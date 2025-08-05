https://ukraina.ru/20250805/atomnaya-bomba-spasla-beschislennoe-chislo-zhizney-ssha-odobryayut-unichtozhenie-khirosimy-i-nagasaki-1066487666.html

"Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки

"Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки - 05.08.2025 Украина.ру

"Атомная бомба спасла бесчисленное число жизней". США одобряют уничтожение Хиросимы и Нагасаки

Накануне восьмидесятой годовщины атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки американское издание New York Post опубликовало статью под оруэлловским заголовком: "80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное число жизней".

2025-08-05T14:58

2025-08-05T14:58

2025-08-05T16:16

япония

хиросима (город)

сша

красная армия

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эксклюзив

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По мнению ее автора, консервативного публициста Ричарда Лоури, ядерные удары по Японии, в результате которых погибли около 240 тысяч человек, стали для этой страны сплошным благом. Потому что эта трагедия якобы позволила сохранить живыми еще большее число людей.А самое главное – упавшие на японцев атомные бомбы защитили их от ужасов мифического "советского военного вторжения"."Вопрос о том, было ли оправданным применение ядерного оружия, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным. Критики решения президента Гарри Трумэна предполагают, что именно начало советского вторжения в конце войны убедило императорскую Японию капитулировать. Приятно думать, что императорская Япония решила бы капитулировать в те же сроки, но без Хиросимы и Нагасаки, но доказательств этому нет.Окончание войны сделало ненужным вторжение США, которое могло привести к сотням тысяч жертв среди американцев; спасло миллионы жизней японцев, которые могли погибнуть в боях на родных островах или от голода; положило конец короткому советскому вторжению – только из-за него погибли сотни тысяч японцев. Восемьдесят лет назад атомная бомба стала миротворцем", – рассуждает автор издания New York Post.С точки зрения исторических фактов все эти утверждения являются циничной ложью. По мнению современных исследователей, после капитуляции нацистской Германии, Япония была обречена на поражение. А советское наступление против Квантунской армии – крупнейшего военного соединения японцев – которое было запланировано на начало августа 1945 года, сделало разгром Японской империи неотвратимым и неизбежным.Советские войска не вторгались в Японию. В ходе Маньчжурской операции они освободили оккупированные японскими солдатами территории Китая и Кореи, действуя в рамках договоренностей, которые были заключены лидерами стран антигитлеровской коалиции на конференции в Потсдаме.Стремительное наступление Красной Армии полностью изолировало Японские острова от материка, лишая японское правительство доступа к критически важным ресурсам. У Токио больше не было достаточного количества нефти, угля, стали и риса, а лучшие японские дивизии оказались рассеяны и разбиты, не сумев эвакуироваться домой.Уничтожение Квантунской группировки полностью деморализовало японские войска, которые массово сдавались красноармейцам, позабыв о пресловутых самурайских традициях. Было очевидно, что большинство японцев явно не желают умирать за императора Хирохито и его милитаристскую клику.Продолжение сопротивления Японии было в этих условиях невозможным, а американские политики, которые отдавали приказ об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, даже не помышляли ни о каком гуманизме. Наоборот – в Белом доме желали опробовать новое разрушительное оружие в реальных условиях, на живых людях, применив его против совершенно беззащитных гражданских целей.Японские города не были защищены средствами противовоздушной обороны, что позволяло американцам наносить по ним с воздуха разрушительные удары. В марте 1945 года 325 бомбардировщиков ВВС США сровняли с землей большую часть японской столицы, уничтожив сто тысяч жителей – в основном мирное население, которое сгорело в пламени пожаров. И такие атаки вскоре стали проходить регулярно.А самое главное, в Вашингтоне хотели продемонстрировать советскому руководству страшную силу атомной бомбы – чтобы заставить Москву смириться с американским доминированием в послевоенной реальности. Однако советское правительство сделало из этой бойни совершенно противоположные выводы, приступив к ускоренной реализации собственного оборонительного атомного проекта.Современная Япония является зависимым протекторатом США, которые до сих пор сохраняют военное присутствие на ее территории. Официальные лица этого государства боятся упоминать о том, кто сбрасывал на него ядерные бомбы. Но даже японские историки признают, что окончание Второй мировой войны приблизило именно советское наступление, в то время как использование атомного оружия не оказало в этом смысле существенного влияния."Исходя из имеющихся данных, очевидно, что две атомные бомбы сами по себе не сыграли решающей роли в принуждении Японии к капитуляции. Несмотря на разрушительную силу атомных бомб, их оказалось недостаточно, чтобы изменить направление японской дипломатии. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться", – отмечает в одной из своих работ известный специалист в области современной японской истории Цуёси Хасэгава.Попытка реабилитировать атомную бомбардировку, которую предпринял сейчас на страницах консервативного издания американский публицист Рич Лоури, является весьма тревожным симптомом.Этот автор представляет агрессивно настроенные круги в Республиканской партии США, которые настаивают на необходимости бомбить Иран, требуют поддерживать Украину, а также призывают усилить давление на Китай, Россию, Индию и Бразилию.Такие ястребы все чаще оправдывают применение ядерного оружия – с явным намеком на то, что это стоило бы повторить в будущем."Уже не первый год американские СМИ продвигают идею, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – это не военное преступление (особенно по современным меркам), а невероятное благо, которое спасло жизни.New York Post не пионеры в этом деле – такие тексты постоянно публикуются, особенно последние года два. Причём начинали с того, что это был "акт спасения жизней американских военных", теперь уже дошли до того, что, оказывается, и японских жизней тоже.Перевод ядерных бомбардировок 1945 года из категории преступления против человечности в разряд исторического блага – это преступная попытка сделать идею таких ударов приемлемой и даже широко одобряемой", – пишет публицист Игорь Мальцев.Оправдывая удары по Хиросиме и Нагасаки западные пропагандисты усердно работают над приближением нового ядерного конфликта. И, судя по всему, они делают это совершенно осознанно – невзирая на то, что такая война неизбежно приведет к бесчисленным человеческим жертвам.О словесном конфликте между экс-президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом по поводу использования ядерного оружия - в статье Василия Стоякина "Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов

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