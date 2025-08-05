https://ukraina.ru/20250805/atomnaya-bomba-spasla-beschislennoe-chislo-zhizney-ssha-odobryayut-unichtozhenie-khirosimy-i-nagasaki-1066487666.html
"Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки
"Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки - 05.08.2025 Украина.ру
"Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки
Накануне восьмидесятой годовщины атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки американское издание New York Post опубликовало статью под оруэлловским заголовком: "80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное число жизней".
2025-08-05T14:58
2025-08-05T14:58
2025-08-05T16:16
япония
хиросима (город)
сша
красная армия
республиканская партия
эксклюзив
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По мнению ее автора, консервативного публициста Ричарда Лоури, ядерные удары по Японии, в результате которых погибли около 240 тысяч человек, стали для этой страны сплошным благом. Потому что эта трагедия якобы позволила сохранить живыми еще большее число людей.А самое главное – упавшие на японцев атомные бомбы защитили их от ужасов мифического "советского военного вторжения"."Вопрос о том, было ли оправданным применение ядерного оружия, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным. Критики решения президента Гарри Трумэна предполагают, что именно начало советского вторжения в конце войны убедило императорскую Японию капитулировать. Приятно думать, что императорская Япония решила бы капитулировать в те же сроки, но без Хиросимы и Нагасаки, но доказательств этому нет.Окончание войны сделало ненужным вторжение США, которое могло привести к сотням тысяч жертв среди американцев; спасло миллионы жизней японцев, которые могли погибнуть в боях на родных островах или от голода; положило конец короткому советскому вторжению – только из-за него погибли сотни тысяч японцев. Восемьдесят лет назад атомная бомба стала миротворцем", – рассуждает автор издания New York Post.С точки зрения исторических фактов все эти утверждения являются циничной ложью. По мнению современных исследователей, после капитуляции нацистской Германии, Япония была обречена на поражение. А советское наступление против Квантунской армии – крупнейшего военного соединения японцев – которое было запланировано на начало августа 1945 года, сделало разгром Японской империи неотвратимым и неизбежным.Советские войска не вторгались в Японию. В ходе Маньчжурской операции они освободили оккупированные японскими солдатами территории Китая и Кореи, действуя в рамках договоренностей, которые были заключены лидерами стран антигитлеровской коалиции на конференции в Потсдаме.Стремительное наступление Красной Армии полностью изолировало Японские острова от материка, лишая японское правительство доступа к критически важным ресурсам. У Токио больше не было достаточного количества нефти, угля, стали и риса, а лучшие японские дивизии оказались рассеяны и разбиты, не сумев эвакуироваться домой.Уничтожение Квантунской группировки полностью деморализовало японские войска, которые массово сдавались красноармейцам, позабыв о пресловутых самурайских традициях. Было очевидно, что большинство японцев явно не желают умирать за императора Хирохито и его милитаристскую клику.Продолжение сопротивления Японии было в этих условиях невозможным, а американские политики, которые отдавали приказ об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, даже не помышляли ни о каком гуманизме. Наоборот – в Белом доме желали опробовать новое разрушительное оружие в реальных условиях, на живых людях, применив его против совершенно беззащитных гражданских целей.Японские города не были защищены средствами противовоздушной обороны, что позволяло американцам наносить по ним с воздуха разрушительные удары. В марте 1945 года 325 бомбардировщиков ВВС США сровняли с землей большую часть японской столицы, уничтожив сто тысяч жителей – в основном мирное население, которое сгорело в пламени пожаров. И такие атаки вскоре стали проходить регулярно.А самое главное, в Вашингтоне хотели продемонстрировать советскому руководству страшную силу атомной бомбы – чтобы заставить Москву смириться с американским доминированием в послевоенной реальности. Однако советское правительство сделало из этой бойни совершенно противоположные выводы, приступив к ускоренной реализации собственного оборонительного атомного проекта.Современная Япония является зависимым протекторатом США, которые до сих пор сохраняют военное присутствие на ее территории. Официальные лица этого государства боятся упоминать о том, кто сбрасывал на него ядерные бомбы. Но даже японские историки признают, что окончание Второй мировой войны приблизило именно советское наступление, в то время как использование атомного оружия не оказало в этом смысле существенного влияния."Исходя из имеющихся данных, очевидно, что две атомные бомбы сами по себе не сыграли решающей роли в принуждении Японии к капитуляции. Несмотря на разрушительную силу атомных бомб, их оказалось недостаточно, чтобы изменить направление японской дипломатии. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться", – отмечает в одной из своих работ известный специалист в области современной японской истории Цуёси Хасэгава.Попытка реабилитировать атомную бомбардировку, которую предпринял сейчас на страницах консервативного издания американский публицист Рич Лоури, является весьма тревожным симптомом.Этот автор представляет агрессивно настроенные круги в Республиканской партии США, которые настаивают на необходимости бомбить Иран, требуют поддерживать Украину, а также призывают усилить давление на Китай, Россию, Индию и Бразилию.Такие ястребы все чаще оправдывают применение ядерного оружия – с явным намеком на то, что это стоило бы повторить в будущем."Уже не первый год американские СМИ продвигают идею, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это не военное преступление (особенно по современным меркам), а невероятное благо, которое спасло жизни.New York Post не пионеры в этом деле – такие тексты постоянно публикуются, особенно последние года два. Причём начинали с того, что это был "акт спасения жизней американских военных", теперь уже дошли до того, что, оказывается, и японских жизней тоже.Перевод ядерных бомбардировок 1945 года из категории преступления против человечности в разряд исторического блага – это преступная попытка сделать идею таких ударов приемлемой и даже широко одобряемой", – пишет публицист Игорь Мальцев.Оправдывая удары по Хиросиме и Нагасаки западные пропагандисты усердно работают над приближением нового ядерного конфликта. И, судя по всему, они делают это совершенно осознанно – невзирая на то, что такая война неизбежно приведет к бесчисленным человеческим жертвам.О словесном конфликте между экс-президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом по поводу использования ядерного оружия - в статье Василия Стоякина "Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов
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япония, хиросима (город), сша, красная армия, республиканская партия, эксклюзив
"Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки
14:58 05.08.2025 (обновлено: 16:16 05.08.2025)
Накануне восьмидесятой годовщины атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки американское издание New York Post опубликовало статью под оруэлловским заголовком: "80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное число жизней".
По мнению ее автора, консервативного публициста Ричарда Лоури, ядерные удары по Японии, в результате которых погибли около 240 тысяч человек, стали для этой страны сплошным благом. Потому что эта трагедия якобы позволила сохранить живыми еще большее число людей.
А самое главное – упавшие на японцев атомные бомбы защитили их от ужасов мифического "советского военного вторжения".
"Вопрос о том, было ли оправданным применение ядерного оружия, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным. Критики решения президента Гарри Трумэна предполагают, что именно начало советского вторжения в конце войны убедило императорскую Японию капитулировать. Приятно думать, что императорская Япония решила бы капитулировать в те же сроки, но без Хиросимы и Нагасаки, но доказательств этому нет.
Окончание войны сделало ненужным вторжение США, которое могло привести к сотням тысяч жертв среди американцев; спасло миллионы жизней японцев, которые могли погибнуть в боях на родных островах или от голода; положило конец короткому советскому вторжению – только из-за него погибли сотни тысяч японцев. Восемьдесят лет назад атомная бомба стала миротворцем", – рассуждает автор издания New York Post.
С точки зрения исторических фактов все эти утверждения являются циничной ложью. По мнению современных исследователей, после капитуляции нацистской Германии, Япония была обречена на поражение. А советское наступление против Квантунской армии – крупнейшего военного соединения японцев – которое было запланировано на начало августа 1945 года, сделало разгром Японской империи неотвратимым и неизбежным.
Советские войска не вторгались в Японию. В ходе Маньчжурской операции они освободили оккупированные японскими солдатами территории Китая и Кореи, действуя в рамках договоренностей, которые были заключены лидерами стран антигитлеровской коалиции на конференции в Потсдаме.
Стремительное наступление Красной Армии полностью изолировало Японские острова от материка, лишая японское правительство доступа к критически важным ресурсам. У Токио больше не было достаточного количества нефти, угля, стали и риса, а лучшие японские дивизии оказались рассеяны и разбиты, не сумев эвакуироваться домой.
Уничтожение Квантунской группировки полностью деморализовало японские войска, которые массово сдавались красноармейцам, позабыв о пресловутых самурайских традициях. Было очевидно, что большинство японцев явно не желают умирать за императора Хирохито и его милитаристскую клику.
Продолжение сопротивления Японии было в этих условиях невозможным, а американские политики, которые отдавали приказ об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, даже не помышляли ни о каком гуманизме. Наоборот – в Белом доме желали опробовать новое разрушительное оружие в реальных условиях, на живых людях, применив его против совершенно беззащитных гражданских целей.
Японские города не были защищены средствами противовоздушной обороны, что позволяло американцам наносить по ним с воздуха разрушительные удары. В марте 1945 года 325 бомбардировщиков ВВС США сровняли с землей большую часть японской столицы, уничтожив сто тысяч жителей – в основном мирное население, которое сгорело в пламени пожаров. И такие атаки вскоре стали проходить регулярно.
А самое главное, в Вашингтоне хотели продемонстрировать советскому руководству страшную силу атомной бомбы – чтобы заставить Москву смириться с американским доминированием в послевоенной реальности. Однако советское правительство сделало из этой бойни совершенно противоположные выводы, приступив к ускоренной реализации собственного оборонительного атомного проекта.
Современная Япония является зависимым протекторатом США, которые до сих пор сохраняют военное присутствие на ее территории. Официальные лица этого государства боятся упоминать о том, кто сбрасывал на него ядерные бомбы. Но даже японские историки признают, что окончание Второй мировой войны приблизило именно советское наступление, в то время как использование атомного оружия не оказало в этом смысле существенного влияния.
"Исходя из имеющихся данных, очевидно, что две атомные бомбы сами по себе не сыграли решающей роли в принуждении Японии к капитуляции. Несмотря на разрушительную силу атомных бомб, их оказалось недостаточно, чтобы изменить направление японской дипломатии. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться", – отмечает в одной из своих работ известный специалист в области современной японской истории Цуёси Хасэгава.
Попытка реабилитировать атомную бомбардировку, которую предпринял сейчас на страницах консервативного издания американский публицист Рич Лоури, является весьма тревожным симптомом.
Этот автор представляет агрессивно настроенные круги в Республиканской партии США, которые настаивают на необходимости бомбить Иран, требуют поддерживать Украину, а также призывают усилить давление на Китай, Россию, Индию и Бразилию.
Такие ястребы все чаще оправдывают применение ядерного оружия – с явным намеком на то, что это стоило бы повторить в будущем.
"Уже не первый год американские СМИ продвигают идею, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это не военное преступление (особенно по современным меркам), а невероятное благо, которое спасло жизни.
New York Post не пионеры в этом деле – такие тексты постоянно публикуются, особенно последние года два. Причём начинали с того, что это был "акт спасения жизней американских военных", теперь уже дошли до того, что, оказывается, и японских жизней тоже.
Перевод ядерных бомбардировок 1945 года из категории преступления против человечности в разряд исторического блага – это преступная попытка сделать идею таких ударов приемлемой и даже широко одобряемой", – пишет публицист Игорь Мальцев.
Оправдывая удары по Хиросиме и Нагасаки западные пропагандисты усердно работают над приближением нового ядерного конфликта. И, судя по всему, они делают это совершенно осознанно – невзирая на то, что такая война неизбежно приведет к бесчисленным человеческим жертвам.
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