https://ukraina.ru/20250805/kak-zaschischayut-prava-uchastnikov-svo-intervyu-s-yuristom-o-glavnykh-problemakh-i-putyakh-ikh-resheniya-1066475968.html

Как защищают права участников СВО: интервью с юристом о главных проблемах и путях их решения

Как защищают права участников СВО: интервью с юристом о главных проблемах и путях их решения - 05.08.2025 Украина.ру

Как защищают права участников СВО: интервью с юристом о главных проблемах и путях их решения

С начала СВО к юристам всё чаще обращаются военнослужащие и их семьи с различными проблемами. Какие права чаще всего нарушают, как их отстоять и какие законы скоро изменятся? Разбираемся вместе с главой юридическая компании Suvorov Legal Андреем Суворовым

2025-08-05T18:28

2025-08-05T18:28

2025-08-05T18:29

сво

юрист

права человека

бойцы

интервью

курская область

луганская народная республика

украина

госдума

telegram

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— Андрей Александрович, вы часто встречаетесь с нарушениями прав бойцов на СВО. С чем вы сталкиваетесь чаще всего?— Мы сами не сталкиваемся, к нам обращаются участники специальной военной операции, которые либо уже завершили участие в ней, либо лица, которые находятся в госпитале на лечении, либо лица, которые еще принимают участие в СВО. А также обращаются их родственники. Это сестры, мамы и жены. Поэтому у каждой категории свои проблемы.— А какие категории военнослужащих чаще обращаются? Это мобилизованные, это добровольцы или это контрактники?- В основном это мобилизованные и контрактники.— С добровольцами таких проблем не возникает?- Так представляется. Мы когда беседуем с ними, мы документы не просим. У нас нет необходимости в этом. Как правило, либо пишут в мессенджеры, либо набирают номер телефона. Им нужна быстрая консультация здесь и сейчас.— Есть ли различия в проблемах мобилизованных и контрактников?- Различий нет. Различия появляются, когда речь идет о профессиональных военных. Есть люди, участвовавшие ещё в чеченской кампании, и сейчас проходящие лечение. У большинства из них проблемы связаны с медицинскими показаниями. Некоторые больше не могут полноценно выполнять свои обязанности — и это для них трагедия.Причины — объективные: тяжёлые заболевания, серьёзные ранения. Некоторые лежат не просто с аппаратом Илизарова, у них внутренние осколки. То есть человек постоянно находится в зоне риска, даже в повседневной жизни.Но служба в армии — это его осознанный выбор. Он посвятил этому всю свою жизнь. И теперь ему тяжело перестроиться.— И эти люди целенаправленно хотят вернуться в армию, добиваются через суд, чтобы их вернули в строй?— Да, они спрашивают, есть ли возможность каким-то образом вернуться в строй. Многие уже комиссованы — это одна ситуация. Есть и такие, кто уже осознал, что дальнейшая служба для них невозможна.— Насколько массовый характер носят сейчас эти обращения? Как часто нарушаются права военнослужащих, каков поток обращений, как его можно оценить?— Наша статистика пока незначительная. За всё время — примерно 25–30 обращений.— Это за весь период СВО?- Да, за весь период. Но основной поток пошёл с конца прошлого года и начала текущего. Раньше обращений не было. Видимо, люди начали отстаивать свои права, когда на законодательном уровне стал подниматься вопрос поддержки — не просто на словах, а через реальные социальные льготы, обеспечение, адаптацию после участия в СВО. Помощь близким родственникам, включая поступление в вузы. И люди стали понимать, что можно чего-то добиться через обращения в инстанции.Понятно, что большинство не обладает достаточными юридическими знаниями, чтобы самостоятельно готовить документы, жалобы, заявления. Поэтому они находят информацию в интернете, в том числе о нас, и выходят на связь — звонят, пишут в мессенджеры.— Действительно ли самая распространённая проблема — это задержки выплат? Часто ли семьи погибших или раненых военнослужащих вынуждены добиваться своих денег? Эта тема часто звучит в публичном пространстве. Как вы оцениваете её распространённость? Бывали ли у вас такие случаи?— Во-первых, подобный вопрос обсуждался кулуарно в юридическом сообществе. Якобы кто-то говорил, что все суды сейчас забиты исками от участников СВО, которым не выплачивается положенное довольствие.Да, насколько я понимаю, есть окладная часть и есть дополнительная часть — социальные выплаты за участие. Поэтому нужно различать, в чём именно возникает проблема. Если человек не является участником СВО, но служит по контракту, часть выплат ему не положена. Так что утверждение о "забитых судах", на мой взгляд, не соответствует действительности. Мне кажется, это преувеличение.Во-вторых, к нам действительно один раз обращался человек, который просил разъяснить, из чего состоят выплаты. Он сам до конца не понимал, что именно и в каком объёме ему полагается. И это проблема — многие не знают своих прав. Это связано как с недостатком информации, так и с тем, как оформлены контракты. Мы видели некоторые из них — в них не раскрыт этот вопрос достаточно чётко. Там не объясняется, что, за что и в каком порядке выплачивается. Думаю, здесь есть определённая недоработка, которую должен устранить законодатель.В-третьих, большинство обращений, связанных с выплатами, поступает от матерей и сестёр военнослужащих, которые были ранены или погибли в зоне СВО. Обычно это связано с тем, что им не хватает информации — куда обращаться, какие документы подавать, как получить положенные льготы и выплаты.Но бывают и сложные, спорные случаи. Например, когда военнослужащий приезжает в увольнение, знакомится с женщиной, и они заключают брак. А потом, к сожалению, военнослужащий погибает. И эти женщины, возможно не имевшие реального намерения создать семью, начинают добиваться выплат, положенных семье погибшего.Законодатель уже обратил внимание на эту проблему. В Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс. Он предлагает признать денежные средства, полученные военнослужащим в связи с участием в СВО, его личным имуществом. Таким образом, это имущество не подлежит разделу, как, например имущество приобретённое в период брака.Сейчас в федеральном законе "О статусе военнослужащих" уже предусмотрено, что квартира, полученная военнослужащим, является его личной собственностью и не подлежит разделу при разводе.Аналогичные изменения планируется внести в отношении денежных средств, получаемых военнослужащими — в том числе в случае гибели. Эти выплаты должны быть признаны личным имуществом, а не совместно нажитым. То есть они не подлежат разделу между супругами.Это важно, потому что, к сожалению, встречаются случаи, когда женщины, пользуясь уязвимым состоянием военнослужащих — стрессом, усталостью — фактически манипулируют ими. Бывает, что мужчину подпаивают, психологически давят, и буквально "тащат" в ЗАГС. Заключается брак, который по сути не соответствует целям, указанным в Семейном кодексе, — не для создания семьи, а с корыстными намерениями: ради получения выплат в случае гибели.Это не "полевые жёны", как во времена Великой Отечественной войны, а, по сути, посторонние люди, использующие ситуацию. Поэтому законодатель правильно делает, ограничивая права таких женщин, и защищая интересы настоящих родственников и семьи военнослужащего.С такими вопросами действительно обращаются. Чаще всего — жители Луганской Народной Республики, других новых территорий. Им особенно тяжело сориентироваться в российском законодательстве. Поэтому у них возникает много вопросов, даже после получения ответа — появляются новые. Это объяснимо. Думаю, что со временем, по мере правового встраивания регионов и повышения правовой грамотности, ситуация стабилизируется. Решить эту проблему быстро нельзя — только временем.— Из вашего ответа можно сделать вывод, что две основные проблемы в случае нарушений с выплатами — это юридическая неосведомлённость граждан и, если так можно выразиться, мошеннические действия со стороны некоторых женщин?— Скорее, это незнание, а не юридическая неграмотность. Мы не можем давать людям оценку. Возможно, в своей профессии они настоящие специалисты, гении, но правовых знаний у них нет, потому что никто им их не давал. В школе правоведение не преподавали, в неюридических вузах — тем более. А если говорить о людях с Украины, то есть с новых регионов России, то там, как мы знаем, во времена Украины всё долгое время решалось через взятки, кумовство и коррупцию. Это первый момент.А второй — действительно, существуют случаи, когда женщины (иногда действующие группами) целенаправленно "отлавливают" военнослужащих во время их отпуска. Их цель — заключить фиктивный брак с расчетом на последующее получение выплат в случае гибели бойца. Это уже откровенное мошенничество, использующее человеческую уязвимость и боевую обстановку.— Понятно. Вы упоминали о бойцах, которые ранены, сейчас в госпитале. Какие проблемы чаще всего возникают именно в военно-медицинской сфере? Какие нарушения происходят при оформлении ранения? Часто ли отказываются в комиссовании? Бывают ли случаи обжалования ВВК?— Вот смотрите, были вопросы, как можно продлить нахождение в госпитале ещё на месяц. Каким образом это можно сделать? Причины могут быть разными, но, как правило, они не связаны с отказом от участия в специальной военной операции. Это может быть связано с личными обстоятельствами, отношениями. Мы, соответственно, не врачи — решение принимает только медицинская комиссия: годен человек или не годен. Поэтому мы не можем вмешиваться и не лезем в этот вопрос, чтобы не вводить человека в заблуждение. Всё так и происходит. Конкретно по поводу обжалования решений комиссии — к нам не обращались. Видимо, потому, что люди не знают, как это делать, и даже не могут правильно сформулировать такой вопрос. Это всё. Видео, которые я видел в Telegram, где показывают, как кого-то куда-то постоянно везут, якобы все ранены, — я в это не верю. Подтверждающей информации от официальных органов не было. Возможно, это фейки. Те ребята, которые приезжали ко мне в офис — участники СВО, — ни у одного не возникало вопросов в этом направлении. Все они были комиссованы по ранению и сейчас живут гражданской жизнью.— Туда даже юристы, можно сказать, не имеют доступа в эту военно-медицинскую систему, да?— Мы можем получить доступ, если оформлена доверенность и подано заявление. Я думаю, что нет никаких проблем показать нам медицинскую карточку бойца, можно с ней ознакомиться. Но с таким конкретно вопросами, к нам никто не обращался. Как правило, решение медицинской комиссии оспаривают призывники — это отдельное направление. Молодые люди идут в армию, у некоторых есть заболевания. Иногда медицинская комиссия неправильно оценивает ситуацию, либо сам призывник что-то недопонимает. Возникает спор, и они обращаются в суд. Суд уже предметно разбирается в вопросе — кто на каком этапе допустил нарушение, является ли оно основанием для отмены решения. В зависимости от выводов, решение либо отменяется, либо остаётся в силе. Если отменяется, призывник возвращается на этап, где была допущена ошибка, и комиссия устраняет нарушение.— Вот, к слову, о срочниках. Сейчас в российском обществе звучат два полярных мнения относительно участия срочников в зоне СВО и так называемой серой юридической зоны. Например, Курская операция — это ведь территория Российской Федерации. Это не заграничная командировка. Вы сталкивались с таким явлением?— К нам никто по этому поводу не обращался, но мы считаем следующее. У государства не было воли кого-либо принуждать. Многие срочники, которые оказались в зоне боевых действий, заключили контракт. Насколько я знаю, после освоения военно-учётной специальности, через 4 месяца службы, срочник может быть отправлен для выполнения боевых задач. Это первое. Что касается ребят, принимавших участие в отражении атаки в Курской области — это не зона СВО, но они действительно участвовали в боевых действиях. Это произошло не по их воле, не по воле государства и не по воле командования. Это произошло по объективным причинам — украинская армия вторглась на исконно российскую территорию. И обязанность каждого гражданина, в том числе срочника, защищать Родину. После принятия присяги они исполнили свой долг. Законодатель признал их статус как участников специальной военной операции, несмотря на то, что действия проходили на территории Курской области.— Действительно, в стране есть психологическая травма после Чеченской войны, связанная с участием срочников в боевых действиях. Но юридически срочник — это полноценный военнослужащий после присяги и получения оружия, так?— В силу закона — да. Также он может участвовать в боевых действиях, если подпишет контракт. На Первом канале показывают, что многие срочники добровольно заключают контракт и идут воевать. Это их выбор, и таких ребят много. Никто не может запретить гражданину принимать участие в защите страны, если он этого хочет.— А какие успешные примеры защиты прав бойцов есть в вашей практике? Без имён — просто примеры.— Мы в основном даём консультации. Мы не берём денег с бойцов за такие вещи. Можем подготовить документ, у нас есть готовые шаблоны. Мы отправляем их, объясняем, что и куда нужно подавать. Иногда советуем подождать, пока законодатель устранит ошибку. Например, участники СВО из "Шторм З" — это лица, помилованные указом президента, которые добровольно вступили в ряды ВС РФ. Их правовой статус сначала регулировался не законом, а указом. Законодатель только спустя 6–12 месяцев внёс соответствующие изменения в федеральное законодательство, чтобы приравнять их к участникам СВО. До этого суды не могли признать их участниками, потому что они не были упомянуты в законе. Указ не давал чёткого ответа, и суды апелляционной инстанции оставляли решения первой инстанции без изменений. Мы советовали людям подождать, пока законодательство будет приведено в соответствие. Закон должен быть справедливым для большинства общества — так как общество этого хочет.— Это касается принципов законодательства, верно?— Да. Это касается и ребят из "Шторм З", и изменений в Семейный кодекс. Нужно пресечь случаи, когда недобросовестные женщины, движимые корыстью, вступают в фиктивные браки с бойцами. Целью у них не является создание семьи.— То есть такой брак можно аннулировать?— Да, можно. Обратиться в суд и доказать. Любой кодекс, в том числе Семейный, имеет цель — регулировать общественные отношения. Если брак заключён под угрозой, в состоянии, не позволяющем осознанно принимать решения, или без цели создания семьи — это фиктивный брак. Его можно признать недействительным только через суд. Пока законодатель не внёс изменения, это единственный способ. Думаю, до конца года или в начале 2026 года соответствующий законопроект будет принят.— В заключение хотелось бы задать несколько практических вопросов для бойцов. Что конкретно должен делать человек, если видит, что его права нарушаются?— Прежде всего, обратиться с рапортом к вышестоящему командиру. Если нарушитель — он сам, то дальше — ещё выше. Всё должно быть письменно. Если нет возможности — можно использовать телефон, сфотографировать или иным образом зафиксировать отправку обращения. Главное — получить подтверждение, что человек действительно обратился. И второе — важно не допускать эмоций. Условия тяжёлые, стрессовые. Нужно соблюдать уважение и к своим правам, и к правам других — у всех они одинаковые.— А что делать родственникам?— Родственники могут обращаться в часть, получать ответы на свои вопросы, помогать бойцу всеми возможными способами. Главное — не мешать, ни ему, ни его товарищам, ни командованию. Часто такие обращения, пусть и с благими целями, создают дополнительную нагрузку. Законодатель всё это видит, реагирует и вносит изменения. Мы столкнулись с новой ситуацией, которой раньше не было. Нужно накапливать данные, статистику, анализировать, проводить социологию, выявлять закономерности. Только потом готовится законопроект, который проходит экспертизу на соответствие Конституции, другим законам и судебной практике. Затем принимается, подписывается президентом и вступает в силу.— А какие документы важно сохранять бойцу на протяжении всей службы?— Мы видели два типа документов. Первый — военный билет контрактника или добровольца. Второй — белая карточка бойца из "Шторм З" с указанием его должности и принадлежности к части. Также — справка из части. Контракты стандартизированы, их утрата не критична. Главное — военный билет и справка, подтверждающая службу.— И наконец, что вы считаете самой большой системной проблемой в защите прав участников СВО?— Главная проблема — адаптация бойцов после возвращения. Должны быть созданы социальные институты, специальные программы. Да, фонды уже есть, но им нужно время, чтобы набрать опыт. Не хватает специалистов, особенно психологов. Нужны спецкурсы, обучение. Работа с людьми требует либо таланта, либо серьёзной подготовки. Но я вижу, что всё движется — никто не стоит на месте.— И последний вопрос. Если боец не может найти взаимопонимание с командиром — что делать дальше?— Он может оформить доверенность на родственника, чтобы тот представлял его интересы. Можно подать официальную жалобу в Министерство обороны и дождаться ответа. Возможно, документы уже направлены туда. Нужно понимать, что у командования на передовой нет всегда возможности вовремя ответить. Это не значит, что они бездействуют. Если ответа нет — следующий шаг — суд. У нас есть гражданское, административное, уголовное и военное судопроизводство. Там рассматриваются и вопросы, связанные с военной службой.— А родственник может сам обратиться в суд?— Да, конечно. Он может подготовить заявление или нанять юриста для представления интересов или адвоката если вопрос касается уголовного права.

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2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

сво, юрист, права человека, бойцы, интервью, курская область, луганская народная республика, украина, госдума, telegram