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"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции

"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции - 06.08.2025 Украина.ру

"Мы обязаны забрать Херсон обратно": военный эксперт о возможной десантной операции

Возвращение Херсона может потребовать проведения десантных операций с участием Днепровской флотилии и Черноморского флота. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2025-08-06T06:00

2025-08-06T06:00

2025-08-06T06:00

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десант

морпехи

пехота

морская пехота

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Комментируя перспективы херсонского направления, Горбачёв напомнил: "В 2022 году мы ушли с высокого берега Днепра, на котором находится Херсон, в низину. Аргументация подобного рода действий была сомнительной. Херсон — это столица субъекта Российской Федерации".Эксперт убеждён: "Если мы ушли из него, то обязаны его забрать. Полагаю, что для этого понадобится целый комплекс мероприятий, среди которых будут и действия десанта в разном формате. Начиная от высадки разведывательно-десантных групп и заканчивая операциями, о масштабе которых судить сложно сейчас".Горбачёв оценил имеющиеся силы: "У нас сформирована Днепровская флотилия, которая обладает плавсредствами москитного флота. Серьёзный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот".Однако он отметил осложняющие факторы: "Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря. Поэтому то, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее"."То, что наша морская пехота героически действует на суше, это прекрасно... Но классика действий ВДВ и морской пехоты — это с моря и воздуха — на землю в бой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".

https://ukraina.ru/20250723/1065824683.html

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