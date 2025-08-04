https://ukraina.ru/20250804/sergey-gorbachev-chtoby-osvobodit-kherson-i-odessu-rossii-nado-vernutsya-k-klassike-desantnykh-1066448421.html

Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций

Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций - 04.08.2025 Украина.ру

Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций

Черное море для атомных субмарин — это лужа или корыто. Атомные лодки действуют в океане на больших просторах и на больших глубинах. Они могут решать боевые задачи, не подходя близко к нашим берегам из позиционных районов в Средиземном море, Атлантике, северных морей. Вся европейская часть России может находиться под их ударом.

2025-08-04T19:02

2025-08-04T19:02

2025-08-04T19:02

интервью

черное море

средиземное море

россия

сергей горбачев

дональд трамп

николай патрушев

снг

северный поток

вмф

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.Президент США Дональд Трамп сказал, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Позднее американский лидер сказал, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".- Сергей Павлович, о каких субмаринах может идти речь и какой потенциальный ущерб они могут нанести?- Планирование и использование подводных лодок, а в США есть только атомные подлодки, это серьезный процесс, который по щелчку пальцев организовать сложно. Экипажи американской подлодки бывают двух типов: синий и золотой. Они сменяют друг друга во время несения службы. Поэтому заявление Трампа отдает дилетантизмом. Оно настолько абстрактное, что его сложно оценивать, потому что деятельность подводных лодок включена формат боевого патрулирования в строго отведенных районах.Это дизельная подлодка или надводный корабль могут безболезненно выйти в какой-то район и ходить по линии территориальных вод. Атомные подлодки таким образом не используются. Они ходят в строго намеченных районах, где есть система их защиты. Более того, в СМИ разгоняется информация, что Трамп послал подлодки чуть ли не в Черное море. Такие заявления делают псевдо-эксперты.Подводные и надводные корабли с ядерной энергетической установкой запрещено использовать в акватории Черного моря комплексом мер и международных соглашений. В свое время в Керчи на заводе "Залив" имени Бутомы построили единственный в СССР атомный лихтеровоз "Севморпуть". Его вывели за Босфор и ядерный реактор он включил только в Средиземном море, потому что в Черном море это было запрещено.Черное море для атомных субмарин — это лужа или корыто. Атомные лодки действуют в океане на больших просторах и на больших глубинах. Они могут решать боевые задачи, не подходя близко к нашим берегам из позиционных районов в Средиземном море, Атлантике, северных морей. Вся европейская часть России может находиться под их ударом.Лодкам баллистическими ракетами типа "Трайден" или многоцелевым с теми же "Томагавками" нет смысла подходить к нашим берегам, чтобы решить какую-то задачу. То же касается и других театров боевых действий. Им нет смысла входить в воды Балтики, хотя в Балтийском море корабли с ядерной энергетической установкой находиться могут. К примеру, по Ираку и Ирану били, находясь в Средиземном и Аравийском морях.- Отслеживают ли перемещение атомных субмарин США наши противолодочные силы?- Мы примерно знаем, где находятся их позиционные районы. Чтобы точно знать, где находятся АПЛ, нужно проводить противолодочные операции. Это деятельность, в которой принимают участие космическая разведка, противолодочная авиация, надводные корабли и подлодки. Существует система стационарных буев, которые прослушивают толщу водной среды. Есть средства радиоэлектронной разведки, когда прослушивается эфир, специалисты стремятся внедриться в каналы связи.В мировом океане у нас присутствуют единичные силы, которые не способны решать задачи поиска подводных лодок противника. К сожалению, так сложилось. Более того, месяц назад из Средиземного моря ушел наш последний надводный корабль – фрегат "Адмирал Григорович". Больше у нас боевых кораблей в Средиземном море не осталось.Полагаю, что у нас еще действуют корабли связи, разведки, но это капля тех возможностей, которые мы имели до ухода из Тартуса (Сирия). Что говорить тогда об удаленных районах мирового океана, об Атлантике, Тихом океане. Там мы присутствуем, увы, в единичном формате, в то время как наш вероятный противник там активно действует. Исключение могут составлять полярные районы, где наши подводные силы действуют в формате автономного плавания.- В день Военно-морского флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм". Кажется, что изюминкой этих учений было использование безэкипажных морских катеров для поражения надводных целей. К какому сценарию морской войны готовится наш ВМФ?- Изюминка, о которой вы говорите, необходимая составляющая войны на море. Но это был лишь эпизод использования новых боевых сил. На этих учениях отрабатывались оперативные задачи, связанные с обеспечением безопасности в прибрежных районах. Использование БЭК и БПЛА — это уже повседневная рутина.Такой же экзотикой когда-то были крылатые ракеты, автоматическая артиллерия, зенитные управляемые ракеты, авиация. К примеру, сейчас без наличия вертолета кораблю в открытом море делать нечего.Я бы акцентировал внимание на другом. У нас принята кораблестроительная программа до 2050 года. До ее окончания 25 лет. Это срок карьеры офицера. Тот, кто сейчас лейтенант, через 25 лет станет старшим офицером. За этот период у нас должен быть построен флот с новыми боевыми возможностями, который был бы сопоставим с флотом противника.К сожалению, флот у нас строится единичными экземплярами, что не позволяет удешевить продукцию и в полной мере уйти от импортозамещения. У нашего вероятного противника и у партнеров многое уже поставлено на поток. Достаточно проанализировать сколько кораблей строится на стапелях США, Китая, Индии и Турции.- Глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО готовит серьезные провокации на участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру. Эти действия будут равносильны объявлению войны?- Такая угроза действительно существует, это доказано за последние несколько лет. Например, подрыв "Северного потока", на который мы пока еще не дали ответ, означает не что иное как теракт. Или подрыв пяти танкеров, которые перевозили российскую нефть, только в этом году. Один из таких инцидентов произошел в Усть-Луге.В прошлом году в Средиземном море было потоплено судно российской компании "Оборонлогистика" Ursa Major. В районе гибели судна впоследствии было замечено океанографическое судно "Янтарь" с соответствующими полномочиями. Результаты расследования, которое оно проводило, не оглашены.На Балтике под различными предлогами задерживались наши суда. Экипажи обвинялись в повреждении подводных кабелей. Выводы уже необходимо сделать и применить ответные меры.- Вероятно, подрывы наших судов — это работа боевых пловцов? Какой ответ мы можем дать?- Могут применяться и безэкипажные средства поражения. Необходимо собрать улики, провести расследование. Для этого у нас есть агентура, Служба внешней разведки (СВР). Есть пример антипиратской операции "Аталанта", которую провели военно-морские силы Евросоюза против сомалийских пиратов. И на наших кораблях размещаются подразделения морской пехоты, которые решают контртеррористические задачи.Но все это лишь один из методов. Сюда же относится строительство кораблей, судов обеспечения создание средств РЭБ и развитие морской авиации, которая находится у нас в сложном положении. Ведь главная ударная мощь Советского флота с точки зрения антиавианосной составляющей заключалась как раз в морских ракетоносных авиационных дивизиях. Их называли убийцами авианосцев. Сейчас их нет. Необходимо обращаться к опыту предыдущих поколений. Для этого нужна политическая воля и деньги.Сейчас мы не можем построить боевые корабли водоизмещением в 8 тысяч тонн. А Советский Союз строил авианосцы за 40 тысяч тонн водоизмещения. Сегодня не можем построить даже эсминец.- На днях наши ВКС нанесли бомбовый удар по мосту, который соединяет Херсон с районом Остров. Некоторые источники со стороны противника сочли это частью подготовки к десантной операции на Днепре. Возможны ли в современных условиях операции такого рода?- Напомню, что в 2022 году мы ушли с высокого берега Днепра, на котором находится Херсон, в низину. Аргументация подобного рода действий была весьма сомнительной. Херсон — это столица субъекта Федерации. Если мы ушли из него, то обязаны его забрать. Полагаю, что для этого понадобится целый комплекс мероприятий, среди которых будут и действия десанта в разном формате. Начиная от высадки разведывательно-десантных групп и заканчивая операциями, о масштабе которых судить сложно сейчас. У нас сформирована Днепровская флотилия, которая обладает плавсредствами москитного флота. Серьезный потенциал для высадки десанта имеет Черноморский флот. Хотя украинцы выставили около 400 морских мин только в северо-западной части Черного моря. Поэтому то, что можно было выполнить в феврале-марте 2022 года, сейчас сделать будет сложнее.То, что наша морская пехота героически действует на суше, это прекрасно, мы гордимся нашими морскими пехотинцами. Но откровенно надо сказать, что они решают несвойственные им задачи. Эти задачи должны выполнять мотострелки. Но жизнь заставила действовать именно так.А классика действий ВДВ и морской пехоты - это с моря и воздуха – на землю в бой. Захват плацдарма, его оборона и расширение. Думаю, такие планы у нас есть. Для этого необходима оценка сил противника на том же Херсонском, Одесском или Измаильском направлениях. То, что это произойдет, считаю неизбежным, потому что по-другому действовать там не получится.Подробнее о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у Сум

https://ukraina.ru/20230418/1045431558.html

https://ukraina.ru/20250804/teatr-odnogo-aktera-chto-kroetsya-za-strannym-povedeniem-trampa-1066431393.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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