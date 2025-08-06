"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции - 06.08.2025 Украина.ру
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"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции
"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции - 06.08.2025 Украина.ру
"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции
Возвращение Херсона может потребовать проведения десантных операций с участием Днепровской флотилии и Черноморского флота. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2025-08-06T06:00
2025-08-06T06:00
новости
херсон
россия
сергей горбачев
днепр
днепр (река)
десант
морпехи
пехота
морская пехота
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Комментируя перспективы херсонского направления, Горбачёв напомнил: "В 2022 году мы ушли с высокого берега Днепра, на котором находится Херсон, в низину. Аргументация подобного рода действий была сомнительной. Херсон — это столица субъекта Российской Федерации".Эксперт убеждён: "Если мы ушли из него, то обязаны его забрать. Полагаю, что для этого понадобится целый комплекс мероприятий, среди которых будут и действия десанта в разном формате. Начиная от высадки разведывательно-десантных групп и заканчивая операциями, о масштабе которых судить сложно сейчас".Горбачёв оценил имеющиеся силы: "У нас сформирована Днепровская флотилия, которая обладает плавсредствами москитного флота. Серьёзный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот".Однако он отметил осложняющие факторы: "Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря. Поэтому то, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее"."То, что наша морская пехота героически действует на суше, это прекрасно... Но классика действий ВДВ и морской пехоты — это с моря и воздуха — на землю в бой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
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херсон
россия
днепр
днепр (река)
херсонское направление
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новости, херсон, россия, сергей горбачев, днепр, днепр (река), десант, морпехи, пехота, морская пехота, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, херсонское направление, новости сво сейчас, эксперты, аналитика, украина аналитика
Новости, Херсон, Россия, Сергей Горбачев, Днепр, Днепр (река), десант, морпехи, пехота, морская пехота, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Херсонское направление, новости СВО сейчас, эксперты, Аналитика, Украина аналитика

"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции

06:00 06.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Возвращение Херсона может потребовать проведения десантных операций с участием Днепровской флотилии и Черноморского флота. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Комментируя перспективы херсонского направления, Горбачёв напомнил: "В 2022 году мы ушли с высокого берега Днепра, на котором находится Херсон, в низину. Аргументация подобного рода действий была сомнительной. Херсон — это столица субъекта Российской Федерации".
Эксперт убеждён: "Если мы ушли из него, то обязаны его забрать. Полагаю, что для этого понадобится целый комплекс мероприятий, среди которых будут и действия десанта в разном формате. Начиная от высадки разведывательно-десантных групп и заканчивая операциями, о масштабе которых судить сложно сейчас".
Горбачёв оценил имеющиеся силы: "У нас сформирована Днепровская флотилия, которая обладает плавсредствами москитного флота. Серьёзный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот".
Однако он отметил осложняющие факторы: "Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря. Поэтому то, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее".
"То, что наша морская пехота героически действует на суше, это прекрасно... Но классика действий ВДВ и морской пехоты — это с моря и воздуха — на землю в бой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
Василий Дандыкин интервью - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
23 июля, 18:00
Василий Дандыкин: Русский флот защитит Калининград, отстоит Севморпуть и не даст НАТО пролезть на КаспийСлухи о кончине Черноморского флота сильно преувеличены. Он еще скажет свое слово. Более того, мы сформировали Днепровскую флотилию. Она тоже эффективно участвует в СВО. Ее звездный час еще впереди, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
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