюдаем однажды за сектором. Летит "Баба-Яга", на ней 120-я мина, дрон зависает над нами и сбрасывает мину. Когда возле тебя прилетает 120-я мина, у тебя зачастую развивается баротравма - по-человечески это называется контузией. В итоге ты либо на месте капаешься, либо совсем тяжелый уезжаешь в госпиталь.Поскольку у нас, как обычно, на фронте медиков не хватает, и очень бы хотелось, чтобы туда приходило больше квалифицированного медицинского персонала, зачастую ты просто не эвакуируешься, а остаешься с ребятами. Просто ребят все равно гораздо больше жаль, чем себя.- Вы не эвакуировались, а оставались?- Эвакуировалась я только в тяжелых случаях, и то ненадолго, возвращалась назад. Например, когда меня ранило в ноги. Обе сейчас целы и на месте, слава Богу. Но ноги, это не так страшно. Больше боялась, чтобы в руки не ранило. На ноги протез надел в крайнем случае, да и пошел. А руки… медик без рук, это уже не медик.Правда, пару органов нет и еще куча осколков в теле. Легкие "доблестный" желтый фосфор попалил - фосфорные снаряды прилетели. Когда эвакуировали бойцов, я и мой напарник, позывной "Борщ", надышались им. Еще почку потеряла из-за ранения. В бронежилете была, но мы стояли над раненым, и так получилось, что залетело снизу, и по траектории попало четко в почку. Я еще даже не на контракте была, просто помогала.- А вы получили ветеранское удостоверение?- Да, у меня есть удостоверение ветерана боевых действий. Возвращаясь в ряды гражданских пришлось много документов восстанавливать: подтверждать права собственности на квартиру, получать статус ветерана боевых действий, оформлять бумаги в образовательном учреждении и военкомате. В этих всех вопросах очень помогли в фонде "Защитники Отечества".- Муж продолжает воевать или тоже вместе с вами на гражданке?- Нет, мы все вместе, на гражданке работаем. Центр военно-спортивного воспитания молодежи "Воин". Тренируем наших ребят.- А какие у вас боевые награды?- Да, медаль "За спасение погибавших". Ездила в этом году, в феврале, в Москву на вручение, получила награду за спасение ребят.- А почему вы взяли себе позывной "Чита"?- Чита – это город в Байкальский крае в тайге. Я оттуда родом, поэтому командир дал мне такой позывной.- Расскажите, пожалуйста, самые запоминающие случаи, которые произошли с Вами на фронте?- Про раненых могу рассказать. С ними вечно какие-нибудь случаи происходят. Расскажу про отчаянного бойца, который по всем медицинским показаниям… в общем, его жизнь была под сомнением. К нам, в ППД, прилетело, сортировали раненных мы вдвоем с "Кипишем".У парня были множественные осколочные минно-взрывные ранения: и живот, и легкие, и ноги, и руки. В общем, там была "красивая" картина. Поскольку он был тяжелый, оставили его на потом и оказывали помощь другим. Но парень был не промах. Схватив меня за руку, сказал: я сегодня не умру. Я опешила немного, спрашиваю: это с чего ты так решил? Он отвечает: так я ж не могу умереть, у меня жена сегодня на кесарево, я должен ей в 11 часов позвонить.У парня был стимул жить, потому что жена у него сегодня рожает, и он обещал позвонить ей после кесарева. Он не позвонил, но жив остался, позвонил врач, узнал о состоянии ребенка мамы, объяснил, что все нормально. Парень остался жить, до сих пор общаемся. Хороший у него ребятенок. Позывной у парня "Гном".- Гном? Он что, маленький?- Нет, 2,20 ростом. Еще одна история: бежит ко мне боец, кричит: мне руку оторвало. Я смотрю на него, говорю: в смысле тебе ее оторвало, если у тебя руки на месте, а он, кипишной мальчишка, говорит: ты что, не видишь, что у меня руки нет? Я: ну так ты покажи, где нет. Он: я туда не буду смотреть. Я говорю: да нет, посмотри, давай, ты мне поможешь? Спрашиваю: подержишь? Он: да. А, ну вот, рука на месте, а мы орали, что нам руку оторвало. Было касательное ранение руки, а он подумал, что ему руку оторвало. Ну, бывают и такие у нас парни.Был боец, у него вся челюсть была разворочена. При этом он героически мне помогал загружать раненых в "буханочку". "Я тебе помогу, а потом уже я". Вот такие у нас есть отчаянные парни.Была грустная история, когда мы с бойцами эвакуировали маленькую девочку, 8 лет, без двух ножек, гражданскую. Прилетел HIMERS, девочки ножки оторвало. И наш боец героически бежал ко мне с этим детенышем. Оказал первую медицинскую помощь: наложил жгут и бежал с ней почти 5 километров ко мне.- Кошмар. Спасли девочку, да?-Да, девочка все нормально, восстанавливается, держим с ней связь. С детьми больше проблем с протезами, они же растут. Но главное она жива.Многие парни, не смотря на тяжелые ранения возвращаются в строй. Кто-то воюет с ампутированной рукой, у кого-то нет ног – установлены хорошие протезы. Не захотели уходить. Говорят, пока не закончатся боевые действия, пока все не освободим, будем воевать. Много таких случаев. У нас даже девушка-штурмовик воюет на протезе. У нее нет ноги, ампутация выше колена. Вот поставили протез, и она воюет. Правда, переучилась на оператора БПЛА. И продолжает дальше пребывать в строю.О том, как воевал в Нью-Йорке журналисту Александру Чаленко рас сказал боец с позывным "Лейтенант": "В 23-м сбил "Бабу-Ягу" и получил медаль "За отвагу", в 24-м чуть не погиб от БПЛА"

https://ukraina.ru/20250723/evgeniy-kuba-ovechkin-poteryal-oba-glaza-na-svo-no-ne-sdalsya---uchus-v-meditsinskom-kolledzhe-1065823033.html

https://ukraina.ru/20250721/est-i-normalnye-ukraintsy-zampolit-zhak-o-tom-kak-batalon-iz-byvshikh-vsu-shnikov-voyuet-v-dnr---1065668358.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, мелитополь, fpv-дрон, "баба-яга", сво, украина, россия, тарзан, украина.ру